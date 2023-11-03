Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве

Суд присяжных в США признал виновным Сэма Бэнкмана-Фрида в мошенничестве и сговоре. Ему грозят десятилетия за решеткой.

Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен в четверг, 2 ноября, почти через год после краха FTX, который потряс финансовые рынки.

Сэму Бэнкману-Фриду предъявили в общей сложности семь пунктов обвинения, и по всем его признали виновным.

Окружной судья США Льюис Каплан назначил оглашение приговора Бэнкману-Фриду на 28 марта 2024 года. Ему грозят десятилетия тюремного заключения, пишет Reuters.

Бэнкман-Фрид отрицает вину

Адвокат подсудимого Марк Коэн заявил, что разочарован решением присяжных, но уважает его. "Бэнкман-Фрид настаивает на своей невиновности и продолжит решительно бороться с выдвинутыми против него обвинениями", - сказал он.

Бэнкман-Фрид находится в тюрьме с августа 2023 года после того, как Каплан отменил его освобождение под залог, поскольку тот мог влиять на показания свидетелей обвинения.

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