Блинкен подчеркнул важность дипломатии в связях США и КНР

На пути к устранению разногласий между США и Китаем имеется прогресс по ряду вопросов, однако важно открыто и отчетливо говорить о том, по каким темам мнения Вашингтона и Пекина расходятся. Об этом заявил в ходе встречи с министром иностранных дел КНР Ван И в Пекине в пятницу, 26 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен. "По нашему мнению, ничто не способно заменить личную дипломатию", - добавил глава Госдепартамента в завершающий день своего трехдневного визита в Китай.

"Надеюсь, что мы сможем добиться определенного прогресса в вопросах, по которым, как согласились наши президенты, нам следует сотрудничать, но при этом и прояснить наши разногласия, наши намерения и четко обозначить друг для друга наши позиции", - подчеркнул Блинкен, подразумевая встречу между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине в ноябре 2023 года.

Возможность ухудшения отношений Китая и США

В свою очередь Ван И заявил, что отношения между Пекином и Вашингтоном могут либо стабилизироваться, либо ухудшиться. "Следует ли Китаю и Соединенным Штатам придерживаться правильного направления, связанного с движением вперед с сохранением стабильности, или вернуться к нисходящей спирали? Это главный вопрос, стоящий перед двумя нашими странами, который проверяет нашу искренность и способности", - цитирует главу МИД КНР американский телеканал CNN.

"Должны ли наши две стороны возглавить международное сотрудничество в решении глобальных проблем и добиться выигрыша для всех? Или заняться соперничеством и конфронтацией - или даже скатиться к конфликту, что было бы проигрышем для всех", - продолжил Ван И. В то же время он отметил, что отношения его страны с США "начинают стабилизироваться".

Как пишет китайское государственное информагентство "Синьхуа" , Ван сказал Блинкену, что "Китай придерживается принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также обязуется содействовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между Китаем и США".

США ввели контроль за экспортом в Китай высокотехнологичных товаров, которые могут иметь военное назначение, а также ограничивают американские инвестиции в некоторые высокотехнологичные отрасли КНР. Вашингтон считает эти меры необходимыми для укрепления национальной безопасности, тогда как Пекин расценивает их как попытку "подавить" развитие Китая.

Критика Китая в связи с войной в Украине и его давлением на Тайвань

Китай возмущен санкциями США в технологическом секторе или в отношении китайских компаний, принятыми в связи с войной России против Украины, поясняет агентство dpa. "В то же время Вашингтон обеспокоен влиянием Китая и, в частности, принял недавно закон, в соответствии с которым китайский концерн Bytedance будет обязан отказаться от своего приложения TikTok в США. Кроме того, США и другие западные страны критикуют Китай за его поддержку России в войне против Украины и за его военные угрозы в отношении Тайваня", - говорится в публикации.

Нынешняя поездка Энтони Блинкена в Китай стала второй за время его пребывания на посту главы Госдепа США. 24 апреля он встретился в Шанхае с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, а также посетил Нью-Йоркский университет в этом городе.