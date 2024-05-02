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В КНР назвали новые санкции США "незаконными"

Ася Миллер
2 мая 2024 г.

В новый пакет санкций США, введенных против Кремля, попали и 20 компаний, зарегистрированных в Китае и Гонконге.

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Государственные флаги США и Китая
Государственные флаги США и КитаяФото: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

"Китайская сторона решительно выступает против незаконных односторонних санкций США", - заявил в среду, 1 мая, пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя включение китайских компаний в новый список санкций, введенных против Кремля. Эти предприятия, согласно заявлению министерства финансов США, "помогают России в получении ключевых компонентов для производства вооружений или для реализации военных программ".

По словам Лю Пэнъюя, правительство КНР контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами, а торгово-экономическое взаимодействие между Китаем и Россией соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО) и рыночным принципам.

В новый пакет санкций, введенных Вашингтоном против РФ за войну в Украине, попали 20 компаний, зарегистрированных в Китае и китайском административном округе Гонконг, а также фирмы из пяти других стран - ОАЭ, Турции, Азербайджана, Бельгии и Словакии. Кроме того, в санкционном списке значатся более 200 российских фирм. Штрафные меры, в реализации которых участвует и Госдепартамент США, включают в себя визовые запреты, замораживание финансовых активов и запреты на ведение бизнеса с подсанкционными компаниями.

Китай - ведущий поставщик критически важных компонентов для РФ в войне в Украине

Обосновывая санкции против китайских компаний, Минфин США уточнил, что те экспортировали в РФ товары для создания беспилотников - пропеллеры, двигатели и датчики, а также взрывчатые вещества, необходимые для производства пороха и ракетного топлива. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что новые ограничения еще более подорвут и ослабят военные усилия России.

Ранее Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о недопустимости поддержки российской оборонной промышленности в обход западных санкций. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен 26 апреля в рамках визита в Пекин выразил министру иностранных дел Китая Ван И "серьезную обеспокоенность" тем, что КНР поддерживает Россию в агрессивной войне против Украины.

Китай продолжает настаивать на том, что придерживается нейтралитета в данном вопросе, и называет торговое сотрудничество с Москвой законным. Пекин предупреждает Запад о недопустимости нарушения этого сотрудничества "какой-либо третьей стороной".

 

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