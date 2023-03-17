  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Китайский дрон DJI осуществляет демонстрационный полет
Китайский дрон DJI осуществляет демонстрационный полет (фото из архива)Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
КонфликтыРоссия

СМИ: Китайские фирмы поставляли в РФ оружие и амуницию

Александр Дельфинов
59 мин. назад

Данные таможни свидетельствуют о прямых поставках из Китая винтовок, а также дронов и бронежилетов через Турцию и ОАЭ, пишет Politico.

https://p.dw.com/p/4OokX

Китайские предприятия поставили в Россию не менее одной тысячи винтовок, а также разнообразную амуницию и оборудование, которое можно использовать для боевых действий, пишет в четверг, 16 марта, американское издание Politico. По данным издания, опирающегося на анализ информации от агрегатора таможенных данных Import Genius, как минимум одно из предприятий-поставщиков было связано с китайским государством.

Как указано в публикации, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков в КНР, компания China North Industries Group Corporation Limited, отправила российской компании "Техкрим" в 2022 году штурмовые винтовки CQ-A, скопированные с американских М16. По документам эта продукция была проведена как "гражданские охотничьи ружья".

В публикации подчеркивается, что пока нет подтверждений, что винтовки были использованы российскими силами в Украине, но там уже были замечены китайские беспилотники марки DJI от компании Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, находящейся под санкциями США.

Товары "двойного назначения" из Китая в Россию

Среди того, что могли получить в РФ, были также детали для беспилотников китайского производства от этой компании - 12 партий запчастей, включающие аккмуляторы и камеры, пошли в РФ через ОАЭ. Также китайские бронежилеты - груз более чем в 12 тонн - был переправлен из КНР в РФ через Турцию в конце 2022 года, пишет Politico.

Согласно имеющимся данным, Пекин пока не поставляет Москве большое количество вооружений непосредственно для поддержки боевых действий в Украине. Однако, как установили журналисты, из Китая в Россию поступают товары "двойного назначения" - это оборудование, которое можно заказать по обычным коммерческим путям, но затем задействовать в военных целях.

Это первое подтверждение того, что КНР осуществляет поставки в РФ винтовок и бронежилетов, а также продолжает поставки беспилотников и запчастей для них.

Возможные поставки китайского оружия для РФ

Ранее, 26 февраля, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил в интервью CBS News, что в Вашингтоне "уверены" - Китай думает о поставке летального оружия России для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято.

Неделей ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в программе CBS Face the Nation, что Китай "рассматривает возможность оказания летальной поддержки" России для войны против Украины. Он добавил, что эта летальная поддержка может включать "все, от боеприпасов до самого оружия".

В Китае отрицают подобные поставки.

Смотрите также:

Санкции тянут РФ на дно: а что с экономикой Европы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Новый шелковый путь Китая - сыграет ли Грузия особую роль в обходе России?

Китай активно развивает транспортные пути в Европу, в том числе и через Грузию. Из-за войны в Украине Пекин ищет маршруты в обход России. Однако Грузии необходимо инвестировать в модернизацию собственной инфраструктуры.
Экономика и бизнес11 марта 2023 г.05:24 мин.
external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
Китайский студент в университете Хемница

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Китай навязывает своим студентам, обучающимся за границей, контракты, предусматривающие верность партии. Они противоречат принципу свободы науки, гарантированному Конституцией Германии. Исследование от DW и CORRECTIV.
Образование12 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности РФ

ISW: Патрушев может стать целью инфокампаний Пригожина

Конфликты15 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Наталья Пинчук

Жена Беляцкого: Суд над нобелевским лауреатом - вызов Западу

Жена Беляцкого: Суд над нобелевским лауреатом - вызов Западу

Права человека11 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу

Веерная рассылка повесток. Задержание Ройзмана. DW Шоу

Политика12 ч. назад59:39 мин.
Карикатура - карикатурный президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино говорит с трибуны ФИФА: "Коррупция должна стать прозрачной!"

Футбол и коррупция: прежний президент - новое начало?

Футбол и коррупция: прежний президент - новое начало?

Спорт14 ч. назад
Косовские сербы блокируют дороги

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт Косово и Сербии?

Смогут ли ЕС и США разрешить конфликт Косово и Сербии?

Конфликты2 ч. назад
Добыча нефти в Татарстане компанией "Татнефть"

Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?

Обвал на рынке нефти: ценовой потолок для РФ теперь снизят?

Экономика и бизнес10 ч. назад
Участники шествия 16 марта, с мегафоном - вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер

Протест в Кишиневе: прежние лозунги и оплата за участие

Протест в Кишиневе: прежние лозунги и оплата за участие

Политика11 ч. назад
На главную страницу