IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

В случае конфликта вокруг Тайваня западные страны смогут лишить КНР жизненно важных технологий и импортных товаров, считают немецкие ученые. И импортозамещение Пекину не поможет.
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Что будет, если Китай нападет на Тайвань, как Россия на Украину? Какими невоенными мерами могли бы отреагировать на это США, ЕС, Великобритания, Япония? Широко распространено мнение, что страны Запада, в том числе Германия, экономически намного сильнее зависят от КНР, чем они зависели от РФ до ее полномасштабного вторжения в соседнюю страну, а потому будут просто не в состоянии оказать давление на Пекин с помощью санкций и торговых ограничений.
Свыше половины импорта Китай закупает на Западе
Опубликованное 6 марта исследование ученых Института немецкой экономики в Кёльне (IW) "Зависимость Китая от Запада в сфере импорта и технологий" содержит противоположный вывод: китайской экономике не обойтись без целого списка жизненно важных товаров из западных стран, а потому "в случае эскалации конфликта Запад будет обладать значительным потенциалом устрашения" и вовсе не обречен на бездействие.
Однако первым делом авторы исследования, научные сотрудники IW Юрген Маттес (Jürgen Matthes) и Симон Герардс Иглесиас (Simon Gerards Iglesias), подчеркивают, что Китай и Запад находятся в состоянии глубокой взаимной экономической зависимости. Так что если при обострении ситуации вокруг Тайваня дело дойдет до санкций и контрасанкций, то экономически сильно пострадают обе стороны, а для многих предприятий это станет просто катастрофой. В то же время ущерб для Китая может оказаться намного более серьезным, чем до сих пор считалось. Именно на этом аспекте ученые и сосредоточились.
Опираясь на данные за 2021 год, они подсчитали, что 53% всего своего импорта Китай закупил в странах Запада. Под этим понятием авторы исследования объединили 27 государств Евросоюза, членов Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), Великобританию, США, Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.
Высокая зависимость КНР от новейших западных микрочипов
Но дело не только и даже не столько в количестве, сколько в качестве импорта. Больше всего Китай зависит от Запада в области высокотехнологичной продукции, прежде всего - в сфере полупроводников. Экспортируя микрочипы, КНР одновременно их импортирует, причем в гигантских объемах: в 2021 году они были закуплены на 433 млрд долларов США. При этот 32% были приобретены на Западе.
"А если прибавить компьютерные чипы из Тайваня, то эта доля вырастет до 68%", - указывают ученые IW. В случае обострения конфликта, продолжают они, КНР труднее всего будет найти замену самым современным чипам, "поскольку машины для их производства на 76% тоже поступают с Запада".
Впрочем, самые современные чипы нужны далеко не всем китайским производителям, так что даже если санкции США на длительный срок лишат Китай доступа к ним, это лишь частично замедлит технологическое развитие КНР, признают авторы.
"Однако на таких перспективных технологических направлениях, как искусственный интеллект, Big Data и скорость компьютеров, Китаю с большой долей вероятности грозило бы устойчивое отставание. Это в конечном счете скажется на военных возможностях Китая и, скорее всего, приведет к тому, что он на долгое время окажется позади США", - говорится в исследовании.
Китайцам нужны западные самолеты, продукты питания и лекарства
Далее в нем отмечается, что фактически односторонняя зависимость Китая наблюдается по высокотехнологичным товарным группам гражданских самолетов (доля западных поставщиков в китайском импорте составляет 99%) и автомобилей (97%). Весьма велика роль Запада в таких сегментах, как приборы для физических и химических исследований (79%), контрольно-измерительные инструменты (64%), станки и оборудование (63%). "Зависимость Китая в технической сфере представляется особенно высокой", - констатируют ученые IW.
Весьма велика она и в продовольственной сфере. КНР покупает на Западе 77% импортируемой свинины, 70% кукурузы, 66% зерна и 56% мяса. По зерну КНР особо зависит от США и Канады - на эти две страны приходится свыше половины всего импорта (52%). По молоку, молочной продукции и яйцам доля западных поставщиков достигает 94%, причем на одну только Новую Зеландию приходятся 50%, а на страны ЕС - 25%.
Тут, правда, следует отметить, что страны Запада, вводя экономические санкции, из гуманитарных соображений не распространяют их на продукты питания. В свою очередь, Китай, которому необходимо кормить в десять раз больше жителей, чем России, вряд ли захочет пойти по пути РФ, которая в 2014 году ввела продовольственное эмбарго на западную пищевую продукцию, чтобы тем самым оказать политическое давление на ЕС и США. Однако если разразится торгово-экономическая или санкционная война, то будет риск, что возникнут перебои в поставках из-за нарушений в транспортной логистике или из-за трудностей при банковских расчетах. Можно исходить из того, что в Пекине этот фактор будут учитывать.
Запад принципиально не подвергает санкциям и поставки лекарств. В этой сфере зависимость Китая от Запада тоже очень велика: 94% ввезенных в КНР медикаментов суммарной стоимостью 24 млрд долларов были импортированы в 2021 году из западных стран.
На этом основании ученые IW причислили фармацевтическую продукцию к "козырям" Запада - к тем товарным группам, по которым "зависимость сравнительно велика или носит критический характер, поскольку их лишь частично можно заменить путем расширения производства на внутреннем рынке или с помощью альтернативных партнеров".
Импортозамещение не сработает даже в Китае
Иными словами, тут импортозамещение не сработает даже в Китае, хотя эта "всемирная фабрика" с ее чрезвычайно диверсифицированной экономикой и мощной индустриальной базой способна, казалось бы, производить любую продукцию. Но нет, в исследовании Института немецкой экономики приводится целый ряд промышленных и сырьевых товаров, которые КНР только импортирует, но не экспортирует. В этих сегментах зависимость от зарубежных поставщиков особенно велика.
"Запад обеспечивает существенную долю в поставках некоторых сырьевых товаров, благородных металлов, продуктов питания и аграрного сырья. Примерами могут служить говядина и молочная продукция, пшеница и другое зерно, кожа, дерево, цинк и никель", - перечисляют авторы исследования.
В заключение Юрген Маттес и Симон Герардс Иглесиас приходят к следующему выводу: "Если Китай в случае геополитического конфликта будет отрезан от современных западных технологий, то это - как и в случае с Россией - в долгосрочном плане будет тормозить его экономическое развитие. Правда, Китай благодаря своей существенно более мощной индустриальной и технологической базе лучше справится с подобными санкциями, чем Россия".
Тем не менее, подчеркивают немецкие ученые, потеря доступа к западным технологиям "сильно затруднит достижение цели добиться широкой технологической автаркии и одновременно выйти в лидеры на многочисленных направлениях инноваций. То же самое можно сказать и о стремлении Китая идти в первых рядах в области современных военных технологий".