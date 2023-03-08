IW: Китай сильно зависит от Запада, санкции для него опасны

Что будет, если Китай нападет на Тайвань, как Россия на Украину? Какими невоенными мерами могли бы отреагировать на это США, ЕС, Великобритания, Япония? Широко распространено мнение, что страны Запада, в том числе Германия, экономически намного сильнее зависят от КНР, чем они зависели от РФ до ее полномасштабного вторжения в соседнюю страну, а потому будут просто не в состоянии оказать давление на Пекин с помощью санкций и торговых ограничений.

Свыше половины импорта Китай закупает на Западе

Опубликованное 6 марта исследование ученых Института немецкой экономики в Кёльне (IW) "Зависимость Китая от Запада в сфере импорта и технологий" содержит противоположный вывод: китайской экономике не обойтись без целого списка жизненно важных товаров из западных стран, а потому "в случае эскалации конфликта Запад будет обладать значительным потенциалом устрашения" и вовсе не обречен на бездействие.

Юрген Маттес Фото: Uta Wagner

Однако первым делом авторы исследования, научные сотрудники IW Юрген Маттес (Jürgen Matthes) и Симон Герардс Иглесиас (Simon Gerards Iglesias), подчеркивают, что Китай и Запад находятся в состоянии глубокой взаимной экономической зависимости. Так что если при обострении ситуации вокруг Тайваня дело дойдет до санкций и контрасанкций, то экономически сильно пострадают обе стороны, а для многих предприятий это станет просто катастрофой. В то же время ущерб для Китая может оказаться намного более серьезным, чем до сих пор считалось. Именно на этом аспекте ученые и сосредоточились.

Опираясь на данные за 2021 год, они подсчитали, что 53% всего своего импорта Китай закупил в странах Запада. Под этим понятием авторы исследования объединили 27 государств Евросоюза, членов Европейской ассоциации свободной торговли (Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн), Великобританию, США, Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Высокая зависимость КНР от новейших западных микрочипов

Но дело не только и даже не столько в количестве, сколько в качестве импорта. Больше всего Китай зависит от Запада в области высокотехнологичной продукции, прежде всего - в сфере полупроводников. Экспортируя микрочипы, КНР одновременно их импортирует, причем в гигантских объемах: в 2021 году они были закуплены на 433 млрд долларов США. При этот 32% были приобретены на Западе.

Симон Герардс Иглесиас Фото: DANIEL.ROTH/Institut der deutschen Wirtschaft

"А если прибавить компьютерные чипы из Тайваня, то эта доля вырастет до 68%", - указывают ученые IW. В случае обострения конфликта, продолжают они, КНР труднее всего будет найти замену самым современным чипам, "поскольку машины для их производства на 76% тоже поступают с Запада".

Впрочем, самые современные чипы нужны далеко не всем китайским производителям, так что даже если санкции США на длительный срок лишат Китай доступа к ним, это лишь частично замедлит технологическое развитие КНР, признают авторы.

"Однако на таких перспективных технологических направлениях, как искусственный интеллект, Big Data и скорость компьютеров, Китаю с большой долей вероятности грозило бы устойчивое отставание. Это в конечном счете скажется на военных возможностях Китая и, скорее всего, приведет к тому, что он на долгое время окажется позади США", - говорится в исследовании.

Китайцам нужны западные самолеты, продукты питания и лекарства

Далее в нем отмечается, что фактически односторонняя зависимость Китая наблюдается по высокотехнологичным товарным группам гражданских самолетов (доля западных поставщиков в китайском импорте составляет 99%) и автомобилей (97%). Весьма велика роль Запада в таких сегментах, как приборы для физических и химических исследований (79%), контрольно-измерительные инструменты (64%), станки и оборудование (63%). "Зависимость Китая в технической сфере представляется особенно высокой", - констатируют ученые IW.

Крупным поставщиком свинины в Китай является Евросоюз Фото: Ng Han Guan/AP/picture alliance

Весьма велика она и в продовольственной сфере. КНР покупает на Западе 77% импортируемой свинины, 70% кукурузы, 66% зерна и 56% мяса. По зерну КНР особо зависит от США и Канады - на эти две страны приходится свыше половины всего импорта (52%). По молоку, молочной продукции и яйцам доля западных поставщиков достигает 94%, причем на одну только Новую Зеландию приходятся 50%, а на страны ЕС - 25%.

Тут, правда, следует отметить, что страны Запада, вводя экономические санкции, из гуманитарных соображений не распространяют их на продукты питания. В свою очередь, Китай, которому необходимо кормить в десять раз больше жителей, чем России, вряд ли захочет пойти по пути РФ, которая в 2014 году ввела продовольственное эмбарго на западную пищевую продукцию, чтобы тем самым оказать политическое давление на ЕС и США. Однако если разразится торгово-экономическая или санкционная война, то будет риск, что возникнут перебои в поставках из-за нарушений в транспортной логистике или из-за трудностей при банковских расчетах. Можно исходить из того, что в Пекине этот фактор будут учитывать.

Запад принципиально не подвергает санкциям и поставки лекарств. В этой сфере зависимость Китая от Запада тоже очень велика: 94% ввезенных в КНР медикаментов суммарной стоимостью 24 млрд долларов были импортированы в 2021 году из западных стран.

На этом основании ученые IW причислили фармацевтическую продукцию к "козырям" Запада - к тем товарным группам, по которым "зависимость сравнительно велика или носит критический характер, поскольку их лишь частично можно заменить путем расширения производства на внутреннем рынке или с помощью альтернативных партнеров".

Импортозамещение не сработает даже в Китае

Иными словами, тут импортозамещение не сработает даже в Китае, хотя эта "всемирная фабрика" с ее чрезвычайно диверсифицированной экономикой и мощной индустриальной базой способна, казалось бы, производить любую продукцию. Но нет, в исследовании Института немецкой экономики приводится целый ряд промышленных и сырьевых товаров, которые КНР только импортирует, но не экспортирует. В этих сегментах зависимость от зарубежных поставщиков особенно велика.

"Запад обеспечивает существенную долю в поставках некоторых сырьевых товаров, благородных металлов, продуктов питания и аграрного сырья. Примерами могут служить говядина и молочная продукция, пшеница и другое зерно, кожа, дерево, цинк и никель", - перечисляют авторы исследования.

Многие китайские авиакомпании летают на европейских аэробусах. На снимке: Airbus A320neo Фото: Markus Mainka/CHROMORANGE/IMAGO

В заключение Юрген Маттес и Симон Герардс Иглесиас приходят к следующему выводу: "Если Китай в случае геополитического конфликта будет отрезан от современных западных технологий, то это - как и в случае с Россией - в долгосрочном плане будет тормозить его экономическое развитие. Правда, Китай благодаря своей существенно более мощной индустриальной и технологической базе лучше справится с подобными санкциями, чем Россия".

Тем не менее, подчеркивают немецкие ученые, потеря доступа к западным технологиям "сильно затруднит достижение цели добиться широкой технологической автаркии и одновременно выйти в лидеры на многочисленных направлениях инноваций. То же самое можно сказать и о стремлении Китая идти в первых рядах в области современных военных технологий".

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