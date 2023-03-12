Китай держит под контролем своих стипендиатов за рубежом

Свобода. Учиться за границей, вдали от дома. Это то, о чем мечтают молодые люди во всем мире. Для многих это возможно только при наличии государственного гранта. Но что, если именно эта стипендия препятствует свободе?

Согласно совместному исследованию DW и исследовательской платформы CORRECTIV, китайские студенты в Германии находятся под тщательным контролем со стороны китайского государства. Это особенно актуально для молодых ученых, которые получают стипендию Китайского стипендиального совета (CSC). Получатели гранта CSC должны заранее подписать, что они не будут участвовать в деятельности, которая наносит ущерб безопасности Китая. Они должны находиться на постоянной связи с посольством и отчитываться перед ним. Нарушителям грозят штрафы.

Вузам неизвестно о попытках запугивания студентов

Стипендиаты CSC учатся и ведут научную деятельность, как минимум, в 30 немецких университетах. Некоторые из этих вузов поддерживают официальные партнерские отношения с CSC, который, находясь в ведении министерства образования Китая, является одним из основных грантодателей страны.

2006 год - тогдашний вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдун на встрече с китайскими студентами в Берлине Фото: Rainer Jensen/dpa/picture alliance

Так, в 2005 году Мюнхенский университет имени Людвига Максимилиана (LMU) подписал соглашение о подготовке аспирантов. К концу 2022 года в этой программе приняли участие 492 стипендиата CSC. В настоящее время их количество составляет около 40 в год.

С 2009 года в Свободном университете (FU) в Берлине прошли обучение в общей сложности 487 докторантов CSC. Руководство FU заявило, что поддерживает "привилегированное партнерство" с Китайским стипендиальным советом.

В обоих вузах заявили, что им неизвестно о каких-либо попытках запугивания китайских стипендиатов. Известно лишь, указали в Свободном университете, что после окончания периода финансирования они должны вернуться в Китай, в противном случае им придется выплатить стипендию. В FU также подчеркнули, что вуз защищает научную свободу своих стипендиатов от иностранного влияния. Но насколько это реально в случае с Китаем?

Лояльность и верность государству

2019 год - демонстрация китайских студентов в Кельне в поддержку курса Пекина относительно Гонконга. Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

У CORRECTIV и DW есть несколько контрактов CSC, заключенных в разные годы и для разных стран. Различия в документах минимальные. В основе контракта лежит приверженность стипендиата абсолютной верности государству. Подписавшие его, в частности, обязуются направить свои силы на служение стране и "не участвовать в деятельности, которая наносит ущерб интересам и безопасности Родины". Получатель гранта, говорится далее, "должен сознательно защищать честь Родины и следовать инструкциям дипломатических ведомств за рубежом". Для немецких аспирантов это означает регистрацию в консульстве не позднее чем через десять дней после прибытия в Германию. Они обязаны поддерживать постоянные контакты с дипломатами, сообщать им о своих академических достижениях и "незамедлительно обновлять" информацию о своих академических наставниках.

По возвращении домой стипендиат обязан прожить в Китае не менее двух лет, только после этого действие договора прекращается.

Поручители несут ответственность за стипендиата

Для каждого получателя гранта CSC назначаются два поручителя, которым запрещено покидать Китай на срок более трех месяцев в течение срока предоставления стипендии. В случае нарушения условий договора эти поручители несут солидарную ответственность - личную и финансовую.

Такая же ответственность предусматривается и в случаях, если стипендиат не демонстрирует должные академические достижения, или же он прерывает получение гранта досрочно без уважительной причины. В таких ситуациях получатель гранта или его поручители, помимо суммы субсидии, должны выплатить и штраф.

Китайская "мания контроля"

Эксперт по Китаю Марайке Ольберг (Mareike Ohlberg) из German Marshall Fund считает, что контракты, предлагаемые CSC своим стипендиатам, демонстрируют, прежде всего, "манию контроля" Коммунистической партии Китая. Она указывает, что наихудшим проступком, являющимся нарушением договора, считается нанесение ущерба национальным интересам Китая.

Но, что подразумевается под этим, отмечает эксперт, в договоре, сознательно не раскрывается. "Даже находясь за границей, китайцы не свободны, но понимают, что остаются под наблюдением партии", - указывает Ольберг. Результатом является атмосфера страха, которая приводит к самоцензуре.

Беседы CORRECTIV с китайскими студентами и аспирантами подтверждают этот вывод. Один из стипендиатов CSC рассказал, в частности, что он никогда не будет участвовать в каких-либо демонстрациях в Германии, потому что посольство реагирует "очень строго".

Реакция Германии на контракты CSC

Для Кая Геринга (Kai Gehring), председателя комитета бундестага по образованию и исследованиям, договоры CSC несовместимы с Основным законом ФРГ, гарантирующем свободу науки: "Предписанные лояльность к однопартийной системе и патриотический настрой, а также ответственность родственников в случае предполагаемого нарушения договора делают совместную независимую исследовательскую работу… невозможной".

Сами немецкие вузы, где обучаются китайские стипендиаты молчат, в то же время отдельные немецкие профессора сообщают о страхе своих студентов из КНР перед доносами и слежкой. По информации DW, службы безопасности также наблюдают насильственное насаждение в среде китайских студентов идеи верности государству - в первую очередь, за счет контроля над стипендиатами CSC.

Но кто должен был бы делать выводы из этого? Федеральное министерство образования и исследований (BMBF), отвечая на запрос DW и CORRECTIV, сообщает лишь, что "Китайский стипендиальный совет требует от своих стипендиатов идеологического соответствия". Германская служба академических обменов (DAAD), которая также предоставляет стипендии и сотрудничает с CSC в течение многих лет, объясняет в ответ на запрос, что такие контракты отражают реальность Китая, "в котором университеты уже несколько лет должны все больше соответствовать идеологическим требованиям".

Более решительно настроены в других странах. Так, В Швеции, Дании и Норвегии, где с начала года также появились сообщения о проблемных контрактах CSC, первые университеты отреагировали и приостановили свое сотрудничество с советом.

Смотрите также: