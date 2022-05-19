Ученые из КНР в ФРГ: сначала исследования, потом - служба на благо армии?

Это не шпионский триллер. Поэтому мы намеренно воздерживаемся от того, чтобы называть людей по именам. Это - история о пограничной, с точки зрения морали, зоне в сфере научного сотрудничества между Германией и Китаем.

Эта женщина - физик. Она специализируется на исследованиях в области теоретической физики элементарных частиц. После защиты докторской диссертации в Китае ученый переезжает в Европу. Сначала она в течение двух лет занимается исследованиями в известном институте ядерной физики в Италии. Следующие три года проводит в двух немецких университетах: в Гамбурге и Майнце. Научное сотрудничество с Китаем считается в Германии желательным с политической точки зрения. По мнению правительства ФРГ, "оно особенно важно для стабильных двусторонних отношений в долгосрочной перспективе". Но что если научное сотрудничество поможет Китаю в наращивании вооружений?

Сегодня упомянутая выше женщина-физик работает в Китайской академии инженерной физики (CAEP). Ученый, работавший с ней и другими китайскими коллегами в Германии, вспоминает: "Они были очень сосредоточены на технической работе. (Исследованиями они занимались. - Ред.) по большей части без способности предвидеть развитие технологий в будущем, но очень продуманно с технической точки зрения. И все с большим рвением". По его словам, они никогда не обсуждали политику, но вместе проводили фундаментальные исследования, практическая польза которых не всегда была очевидна сразу: "Фундаментальная часть исследований нужна для многих вещей. В итоге, конечно, всегда встает вопрос, какую пользу можно извлечь из них потом".

Логотип расследования China Science Investigation

Исследователь и сам работал в китайских университетах. По его словам, за последние два десятилетия уровень ученых там значительно вырос. "Я не знаю точно, какие цели ставит перед собой Китай, но фундаментальные исследования считаются там стратегически очень важными. Вы можете заметить это повсюду", - отмечает собеседник DW.

Кузница для производства ядерного оружия в Китае

Большое количество фундаментальных исследований проводится и в Китайской академии инженерной физики (CAEP). Эта академия - единственное место, где Китай совершенствует свои ядерные боеголовки. Австралийский эксперт по Китаю Алекс Джоске, занимающийся исследованием трансфера технологий, считает CAEP "одной из самых пугающих и тревожных структур в исследовательской системе Китая".

Поиск последних научных публикаций женщины-физика не дал результатов. Однако фактом остается, что в CAEP она попала после пяти лет работы в Европе по самой известной программе государственного финансирования. В Китае таких сотни. Так называемая программа "1000 талантов" предназначена специально для ведущих ученых, находящихся за рубежом или имеющих большой опыт работы за границей. Она привлекает их хорошим бюджетом и современными лабораториями. Некоторые немецкие исследователи уже приняли в ней участие.

Наука на службе Коммунистической партии Китая

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина Коммунистическая партия Китая вкладывает огромные средства в науку, чтобы превратить Китай к 2050 году в мировую державу. "Слияние военных и гражданских технологий" является официальной государственной целью. Соответственно, гражданские исследования должны также служить Народно-освободительной армии. Патриотизм - это обязанность исследователей.

"Наука не имеет границ, но у ученых есть отечество", - подчеркнул Си Цзиньпин еще в июле 2013 года, когда он находился на своем посту всего несколько месяцев. В мае 2018 года, выступая в Китайской Академии наук, он ясно дал понять: "Только когда мы держим ключевые технологии в своих руках, мы можем гарантировать национальную экономическую безопасность и безопасность национальной обороны".

Важность научного сотрудничества с европейскими университетами для планов Китая на пути к статусу сверхдержавы подтверждается совместным расследованием 11 европейских СМИ под руководством расследовательских платформ Follow the Money и CORRECTIV. Помимо DW, в немецкой части исследования принимали участие газета Süddeutsche Zeitung и радио Deutschlandfunk. Мы выяснили, что и немецкие ученые и по сей день сотрудничают с исследователями, связанными с китайскими вооруженными силами. Это доказывают почти 350 совместных исследований ученых из КНР и ФРГ.

Профиль исследователя

На втором этапе исследования DW и ее партнеры провели выборочный анализ резюме ведущих китайских ученых, которые, как и вышеупомянутая женщина-физик, за последние десять лет провели много времени в Германии и занимались исследованиями в области математики, информатики, естественных наук и технологий. С помощью Центра безопасности и новых технологий (CSET) при американском Университете Джорджтауна мы выявили 80 человек, которые подходят под эти параметры.

Мы подвергли детальному анализу работу 26 ученых с особенно яркой биографией. Все они сейчас заняты в элитных университетах, которые особенно тесно сотрудничают с военными. 22 из отобранных нами ученых, как и женщина-физик, вернулись на родину по программе "1000 талантов". Двенадцать человек получали стипендию от известного Фонда имени Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt - Stiftung).

Со стипендией Гумбольта - в Центральную военную комиссию

Один из стипендиатов, химик, с 2011 по 2014 год занимался исследованиями в трех ведущих научно-исследовательских институтах Берлина. В 2015 году он отправился в Ливерпуль, чтобы провести еще один год за границей по стипендии имени Марии Кюри от Европейского Союза. Сегодня он является членом отдела развития оборудования Центрального военного совета КНР - высшей организации национальной обороны, возглавляемой председателем КНР Си Цзиньпином. Одним из направлений исследований химика в настоящее время является лазерная технология.

Другой стипендиат фонда Гумбольдта, физик плазмы, провел три года в Рурском университете Бохума. В 2018 году, ровно через год после возвращения, он получил в качестве поощрения награду от Центрального военного совета. Сегодня в сферу его интересов входят искусственный интеллект и аэрокосмические двигатели.

ЕС воспринимает Китай как "системного конкурента"

Конечно, такие отдельные случаи не в интересах Германии, признает Энно Ауфдерхайде (Enno Aufderheide), глава фонда Гумбольдта. Тем не менее он считает, что в случае отказа от сотрудничества Германия теряет гораздо больше, чем Китай. Необходимо поддерживать контакт с самыми яркими умами мира, говорит он: "Китайцы очень хорошо понимают Европу, но мы не так хорошо понимаем китайцев. Вот почему нам нужен этот обмен". Сводить китайскую науку к исследованиям в военной области Ауфдерхайде считает неверным: "В Китае тоже есть хорошие, по-настоящему фундаментальные исследования".

Молодое поколение ученых для оборонной промышленности

Другой пример - Технический университет Мюнхена. Здесь некий талантливый китайский инженер проводил исследования для получения степени кандидата наук. После возвращения в Китай, в 2019 году он был поощрен Центральным военным советом - сначала премией за инновации, а через год - программой финансирования. Одно из направлений его исследований: тепловая защита гиперзвуковых летательных аппаратов.

Талантливый инженер сейчас руководит как минимум тремя крупными проектами, напрямую финансируемыми Центральным военным советом КНР. Два из них названы "важными национальными оборонными проектами". Как профессор, он также выступает в качестве контактного лица для соискателей научной степени, которые хотят учиться в Германии. В интервью китайской региональной газете, опубликованном летом 2019 года, можно найти такой ответ: "В прошлом моим желанием было осуществлять те научно-исследовательские проекты, которые мне нравились. Теперь я надеюсь, что смогу подготовить больше кадров для оборонной промышленности".

Профессор Мюнхенского университета, который и по сей день поддерживает с ним контакт, сказал нам, что ничего не знал о связях последнего с военными. "Темами моего сотрудничества с китайскими коллегами всегда были гражданское использование исследований горения", - подчеркнул он.

Deutsche Welle и ее партнеры неоднократно пытались связаться с четырьмя китайскими учеными, упомянутыми здесь в качестве примера, но так и не получили ответа.

"Не корми руку, которая тебя кусает"

По данным Общества Макса Планка, "около трети" всех руководящих научных должностей в Китае сейчас занимают люди, получившие образование в Германии.

Диди Кирстен Татлоу

Диди Кирстен Татлоу (Didi Kirsten Tatlow) является соавтором книги о стремлении Китая к овладению иностранными технологиями. Она считает, что большая открытость Германии для приезжающих китайских ученых представляет собой серьезную угрозу безопасности: "Есть такая английская поговорка: "Не кусай руку, которая тебя кормит". Я хотела бы перефразировать ее: "Не корми руку, которая тебя кусает".

Татлоу задает системный вопрос. Германия должна спросить себя, "является ли это системой, которая стремится вытеснить нас и доминировать в нашей промышленности таким образом, который является для нас политически рискованным и демократически сомнительным", указывает она.

Ценность исследований без ограничений

В Германии свобода научных исследований защищена конституцией от посягательств со стороны государства. Университеты сами выбирают своих партнеров и проекты. "Мы не можем и не хотим делать это централизованно из Берлина", - объясняет Йенс Бранденбург (Jens Brandenburg). Он занимает должность государственного секретаря федерального министерства образования и научных исследований. По его словам, цель Германии в научном сотрудничестве с Китаем - быть "настолько открытой, насколько это возможно, и настолько закрытой, насколько это необходимо". Особенно когда речь идет о проектах двойного назначения, которые также могут быть использованы в военных целях.

"Существует большая проблема, связанная с тем, что свобода исследований очень сильно ограничена китайской стороной. Мы также наблюдаем повышенное внимание к военному или военно-гражданскому использованию", - говорит Бранденбург. Тем не менее госсекретарь не считает необходимым вводить строгие ограничения: "Прежде всего, для меня очень, очень важно, чтобы мы уважали свободу исследований в Германии". Он видит миссию своего министерства только в консультационной сфере. Как институт, который просвещает и повышает осведомленность.

Немецкая наука считает себя хорошо подготовленной

Китай - не союзник, а "системный соперник". Так считает ЕС, так считает и правительство Германии.

В кругах, близких к службам безопасности, выражают беспокойство в связи с тем, что ученые живут "в собственном пузыре", поскольку международное сотрудничество является для них "самой настоящей валютой". Исследования требуют больших денег - и Китай готов инвестировать в зарубежные исследовательские проекты и кафедры. Поэтому многие университеты "немного подобострастны" и "немного наивны".

Фундаментальная наука играет в современном Китае ключевую роль

С этим мнением не согласна профессор Катя Беккер (Katja Becker). Она является президентом Немецкого исследовательского фонда (DFG). "Наивности тут никакой нет, потому что мы постоянно размышляем над этими вопросами", - говорит она. По ее словам, внутренний обмен между университетами идет интенсивно, а комитеты по научной этике и профильное Федеральное ведомство по экспортному контролю тщательно проверяют спорные виды сотрудничества.

"Военные исследования не получают финансирования DFG", - подчеркивает Беккер. Однако деньги DFG получила техническая лаборатория ведущего немецкого исследователя, сотрудничающего с коллегами из китайского Национального университета оборонных технологий (NUDT). Этот университет подчиняется непосредственно Центральному военному совету и является кузницей кадров для Народно-освободительной армии Китая.

Вопрос политики и морали

Глава DFG Беккер обращает внимание на то, как быстро немецкая наука отреагировала на агрессивную войну против Украины. После этого, по ее словам, все научное сотрудничество с Россией было немедленно заморожено. "Мы узнали на этом опыте, что доверие и надежда не всегда обоснованы. К сожалению", говорит она. Но доверие необходимо, "если мы хотим решить большие научные вопросы, стоящие перед человечеством", продолжает Беккер.

Китай не осудил российское вторжение и считает настоящим агрессором США. "Мы бы точно не стали из-за этого разрывать контакты с Китаем, для этого нет никакого повода", - комментирует глава DFG.

Бесспорно: подавляющее большинство из примерно 60 000 китайских исследователей в Германии просто хотят учиться. Однако беспокойство вызывает система, которая подчиняет их исследования военным планам Коммунистической партии. То, как Германия относится к этому, - это, прежде всего, вопрос политики и морали.

Редакторская работа: над материалов работала коллега из DW, пожелавшая остаться неназванной из соображений безопасности.

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