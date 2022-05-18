Европейские ученые помогают китайским военным?

Этот молодой человек был "чрезвычайно приятным", - вспоминает в разговоре по телефону его бывший профессор и научный руководитель докторской диссертации. Приятным и исключительно талантливым. Профессор гордился, что одаренный китайский исследователь учится в его университете в самой густонаселенной земле Германии - Северном Рейне - Вестфалии.

Сегодня китайский компьютерщик работает в Национальном университете оборонных технологий (NUDT) - центральной кузнице кадров для Народно-освободительной армии Китая. Этот университет подчиняется непосредственно Центральному военному совету КНР.

В Германии соискатель ученой степени из КНР, который и ранее проводил исследования в NUDT, изучал технологию, которая в перспективе должна была использоваться в беспилотных автомобилях. Возможно, она будет помогать спасать жизни в уличном движении - с помощью специальных карт, которые позволяют лучше распознавать трехмерное окружение. Однако та же технология может пригодиться и на войне.

В КНР грань между военными и гражданскими технологиями во многих случаях едва заметна

DW и ее партнеры передали публикации китайского соискателя научной степени на эту тему на рассмотрение нескольким независимым экспертам. Последние подтверждают, что в данном исследовании нельзя исключить двойное назначение (Dual-Use). Этот термин используют в ситуациях, когда возможно как гражданское, так и военное использование. Отвечая на конкретный вопрос на эту тему, немецкий профессор признает, что в ретроспективе он мог бы себе представить, "что эта технология может быть использована и в военных целях". Однако тогда он об этом не думал, говорит ученый.

Руководитель научной диссертации все еще поддерживает контакт со своим китайским коллегой. Он с удовольствием поработал бы с ним дольше, признается он. Однако формат общения между ними изменился после отъезда китайца. По словам немецкого профессора, разговоры о текущих исследовательских проектах теперь стали табу: "В NUDT говорить об этом нельзя".

Проект China Science Investigation

Аналогичная ситуация с исследователем компьютерных технологий из Китая могла бы произойти и в каком-то другом немецком университете. Чтобы выяснить, насколько тесны связи между европейскими университетами и китайскими военными вузами, европейская исследовательская ассоциация во главе с нидерландской платформой расследований Follow the Money при поддержке немецкого некоммерческого исследовательского центра CORRECTIV собрала и проанализировала набор данных, включающий около 350 000 научных публикаций.

В проекте под названием "Расследование о науке в Китае" (China Science Investigation), помимо DW, участвуют одиннадцать европейских СМИ, в том числе, газета Süddeutsche Zeitung и радио Deutschlandfunk.

Логотип расследовательского проекта China Science Investigation

Лидерская роль NUDT

Их совместное расследование подтверждает: с начала 2000 года по февраль 2022 года между европейскими университетами и китайскими исследователями, имеющими тесные связи с военным сектором, было проведено почти 3000 совместных проектов. В том числе, и в первую очередь, в таких чувствительных дисциплинах, как искусственный интеллект, компьютерная визуализация и квантовые исследования.

На долю кузницы кадров NUDT приходится около 2200 соответствующих публикаций. Среди европейских университетов, опубликовавших работы с участием авторов из NUDT, почти половина - из Великобритании, за ними следуют Нидерланды и Германия. Здесь было подготовлено не менее 230 работ, написанных совместно с исследователями из NUDT. Именно поэтому расследование сосредоточено на этом китайском университете.

Особенно в области техники и естественных наук "многие из самых талантливых специалистов военной сферы обучаются там", объясняет эксперт по Китаю Алекс Джоске. Он долгое время работал в аналитическом центре Австралийский институт стратегической политики (ASPI), который занимается мониторингом военных университетов в Китае. NUDT играет "решающую роль во всех видах военных исследовательских проектов, от гиперзвуковых технологий до ядерного оружия и суперкомпьютеров", говорит эксперт.

За каждой второй публикацией, отмечает Джоске, "возможно, стоит китайский военный офицер, учившийся, работавший и налаживавший отношения в европейском университете, которые и позволили осуществить такое сотрудничество".

Перемены благодаря сближению

Официально такое сотрудничество не запрещено: согласно Основному закону, научные исследования в Германии являются свободными. На деле почти неограниченное научное сотрудничество с Китаем до сих пор было подчеркнуто желательным с политической точки зрения, поскольку оно должно было помочь закрепиться на огромном китайском рынке. На то, что интенсивные отношения в сфере бизнеса, науки и культуры смогут обеспечить демократическое открытие авторитарного государства, надеялись не только в Германии. Что этот расчет не оправдался, стало ясно самое позднее в 2019 году, когда появились первые сообщения о систематическом притеснении уйгуров в Синьцзяне.

Сегодня Китай рассматривается в Германии как системный соперник, хотя эта страна и остается одним из важнейших торговых партнеров ФРГ.

Риски научной работы без ограничений

Пекинское руководство не скрывает своих амбициозных целей. Китай хочет стать ведущей мировой державой к 2050 году. Наука и техника играют в этом ключевую роль.

Китай проводит агрессивную стратегию слияния военных и гражданских технологий, которая стирает границы между гражданскими, коммерческими и военными исследованиями. Каждый гражданин обязан служить своей стране и в военном отношении. Даже если это реализуется в сфере науки.

Не менее важной составляющей стратегии Китая является трансфер технологий из-за рубежа. Особенно в таких открытых обществах, как немецкое, у Китая есть ощущение, что он может действовать очень свободно, подчеркивает эксперт по Китаю и публицист Диди Кирстен Татлоу (Didi Kirsten Tatlow). Китай "немного похож на ребенка в кондитерской: он заходит туда и берет все, что захочет", рассуждает она.

Исследования в области технологий двойного назначения

Путем случайной выборки DW и ее партнеры выявили в немецком блоке данных несколько исследований технологий, где, согласно консенсусу нескольких независимых экспертов, нельзя исключить двойное использование.

Эти исследования были опубликованы немецкими учеными из университетов Бонна и Штутгарта и одним из институтов Общества имени Фраунгофера совместно с учеными из NUDT. Одна из научных работ датируется прошлым годом. Публикаций, сделанных ранее, чем пять лет назад, нет. Вполне вероятно, что набор данных в расследовании содержит гораздо больше проблемных работ, которые еще не выявлены. Поскольку речь идет только о случайной выборке, DW не называет имен и ученых степеней.

Кузница научных кадров для оборонного сектора Китая - Национальный университет оборонных технологий

Особенно наглядным является пример исследования по отслеживанию больших групп людей. По словам одного из экспертов, здесь нужно "очень постараться, чтобы не увидеть характер двойного назначения". Описываемая технология теоретически может быть использована в Китае для отслеживания уйгуров.

Это исследование было опубликовано в соавторстве с ученой из NUDT, которая имеет множество не только научных, но и военных наград, включая "Награду за выдающуюся докторскую диссертацию Народно-освободительной армии Китая".

Темой другой работы была зашифрованная квантовая связь. С военной точки зрения эти исследования - даже если они находятся на ранней стадии - могут принести двойную пользу: по словам одного из экспертов, благодаря такой технологии можно "сделать собственную квантовую связь более защищенной от подслушивания и создавать помехи для чужой связи".

При этом не всегда принадлежность исследуемой технологии к той или иной категории можно определить однозначно. Потенциал двойного назначения может быть скрыт в деталях. Даже в технологиях, которые используются преимущественно в гражданских целях. Тот, кто сегодня изучает алгоритмы координации объектов, в следующем году может использовать эти же исследования "для применения, например, к группам военных беспилотников", объясняет австралийский аналитик Алекс Джоске.

Мало контроля, много "переходных зон"

Столь же сложными являются и вопросы о том, что можно и что нельзя, и для каких исследований требуется специальное разрешение. В конкретных случаях в Германии решение на этот счет принимает Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю (BAFA).

Для проектов, в которых возможно военное использование, университеты должны подавать заявки на получение экспортных лицензий. Публикации с участием ученых из стран, не входящих в ЕС, также подпадают под это понятие.

Здесь действует принцип: фундаментальные исследования можно вести без ограничений, а прикладные - нет. Последние отличаются от фундаментальных исследований тем, что они направлены на достижение конкретной цели.

При этом ответственность за четкое указание на двойное назначение проекта и подачу соответствующей заявки лежит исключительно на университетах. Они должны представить в BAFA так называемую декларацию о конечном использовании, которая подтверждает чисто гражданское применение. Впрочем, насколько на такую декларацию можно полагаться, это "другой вопрос", сказал DW сотрудник службы экспортного контроля.

Университеты, со своей стороны, не хотят терять международные связи, и для этого им также необходим вклад из-за рубежа. Позиция университетов понятна, но это и несет риск непреднамеренного предоставления таким странам, как Китай, доступа к чувствительной информации.

Эксперты предупреждают, что относиться с подозрением ко всем ученым из Китая нельзя

Были ли получены экспортные лицензии на публикации, выявленные исследовательским объединением, ведомство не стало комментировать по соображениям защиты данных.

Два участвующих в исследованиях университета ответили на запрос, что публикации, о которых идет речь, являются фундаментальными исследованиями и лицензия для них не требуется. Оба вуза отметили также, что у них нет официального сотрудничества с китайским военным университетом NUDT. Это, однако, не исключает возможность для сотрудничества на индивидуальном уровне.

Один из двух университетов указал, что связь китайского соавтора с NUDT была ему известна. Соглашения, особенно с иностранными партнерами, тщательно изучаются, добавили в вузе. Университет придерживается законов и правил, действующих в Германии, и предоставляет "письменную информацию и консультации" для повышения осведомленности преподавателей и студентов о работе в чувствительных областях, говорилось далее в сообщении.

Институт из Общества Фраунгофера отметил - также в письменном виде, - что он не комментирует отдельные работы. Китайский университет NUDT на просьбу о комментарии не ответил.

Проверки службы безопасности

От источников в кругах служб безопасности DW и ее партнеры узнали, что на протяжении последних двух лет в политике растет сознание важности проблемы. Однако отношение немецких университетов к Китаю является "немного подобострастным" и "немного наивным".

Впрочем, важно подчеркнуть, что вопрос об опасности, связанной с технологиями двойного назначения, встает лишь в отношении небольшой части совместных научных проектов. Поэтому относиться с подозрением к каждому китайскому исследователю было бы неправильно.

Проверять биографический бэкграунд у приглашенных китайских исследователей при подаче ими заявления на визу МИД ФРГ начал только с 2020 года. А внутренние проверки университетов в лучшем случае поверхностны, рассказал DW один из инсайдеров. Он отвечает за экспортный контроль в одном из академических учреждений и, по собственным словам, сверяет имена заявителей с санкционными списками США и ЕС. Однако, "если исследователи не указывают в своих резюме сотрудничество с китайским военным сектором", дальнейшие проверки практически не проводятся, констатировал собеседник редакции.

Будущее сотрудничество не исключено

Профессор из земли Северный Рейн - Вестфалия обращает внимание, прежде всего, на преимущества сотрудничества с ученым из Китая. Ведь в его лице его университет получил блестящий ум, который не стоил ни цента: работу китайского исследователя полностью оплачивала КНР.

Немецкий ученый до сих пор сожалеет, что его бывший протеже теперь работает в кадровой кузнице китайского военного сектора и с ним уже нельзя пообщаться на профессиональные темы. Если компьютерщик в какой-то момент уйдет из NUDT, он вполне может себе представить возобновление сотрудничества, говорит профессор.

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