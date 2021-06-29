Протест ученых в Германии: что не так с немецкой наукой

"Зильке (Silke), 49 лет. Литературовед с 20-летним стажем. В послужном списке - 4 монографии, 58 эссе и почти миллион евро привлеченного финансирования на различные проекты. Тем не менее, даже при таких заслугах постоянный трудовой договор ей удалось заключить лишь в октябре 2020 года, да и то - лишь на полставки. Если бы добиться этого у Зильке не получилось, по окончании последнего проекта она бы оказалась на улице". Такую запись оставила исследовательница под хештегом #IchbinHannah (я - Ханна) в Twitter.

Хештег #IchbinHannah появился в сети микроблогов в середине июня 2021 года. И в нем уже - тысячи твитов. В публикуемых сообщениях ученые рассказывают о своем карьерном и просто жизненном опыте, почерпнутом за время работы в немецких университетах и научно-исследовательских институтах. Временные контракты, частая смена места жительства, а по прошествии 12 лет работы на условиях временного трудового договора - увольнение: дольше этого срока держать сотрудника на временных контрактах в немецких вузах и НИИ запрещено. Таковы реалии. Постоянные трудовые договоры в сфере науки - большая редкость. По сведениям Федерального статистического ведомства, в 2019 году (это последние такого рода данные) в ФРГ у 87 процентов научных кадров были временные контракты. Но как сложилась такая ситуация?

12 лет: что стоит за этой цифрой

По сравнению с другими странами Германия вкладывает немало денег в свои университеты. В 2019 году эта сумма составила 19 миллиардов евро. Федеральный бюджет на научные исследования и разработки является четвертым по величине в мире. Так в чем же причина сложной ситуации с занятостью в сфере науки? Как выяснилось, помимо прочего, она кроется в Законе о заключении и времени действия трудовых договоров для научных сотрудников (Wissenschaftszeitvertragsgesetz, или сокращенно WissZeitVG), принятом в 2007 году и регулирующем трудовые отношения в этой сфере. Именно этим законом и установлен, в том числе, максимальный предел временной занятости научных и творческих работников в немецких вузах.

Ученый, которому по прошествии 12 лет работы на временном контракте не предлагают постоянный договор, должен покинуть вуз

В соответствии с ним, в общей сложности 12 лет, а именно - 6 лет до защиты диссертации и 6 лет после ее защиты, научному сотруднику разрешается трудиться по временному контракту в одном вузе или в одной научной организации в Германии. И если по истечении этого срока работодатель не предложил вам должность на постоянной основе, вас увольняют. Причем это чисто немецкая специфика: в других странах по временному контракту в науке на одном месте можно работать хоть всю жизнь.

Изначально закон WissZeitVG призван был положить конец временным контрактам в сфере науки и подтолкнуть работодателей к тому, чтобы они заключали с давно работающими сотрудниками постоянные трудовые договоры, однако на деле он сослужил научным кадрам плохую службу. Как поясняет ученый-литературовед Кристин Айххорн (Kristin Eichhorn) из Университета Падерборна, принятие закона WissZeitVG привело к тому, что с сотрудниками, отработавшими в данном немецком вузе либо научной организации на временном контракте 12 лет, работодатель не заключает постоянный трудовой договор, а просто расстается.

#IchbinHannah

Вместе со своими коллегами, философом Амрай Бар (Amrei Bahr) и историком Себастьяном Кубоном (Sebastian Kubon), Кристин Айххорн запустила хештег #IchbinHannah. Это было сделано в ответ на появление разъяснительного анимационного видеоролика, размещенного на сайте министерства образования и научных исследований Германии (к настоящему моменту он уже удален).

Героиня видеозарисовки, вымышленная аспирантка по имени Ханна, разъясняет закон WissZeitVG и рассказывает о выгоде, которую якобы дают временные контракты: дескать, благодаря работе на такой основе можно повышать свою квалификацию, не "засоряя" систему. Немецкие ученые, испытывающие страх перед будущим и отсутствием перспектив, отреагировали на видео с негодованием.

Единственный шанс на постоянный контракт?

По словам Кристина Айххорна, единственный вариант, который сулит в науке перспективу заключить постоянный трудовой договор, - это вступление в должность профессора. Однако шансы тут невелики: число претендентов на подобную вакансию в некоторых случаях доходит до 200 человек. Среди тех, кому повезло, Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) - профессор кафедры прикладной зоологии Технического университета Дрездена.

Если финансирование проекта заканчивается, но он еще не завершен, научные сотрудники нередко продолжают работать, получая при этом пособие по безработице

До вступления в эту должность он целый год жил на пособие по безработице, и перспективы на поприще науки были у него весьма туманны. Райнхардту удалось одержать победу в конкурсе на объявленную вакансию. Хотя, как он сам признает, случаи, когда профессором становится безработный, редки: обычно ученым, не работавшим больше года по специальности, путь в науку заказан.

По данным Федерального статистического ведомства, в 2019 году в немецких университетах было занято свыше 400 научных и творческих работников. Примерно 180 тысяч из них готовились к защите диссертации. Как считает Клаус Райнхардт, сам являющийся борцом со сложившейся в науке системой временных контрактов, временные договоры здесь - не принципиальная проблема, ведь отнюдь не все после защиты диссертации желают оставаться в науке.

Это подтверждает и последний, обнародованный в 2021 году Федеральный отчет о молодых ученых (Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021). Согласно содержащимся в нем сведениям, около 50 процентов удостоенных ученой степени специалистов уже в первый год после защиты диссертации покидают стены университетов. Тем более что шансы на рынке труда у них высоки: в течение 10 лет после получения ученой степени доля безработных среди выпускников аспирантуры составляет в Германии всего лишь от одного до двух процентов. И одной из ниш для покидающих вузы ученых является научная журналистика.

Специфика структуры финансирования

Кристин Айххорн видит основную проблему в структуре финансирования немецких университетов и напоминает о том, что в Германии, где нет платы за обучение, деньги туда поступают непосредственно от государства, а точнее - от федеральных земель. По словам Айххорн, это базовое финансирование покрывает только 50 процентов бюджета. Остальные средства должны быть привлечены за счет внешнего финансирования, ориентированного на тот или иной научный проект.

Один из потенциальных источников - существующее за счет налогоплательщиков Немецкое научно-исследовательское сообщество (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), крупнейший сторонний спонсор в Германии. Зачастую подавать заявки на стороннее финансирование своих зарплат приходится непосредственно участвующим в проекте ученым. Стоит ли говорить о том, что о постоянном контракте в такой ситуации нужно забыть. Более того: если финансирование проекта заканчивается, но он еще не завершен, научные сотрудники нередко продолжают работать, получая при этом пособие по безработице.

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