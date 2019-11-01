Германия упростит ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей

В Германии упростят ввод в эксплуатацию беспилотных автомобилей и автобусов и разрешат их использование в определенных зонах. Бундестаг в ночь на пятницу, 21 мая, принял закон, согласно которому, например, маршрутные автобусы и грузовой транспорт будут введены в регулярную эксплуатацию на небольших дистанциях. Правила распространяются на полностью автономное вождение так называемого четвертого уровня автоматизации. Это означает, что автомобили смогут передвигаться без участия водителя. В чрезвычайных ситуациях возможно дистанционное вмешательство из центра управления.

В Министерстве транспорта ФРГ заявили, что Германия, таким образом, стала первой страной, которая ввела беспилотные автомобили в регулярную эксплуатацию.

До сих пор в Германии для использования автономных транспортных средств требовалось особое разрешение, например, для так называемых People Mover - автоматизированной системы перевозки пассажиров на территориях предприятий. Кроме того, в автомобилях представительского класса уже встроены автоматические системы обгона, смены полосы движения или торможения.

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