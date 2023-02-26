  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Директор ЦРУ Уильям Бернс (фото из архива)
Уильям Бернс (фото из архива)Фото: Tom Williams/AP/picture alliance
КонфликтыСША

Глава ЦРУ высказался о возможных поставках КНР оружия для РФ

Жан Рофе
1 ч. назад

Китайское руководство изучает возможность предоставления России летальной помощи, заявил глава американской разведки. По его словам, администрация Байдена пытается этого не допустить.

https://p.dw.com/p/4NzQc

Соединенные Штаты "уверены", что Китай думает о поставке летального оружия России для войны против Украины, однако окончательное решение еще не принято. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS News, опубликованном в субботу, 25 февраля.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летальных вооружений (России. - Ред.)", - сказал Бернс. По его словам, пока власти КНР не приняли такое решение и администрация президента США Джо Байдена пытается предостеречь их от такого шага, делясь разведданными ЦРУ.

"Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального оружия. Именно поэтому, я думаю, госсекретарь Блинкен и президент сочли важным четко объяснить, какими будут последствия этого", - отметил директор ЦРУ. Бернс добавил, что со стороны Пекина поставка оружия Москве стала бы "очень рисковой и немудрой ставкой".

По мнению директора ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин особенно внимательно следит "за опытом Владимира Путина в Украине, за равзитием войны".  "Думаю, что во многих отношениях он обескуражен и отрезвлен тем, что увидел", - подытожил Бернс.

КНР отрицает поставки оружия России для войны с Украиной

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в программе CBS Face the Nation, что Китай "рассматривает возможность оказания летальной поддержки" России для войны против Украины. Он добавил, что эта летальная поддержка может включать "все, от боеприпасов до самого оружия".

Министерство иностранных дел Китая назвало утверждения главы американской дипломатии "ошибочной информацией", заявив, что именно Соединенные Штаты, а не Китай, "постоянно отправляют оружие на поле боя". Пекин не примет "никаких указаний США по вопросу китайско-российских отношений", подчеркнул представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Смотрите также:

Западные эксперты об отношениях Китая с Россией

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Учения НАТО в Литве

ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории

ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории

Евросоюз намерен профинансировать поставку Вооруженным силам Украины оружия и припасов. Впервые в истории ЕС поставит третьей стране летальное оружие.
Конфликты27 февраля 2022 г.
external

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Между Россией и Китаем: новая роль Казахстана

Война России против Украины стала проверкой на прочность для отношений России и Казахстана. Астана не признала ни независимость "ЛНР" и "ДНР", ни аннексию Россией украинских территорий. У Москвы остается меньше рычагов давления на Астану из-за санкций Запада. За влияние на Казахстан борется и Китай. Удастся ли Астане сохранить баланс между этими конкурентами?
Политика3 ноября 2022 г.48:32 мин.
external

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Александр Габуев: Зависимость России от Китая будет нарастать очень быстро (28.10.2022)

Эксперт по Китаю центра Карнеги рассказал DW, чем Китаю выгодна война в Украине, сможет ли Си Цзыньпин убедить Владимира Путина не применять ядерное оружие и станет ли Россия сырьевым придатком Китая.
Политика28 октября 2022 г.09:53 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военные под Бахмутом (фото из архива)

ГУР: Армия Украины перейдет в наступление весной

Конфликты41 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На озере Гарда в Северной Италии из-за засушливой погоды заметно упал уровень воды

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Природа и окружающая среда1 ч. назад5 фото
Митинг в поддержку Украины в Берлине

Начался второй год войны и все события 366-го дня вторжения

Начался второй год войны и все события 366-го дня вторжения

Конфликты24 февраля 2023 г.
Подбитый российский танк у посольства РФ в Германии

Подбитый танк и память о жертвах. Реакция в ФРГ на год войны

Подбитый танк и память о жертвах. Реакция в ФРГ на год войны

Конфликты24 февраля 2023 г.
Гаага, Нидерланды

Мир солидарен с Украиной. Акции к годовщине начала войны

Мир солидарен с Украиной. Акции к годовщине начала войны

Конфликты24 февраля 2023 г.17 фото
Украинские танки под Бахмутом, январь 2023

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

Конфликты24 февраля 2023 г.
Евгений Титаренко

Кино, которое шокирует: фильм о батальоне "Госпитальеры"

Кино, которое шокирует: фильм о батальоне "Госпитальеры"

Культура24 февраля 2023 г.
На главную страницу