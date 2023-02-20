КНР отрицает планы поставлять РФ оружие для войны с Украиной

Китай отрицает поставки вооружению в Россию для применения в войне РФ против Украины. Утверждения госсекретаря США Энтони Блинкена являются "ошибочной информацией", заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в понедельник, 20 февраля. Именно Соединенные Штаты, а не Китай, "постоянно отправляют оружие на поле боя", указал дипломат.

Пекин не примет "никаких указаний США по вопросу китайско-российских отношений", подчеркнул представитель МИД КНР. Вашингтону следует "серьезно" обдумать свои действия и принимать более активные меры, чтобы "разрядить ситуацию, способствовать миру и диалогу" и прекратить "распространение обвинений и дезинформации", добавил китайский дипломат.

Глава Госдепартамента США накануне заявил в программе Face The Nation на канале CBS, что Китай "рассматривает возможность оказания летальной поддержки" России для войны против Украины. Блинкен добавил, что эта летальная поддержка может включать "все, от боеприпасов до самого оружия".

У Берлина нет данных о намерениях Китая по вооружениям для РФ

Между тем власти Германии не располагают сведениями о планах Китая касательно поставок оружия России, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Берлин принял к сведению высказывания госсекретаря США "с определенной озабоченностью на случай, если они окажутся верными", указал Хебештрайт. "Но у нас на данный момент нет никаких подтверждений этому", - добавил он.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) после консультаций с коллегами из других стран Евросоюза в Брюсселе призвала Пекин не поставлять Москве "никаких вооружений". А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предостерег КНР от пересечения "красной линии".

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