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Власть Си Цзиньпина в Китае больше не является непререкаемой

Цзюньхуа Чжан
Гостевой комментарий
48 мин. назад

Протесты в Китае показывают: Си Цзиньпин со своей политикой "нулевой терпимости к ковиду" просчитался. Но сам он никогда не признает ошибки, уверен Цзюньхуа Чжан.

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Китайцы протестуют в Шанхае против коронавирусных ограничений, 27 ноября 2022 года
Китайцы протестуют в Шанхае против коронавирусных ограничений, 27 ноября 2022 годаФото: HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images

Китайский лидер Си Цзиньпин в своей стране определяет все - от здоровья до экономики и внешней политики, и, конечно, все это - во благо народа. Совсем недавно Си укрепил свою власть на 20-м съезде Китайской коммунистической партии. На саммите G20 в Индонезии и саммите АТЭС в Таиланде Си боролся за международное признание. Но затем на улицах Шанхая прозвучали требования об его отставке.

Политика "нулевого ковида" вызвала протесты    

Причиной послужила строгая политика "нулевой тепимости к ковиду", проводимая Си. Миллионы людей в Китае в случае одного единственного позитивного теста на ковид заперты в своих домах как животные в клетках, оказываясь на грани безумия. После трех лет пандемии и повторяющегося локдауна такая политика, которая должна служить защите населения, выглядит лишь проялением абсурда.

Цзюньхуа Чжан
Цзюньхуа ЧжанФото: DW-TV

Китай не нуждается в стратегии "нулевого ковида". После появления омикрон-варианта коронавируса она более невозможна. Но пропагандистский аппарат страны хочет показать Западу, что авторитарная система КНР может лучше справляться с таким громадным вызовом как пандемия, и скрывает все, что идет не так - за счет прав граждан.

При этом сам Си Цзиньпин играет бесславную роль. Миллиарды китайцев смотрят по телевизору, как он во время визитов за границу не носит маску. А миллионам футбольных болельщиков в Китае не показывают полные стадионы на ЧМ по футболу в Катаре - государственное телевидение ретуширует кадры прямых трансляций. Это невероятные манипуляции.

Си не признает свои ошибки

Первый месяц Си после его избрания на пост гесека КПК на третий срок - в нарушение неписанных партийных правил - начался не так, как предполагалось. Протесты с "белыми листами", конечно, не являются предвестниками конца правления Компартии. Их также нельзя пока сравнить и с многомесячными студенческими протестами 1989 года.

Но преимущественно молодые демонстранты - студенты, чиновники, рабочие как раз сейчас усваивают бескомпромиссное отношении режима к протестам и учатся тому, как с ним обходиться. Они используют VPN для свободного доступа к интернету по всему миру, они незаметно в соцсетях договариваются о спонтанных акциях. Это игра в кошки-мышки со страной тотального контроля. Демонстранты цитируют Си, который в октябре 2020 года на памятном мероприятии по случаю годовщины Корейской войны сказал: "Люди в Китае очень хорошо организованы. Они не позволят просто так вытереть о них ноги".

Правительство Китая между тем уже сигнализировало, что хочет отказаться от стратегии "нулевого ковида". После чего заболевание коронавирусом можно будет классифицировать как гриппозную инфекцию. Немецкий производитель вакцин BioNTech после изначальной блокады его препарата со стороны Пекина теперь также имеет шансы на то, что его вакцина будет одобрена в КНР.

Это был бы для Си Цзиньпина сценарий выхода из существовашей до сих пор его политики "нулевого ковида". Но сам он ни при каких обстоятельствах не признает свои ошибки. Скорее отказ от стратегии "нулевой терпимости к ковиду" будет представлен как последний пример мудрости Си. И он в полной мере насладится тем, насколько усердно местные чиновники продемонстрируют ему свою лояльность. Кажется, что страдания людей, которых все это коснулось, его не волнуют.

Автор: Цзюньхуа Чжан, родился в Шанхае в 1958 году, немецкий политолог китайского происхождения. Учился в Университете Франкфурта-на-Майне на факультете философии. В настоящее время является приглашенным профессором в Ecole Universitaire de Management во Франции.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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