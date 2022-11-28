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Участница протестов в Шанхае держит над головой белый лист бумаги
Протесты в ШанхаеФото: HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images
ОбществоКитай

В Китае продолжаются протесты из-за коронавирусного локдауна

Даниил Сотников
51 мин. назад

В Китае, власти которого проводят политику нулевой терпимости к коронавирусу, не утихают массовые протесты против локдаунов.

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В столице Китая Пекине и многих других городах в ночь на понедельник, 28 ноября, продолжились массовые протесты против жестоких ограничительных мер, которые власти страны объясняют борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2

В Пекине протестующие вышли на улицы в районе дипломатического квартала, в руках многие из них держали белые листы бумаги в качестве символа протеста против цензуры в стране, сообщает агентство dpa. Люди скандировали: "Снимите карантин" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободу". Была задействована полиция, точное число задержанных неизвестно.

Марши протеста прошли и в других мегаполисах Китая: Шанхае, Чэнду, Чунцине, Ухане и Нанкине. Недовольство растет и в университетах, социальные сети были переполнены видеозаписями, которые быстро удалили цензоры, пишет dpa.

Это крупнейшие протесты в Китае со времен демократического движения 1989 года, которое было жестоко подавлено военными 4 июня того же года и стало известно как "бойня на площади Тяньаньмэнь", отмечает агентство.

BBC сообщила об избиении своего корреспондента в Шанхае

При освещении протестов в Шанхае был задержан и избит полицией корреспондент британской вещательной корпорации BBC Эд Лоуренс, сообщила сама корпорация. По ее сведениям, журналист был избит. Кроме того, на Лоуренса надели наручники и продержали несколько часов до освобождения, указала BBC.

Официальный Пекин никак не комментировал инцидент, отметили в службе. В полиции заявили, что задержали журналиста, чтобы он не заразился в толпе коронавирусом. "Мы не считаем это достоверным объяснением", - подчеркивается в сообщении BBC.

Протесты начались после пожара в Синьцзяне

Власти Китая ведут так называемую политику нулевой терпимости к коронавирусу: в городах блокируются целые кварталы, люди, контактировавшие с зараженными, принудительно отправляются на карантин, инфицированных изолируют в больницах, границы страны остаются фактически закрытыми.

Протесты начались после пожара в одном из жилых домов в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В результате возгорания вечером 24 ноября погибли не менее десяти человек, еще девять получили травмы. Как отмечали очевидцы, люди не смогли спастись поскольку двери квартир были заблокированы из-за локдауна, а ограничительные меры мешали работе спасателей. Власти Китая отвергают эту информацию.

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