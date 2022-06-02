Комментарий: Власти КНР подрывают доверие к себе политикой "нулевого ковида"

Значительная часть проблем, с которыми столкнулась мировая экономика, - на счету одного единственного человека. И речь идет не о Владимире Путине. Председатель КНР Си Цзиньпин в 2020 году своим указом предписал Китаю, из которого коронавирус распространился по всему миру, единственно верный выход из пандемии - стратегию "нулевого ковида". Эта модель, которую с успехом продвигала китайская государственная пропаганда, за последние два месяца потеряла большую часть своего блеска. Без оглядки на людей и экономические потери многомиллионный Шанхай был практически превращен в тюрьму. Однако вирус не слушался указаний Си.

Петер Штурм

Теперь с Шанхая снимают ограничения. Эти меры как всегда сопровождаются воинственной кампанией в китайских госСМИ. Сомнения в курсе вождя - само собой разумеется табу. Что происходит в головах людей, так же трудно контролировать, как и сам вирус. Население вынуждено было наблюдать, как власти хоть и сохранили контроль над тем, что они провозгласили ранее, но при этом оставили людей один на один с их повседневными проблемами. Те, кому пришлось бороться за выживание, поскольку не было возможности раздобыть продукты питания, больше не будут верить в непогрешимость Си Цзиньпина. А на это опирается вся система.

Автор: Петер Штурм, обозреватель FAZ

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