В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет
Уильям Ян
51 мин. назад
Несмотря на локдауны, карантины и другие жесткие меры, в Китае растет число заболеваний коронавирусом. Доведенные до отчаяния люди массово выходят на улицы, протестуя против ограничений.
https://p.dw.com/p/4KCHw
Реклама
Китай охвачен массовыми протестами против жестких ограничительных мер, с помощью которых власти пытаются бороться с пандемией коронавируса. Эти протесты уже называют крупнейшими в Китае со времен демократического движения 1989 года, которое было жестоко подавлено военными и стало известно как бойня на площади Тяньаньмэнь.
Китайцы выходят на улицы с листами белой бумаги в руках в качестве символа протеста против царящей в стране цензуры. Они скандируют: "Снимите карантин" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободу". Демонстрации проходят в Пекине и в других крупных городах Китая: Шанхае, Чэнду, Чунцине, Ухане и Нанкине. Акции протеста состоялись в нескольких университетах, в частности, в Пекине, Нанкине и в городе Сиань. Полиция пытается разогнать людей, точное число задержанных неизвестно. В Шанхае, где участники акции протеста требовали отставки Си Цзиньпина, против демонстрантов была применена сила.
Поводом для демонстраций стал пожар 24 ноября в одном из многоэтажных жилых домов в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Жертвами пожара стали не менее десяти человек, еще девять получили травмы. Спустя некоторое время появилась информация о том, что работе спасателей мешали ограничительные меры. Власти Китая отвергают эти обвинения.
Политика "нулевой терпимости к ковиду" не приносит результатов
Политика "нулевой терпимости к ковиду", провозглашенная руководством страны, повлекла за собой введение локдаунов и жестких ограничений. Спустя почти три года недовольство жителей Китая достигло невиданного прежде уровня, однако правительство не спешит отказываться от выбранной стратегии.
При этом, несмотря на все усилия властей, количество заболевших ковидом в Китае увеличивается. 24 ноября Пекин сообщил о 31 тысяче новых случаев заболевания в течение 24 часов, что было самым высоким показателем с начала пандемии, а в понедельник, 28 ноября, число заболеваний за сутки превысило уже 40 тысяч.
Во многих городах введен локдаун, миллионы людей заперты в своих домах. Предприятия и фирмы перевели сотрудников на удаленный график работы, музеи, театры и стадионы закрыты. Максимально тяжелая ситуация сложилась в Пекине. Городские власти приняли новые правила, обязывающие всех, кто приехал в столицу из других регионов Китая, не выходить из дома в течение трех дней - до тех пор, пока не придут результаты теста на коронавирус.
23 ноября вспыхнули беспорядки и протесты на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в китайском городе Чжэнчжоу. Сотни рабочих протестовали против задержки заработной платы, тяжелых условий труда и введенного карантина, лишающего людей возможности покинуть общежития на территории предприятия. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых можно было увидеть стычки рабочих с полицией и избиение протестующих.
Протестовать в Китае опасно
Одну из крупнейших в Китае вспышек коронавируса в настоящее время переживает город Гуанчжоу на юге страны, в котором проживает около 19 млн человек. Миллионы людей заблокированы в своих домах, и время от времени в городе вспыхивают протесты. В соцсетях появляются видео с людьми, пытающимися прорваться через заградительные барьеры в районе Хайчжу и вступающими в стычки с сотрудниками правоохранительных органов в защитных костюмах.
Один из жителей Гуанчжоу на условиях анонимности рассказал DW, что горожане возмущены постоянными очередями на тестирование и необходимостью предъявлять "санитарный код" для доступа в общественные места. "Иногда результаты теста не приходят вовремя, и вы на несколько часов лишаетесь "зеленого QR-кода здоровья". Люди страшно подавлены всем этим", - говорит собеседник DW.
Решимость жителей Китая выйти на улицы с протестами - признак того, насколько отчаянной стала ситуация в стране. Яцзю Ван, эксперт по Китаю в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в интервью DW назвала столкновения протестующих с силами правопорядка в Гуанчжоу "крайней формой" сопротивления.
"Многие недовольные жители Гуанчжоу - это рабочие-мигранты, которые не могут заработать на жизнь из-за введенных в городе ограничений, - объясняет собеседница DW. - При этом китайцы не будут протестовать, если у них есть какая-то другая альтернатива. Цена протеста в Китае слишком высока".
У Китая нет долгосрочного плана борьбы с ковидом
В начале ноября китайские власти ослабили некоторые меры борьбы с пандемией: они сократили время карантина для прибывающих пассажиров и отменили массовые тестирования в нескольких крупных городах. Но в большинстве мест по-прежнему продолжают действовать ограничения.
Профессор по политике здравоохранения в Йельской школе общественного здравоохранения Си Чэнь в беседе с DW говорит, что властям будет все труднее координировать меры по борьбе с пандемией в масштабе всей страны. "Число новых случаев заболеваний скоро превысит уровень заражений в начале 2022 года, повлекший за собой введение локдауна в Шанхае", - прогнозирует он. По словам эксперта, неблагоприятная финансовая ситуация в городах после без малого трех лет карантинов и массовых тестов, общее замедление экономического роста и недовольство населения усложняют скоординированную реализацию плана по борьбе с коронавирусом. "В ближайшие недели китайским властям придется пересмотреть свою политику противодействия пандемии", - уверен Си Чэнь.
Китайцы доведены до отчаяния политикой "нулевого ковида"
Профессор Йельской школы общественного здравоохранения говорит, что власти Китая до сих пор не выработали долгосрочной стратегии, позволяющей стране жить с коронавирусом, и не внесли никаких корректив в политику "нулевой терпимости", принесшую успех в самом начале пандемии.
"Склонность к принятию краткосрочных мер, в частности, введения массового ПЦР-тестирования и карантинов, цель которых - замедлить передачу вируса, ведет к утрате более широкого видения общей стратегии выхода из пандемии", - подчеркивает эксперт. К долгосрочным решениям, по его словам, относятся внедрение более эффективных вакцин и противовирусных препаратов, подготовка систем здравоохранения и более эффективное общение с населением. Си Чэнь считает, что драконовские меры по борьбе с ковидом могут привести к разобщению общества.
Карантины и локдауны не только ухудшают условия повседневной жизни - от них страдает и медицинское обслуживание. Несколько недель назад по социальным сетям в Китае пронесся шквал негодования - причиной стала смерть четырехмесячного ребенка, которому не смогли оказать медицинскую помощь из-за карантина.
Еще один ребенок умер от отравления угарным газом - из-за жестких ограничений его не удалось вовремя отвезти в больницу. По сообщениям местных СМИ, отец мальчика четыре раза пытался дозвониться на "горячую линию", но когда он, наконец, дозвонился, диспетчер сказал, что возможна только онлайн-консультация врача, поскольку семья проживает в "зоне повышенного риска".
"Путь по преодолению последствий пандемии, выбранный властями Китая, будет иметь долгосрочные последствия для народа, но это не означает, что сопротивление будет продолжаться. В стране нет базы для поддержки какой-либо формы протеста, поскольку правительство ликвидировало все социальные институты и устранило все возможности для организации людей. И даже если недовольство действиями правительства велико, людей некому объединить", - считает эксперт по Китаю из Human Rights Watch.
Смотрите также:
Коронавирус: почему США интересуются лабораторией в Ухане?