В КНР протесты против мер из-за ковида. К чему это приведет

Несмотря на локдауны, карантины и другие жесткие меры, в Китае растет число заболеваний коронавирусом. Доведенные до отчаяния люди массово выходят на улицы, протестуя против ограничений.

Китай охвачен массовыми протестами против жестких ограничительных мер, с помощью которых власти пытаются бороться с пандемией коронавируса. Эти протесты уже называют крупнейшими в Китае со времен демократического движения 1989 года, которое было жестоко подавлено военными и стало известно как бойня на площади Тяньаньмэнь.

Китайцы выходят на улицы с листами белой бумаги в руках в качестве символа протеста против царящей в стране цензуры. Они скандируют: "Снимите карантин" и "Мы не хотим ПЦР-тестов, мы хотим свободу". Демонстрации проходят в Пекине и в других крупных городах Китая: Шанхае, Чэнду, Чунцине, Ухане и Нанкине. Акции протеста состоялись в нескольких университетах, в частности, в Пекине, Нанкине и в городе Сиань. Полиция пытается разогнать людей, точное число задержанных неизвестно. В Шанхае, где участники акции протеста требовали отставки Си Цзиньпина, против демонстрантов была применена сила.

Поводом для демонстраций стал пожар 24 ноября в одном из многоэтажных жилых домов в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Жертвами пожара стали не менее десяти человек, еще девять получили травмы. Спустя некоторое время появилась информация о том, что работе спасателей мешали ограничительные меры. Власти Китая отвергают эти обвинения.

Политика "нулевой терпимости к ковиду" не приносит результатов

Политика "нулевой терпимости к ковиду", провозглашенная руководством страны, повлекла за собой введение локдаунов и жестких ограничений. Спустя почти три года недовольство жителей Китая достигло невиданного прежде уровня, однако правительство не спешит отказываться от выбранной стратегии.

Китайская политика "нулевой терпимости к ковиду" не приносит желанных результатов Фото: Thomas Peter/REUTERS

При этом, несмотря на все усилия властей, количество заболевших ковидом в Китае увеличивается. 24 ноября Пекин сообщил о 31 тысяче новых случаев заболевания в течение 24 часов, что было самым высоким показателем с начала пандемии, а в понедельник, 28 ноября, число заболеваний за сутки превысило уже 40 тысяч.

Во многих городах введен локдаун, миллионы людей заперты в своих домах. Предприятия и фирмы перевели сотрудников на удаленный график работы, музеи, театры и стадионы закрыты. Максимально тяжелая ситуация сложилась в Пекине. Городские власти приняли новые правила, обязывающие всех, кто приехал в столицу из других регионов Китая, не выходить из дома в течение трех дней - до тех пор, пока не придут результаты теста на коронавирус.

23 ноября вспыхнули беспорядки и протесты на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone в китайском городе Чжэнчжоу. Сотни рабочих протестовали против задержки заработной платы, тяжелых условий труда и введенного карантина, лишающего людей возможности покинуть общежития на территории предприятия. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых можно было увидеть стычки рабочих с полицией и избиение протестующих.

Протестовать в Китае опасно

Одну из крупнейших в Китае вспышек коронавируса в настоящее время переживает город Гуанчжоу на юге страны, в котором проживает около 19 млн человек. Миллионы людей заблокированы в своих домах, и время от времени в городе вспыхивают протесты. В соцсетях появляются видео с людьми, пытающимися прорваться через заградительные барьеры в районе Хайчжу и вступающими в стычки с сотрудниками правоохранительных органов в защитных костюмах.

Один из жителей Гуанчжоу на условиях анонимности рассказал DW, что горожане возмущены постоянными очередями на тестирование и необходимостью предъявлять "санитарный код" для доступа в общественные места. "Иногда результаты теста не приходят вовремя, и вы на несколько часов лишаетесь "зеленого QR-кода здоровья". Люди страшно подавлены всем этим", - говорит собеседник DW.

Решимость жителей Китая выйти на улицы с протестами - признак того, насколько отчаянной стала ситуация в стране. Яцзю Ван, эксперт по Китаю в международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), в интервью DW назвала столкновения протестующих с силами правопорядка в Гуанчжоу "крайней формой" сопротивления.

Протесты в Гуанчжоу, 15 ноября 2022 года Фото: REUTERS

"Многие недовольные жители Гуанчжоу - это рабочие-мигранты, которые не могут заработать на жизнь из-за введенных в городе ограничений, - объясняет собеседница DW. - При этом китайцы не будут протестовать, если у них есть какая-то другая альтернатива. Цена протеста в Китае слишком высока".

У Китая нет долгосрочного плана борьбы с ковидом

В начале ноября китайские власти ослабили некоторые меры борьбы с пандемией: они сократили время карантина для прибывающих пассажиров и отменили массовые тестирования в нескольких крупных городах. Но в большинстве мест по-прежнему продолжают действовать ограничения.

Профессор по политике здравоохранения в Йельской школе общественного здравоохранения Си Чэнь в беседе с DW говорит, что властям будет все труднее координировать меры по борьбе с пандемией в масштабе всей страны. "Число новых случаев заболеваний скоро превысит уровень заражений в начале 2022 года, повлекший за собой введение локдауна в Шанхае", - прогнозирует он. По словам эксперта, неблагоприятная финансовая ситуация в городах после без малого трех лет карантинов и массовых тестов, общее замедление экономического роста и недовольство населения усложняют скоординированную реализацию плана по борьбе с коронавирусом. "В ближайшие недели китайским властям придется пересмотреть свою политику противодействия пандемии", - уверен Си Чэнь.

Китайцы доведены до отчаяния политикой "нулевого ковида"

Профессор Йельской школы общественного здравоохранения говорит, что власти Китая до сих пор не выработали долгосрочной стратегии, позволяющей стране жить с коронавирусом, и не внесли никаких корректив в политику "нулевой терпимости", принесшую успех в самом начале пандемии.

В борьбе с коронавирусом Китай сделал ставку на локдауны и массовые ПЦР-тесты Фото: ALY SONG/REUTERS

"Склонность к принятию краткосрочных мер, в частности, введения массового ПЦР-тестирования и карантинов, цель которых - замедлить передачу вируса, ведет к утрате более широкого видения общей стратегии выхода из пандемии", - подчеркивает эксперт. К долгосрочным решениям, по его словам, относятся внедрение более эффективных вакцин и противовирусных препаратов, подготовка систем здравоохранения и более эффективное общение с населением. Си Чэнь считает, что драконовские меры по борьбе с ковидом могут привести к разобщению общества.

Карантины и локдауны не только ухудшают условия повседневной жизни - от них страдает и медицинское обслуживание. Несколько недель назад по социальным сетям в Китае пронесся шквал негодования - причиной стала смерть четырехмесячного ребенка, которому не смогли оказать медицинскую помощь из-за карантина.

Еще один ребенок умер от отравления угарным газом - из-за жестких ограничений его не удалось вовремя отвезти в больницу. По сообщениям местных СМИ, отец мальчика четыре раза пытался дозвониться на "горячую линию", но когда он, наконец, дозвонился, диспетчер сказал, что возможна только онлайн-консультация врача, поскольку семья проживает в "зоне повышенного риска".

Протесты в Китае против политики "нулевой терпимости к ковиду" называют самыми многочисленными со времен восстания на на площади Тяньаньмэнь Фото: Thomas Peter/REUTERS

"Некоторые люди умерли из-за отсутствия доступа к медицинской помощи, другие испытывают нехватку продовольствия или утратили средства к существованию", - говорит Яцзю Ван из HRW. При этом эксперт сомневается, что недовольство людей правительственными мерами по борьбе с коронавирусом приведет к массовым протестам.

"Путь по преодолению последствий пандемии, выбранный властями Китая, будет иметь долгосрочные последствия для народа, но это не означает, что сопротивление будет продолжаться. В стране нет базы для поддержки какой-либо формы протеста, поскольку правительство ликвидировало все социальные институты и устранило все возможности для организации людей. И даже если недовольство действиями правительства велико, людей некому объединить", - считает эксперт по Китаю из Human Rights Watch.

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