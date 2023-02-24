  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Украинские танки под Бахмутом, январь 2023
Украинские танки под Бахмутом, январь 2023Фото: Alex Babenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

Роман Гончаренко
1 ч. назад

В Германии и на Западе в целом сдержанно отозвались о предложениях Китая по прекращению войны России против Украины. Некоторые не верят в искренность намерений Пекина.

https://p.dw.com/p/4NwgT

После многомесячного перерыва в мире снова обсуждают конкретные предложения по прекращению войны России против Украины. В первую годовщину российского вторжения, о котором вспоминают в пятницу, 24 февраля, министерство иностранных дел КНР опубликовало заявление из 12 пунктов. Среди них - "уважение суверенитета всех стран", "отказ от менталитета холодной войны", "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога" Москвы и Киева, а также - "прекращение односторонних санкций". План был опубликован спустя несколько дней после визита в Москву главы МИДа Китая Вана И. До этого на полях Мюнхенской конференции по безопасности он встречался по отдельности со своими коллегами из США Энтони Блинкеном и Украины - Дмитрием Кулебой.

Скепсис в НАТО и ЕС

Глава МИДа КНР Ван И в Мюнхене, февраль 2023
Глава МИДа КНР Ван И в Мюнхене, февраль 2023Фото: Johannes Simon/Getty Images

В Киеве пока сдержанно отреагировали на предложения Пекина. Президент Владимир Зеленский приветствовал сам факт предложений, но не прокомментировал их сути. Это сделал советник его офиса Михаил Подоляк в Twitter. Он написал, что план, в котором есть только прекращения огня и нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, - "это не про мир, а про замораживание войны". Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу предложил остановиться на первом пункте - уважении суверенитета. В России председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что предложения Китая - "план окончания гегемонии коллективного Запада".

В НАТО и Евросоюзе, которые поддерживают Украину, скептически отреагировали на предложения Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в Таллине, что предложения не вызывают доверия, поскольку "они даже были не в состоянии осудить нелегальное вторжение в Украину". Он также указал на то, что накануне вторжения, в феврале 2022 года, Россия и Китай подписали документ о "безграничном партнерстве". В этом же духе высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая вместе со Столтенбергом прибыла в столицу Эстонии для участия в праздновании 105-й годовщины независимости страны.

В Германии призвали КНР провести консультации с Киевом

В Германии представитель правительства приветствовал тот факт, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН выступил с собственными идеями, и что в документе четко отвергается использование ядерного оружия. "Одновременно, по нашему мнению, отсутствуют важные элементы, в первую очередь, вывод российских войск из Украины", - отметил представитель Берлина.

Франк-Вальтер Штайнмайер, 24 февраля 2023
Франк-Вальтер Штайнмайер, 24 февраля 2023Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Федеральный президент и бывший глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) сказал, что любое предложение, "которое приблизит нас к справедливому миру", приветствуется. Но если Пекин действительно хочет работать конструктивно, то ему "следует говорить не только с Москвой, но и с Киевом", считает политик.

Глава комитета по делам ЕС в бундестаге, член правящей партии "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в интервью изданию Die Welt также назвал положительным сам факт инициативы Пекина, но отметил: "У меня есть большие сомнения, что Китай выступает как честный посредник". Во время голосования по войне в Украине в Генассамблее ООН Китай воздержался. В немецкой прессе появились сообщения о том, что Пекин может поставить России беспилотники. "Это указывает не на нейтралитет, а на двойную игру за счет украинских жертв войны", - сказал Хофрайтер.  

Эксперт: Предложения КНР "бессодержательны"  

Эксперт по безопасности Йоахим Краузе (Joachim Krause) назвал предложенный КНР документ "бессодержательным". "Это не мирный план, а перечисление общих принципов международного права и дипломатии, которых сам Китай не придерживается, и нарушения которых со стороны России, очевидно, не являются проблемой для Китая", - заявил эксперт Кильского университета в интервью порталу t-online. Он считает, что "в оценках причин войны" Китай часто становился на сторону России.

Среди тех, кто в Германии наиболее позитивно отозвался об предложениях Китая - уполномоченный по вопросам мира Совета Евангелической лютеранской церкви Фридрих Крамер (Friedrich Kramer). Он назвал их "важной основой для возможных переговоров". "Федеральному правительству следует серьезно рассмотреть эту инициативу и поддержать ее дипломатически, если появятся шансы на прекращение огня, и, возможно, переговоры вместо жестокоговесеннего наступления", - заявил священник в пятницу в Бонне. Многие представители протестантской церкви в Германии выступают за мирные переговоры и скептически настроены в вопросе поставок все новых видов оружия Украине.  

                        

Смотрите также: 

Западные эксперты об отношениях Китая с Россией

 

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов. DW Новости (21.02.2023)

Угрозы Путина Западу глазами немецких экспертов. DW Новости (21.02.2023)

Как интерпретируют на Западе – и, в частности, в Германии – послание Владимира Путина Федеральному собранию. Что сказал и чего не сказал российский лидер в этот раз?
Политика22 февраля 2023 г.38:03 мин.
external

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Ходорковский, говоря о Западе, цитирует Путина: "Пора перестать жевать сопли" (19.02.2023)

Михаил Ходорковский в интервью DW - об итогах Мюнхенской коференции, готовности Путина применить ядерное оружие и возможных сроках окончания войны.
Конфликты19 февраля 2023 г.10:10 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Цветы у памятника Лесе Украинке в Москве. Фото из архива

В российских городах прошли антивоенные акции

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Буэнос-Айрес

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Роды россиянок в Аргентине: власти против "ложного туризма"

Общество14 ч. назад
Константин Гончаров в районе Бахмута, декабрь 2022 года

"Для меня не было другого выбора, как защищать мой дом"

"Для меня не было другого выбора, как защищать мой дом"

Конфликты14 ч. назад
Российские военные на учениях в Беларуси, декабрь 2022 года

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Как изменилась Беларусь и белорусы с 24 февраля 2022 года?

Политика6 ч. назад
Российские Су-25 в небе над Украиной

Крушение российского Су-25 и другие события 365-го дня войны

Крушение российского Су-25 и другие события 365-го дня войны

Политика20 ч. назад
Те, кто помогает Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений РФ

Военные преступления в Украине. Кто помогает расследованию?

Военные преступления в Украине. Кто помогает расследованию?

Политика21 ч. назад
Краматорск после российского ракетного удара, 2 февраля 2023 года

Как изменилась политика Германии за год войны в Украине

Как изменилась политика Германии за год войны в Украине

Политика24 ч. назад
На главную страницу