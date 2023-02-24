"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

В Германии и на Западе в целом сдержанно отозвались о предложениях Китая по прекращению войны России против Украины. Некоторые не верят в искренность намерений Пекина.

После многомесячного перерыва в мире снова обсуждают конкретные предложения по прекращению войны России против Украины. В первую годовщину российского вторжения, о котором вспоминают в пятницу, 24 февраля, министерство иностранных дел КНР опубликовало заявление из 12 пунктов. Среди них - "уважение суверенитета всех стран", "отказ от менталитета холодной войны", "прекращение боевых действий", "возобновление прямого диалога" Москвы и Киева, а также - "прекращение односторонних санкций". План был опубликован спустя несколько дней после визита в Москву главы МИДа Китая Вана И. До этого на полях Мюнхенской конференции по безопасности он встречался по отдельности со своими коллегами из США Энтони Блинкеном и Украины - Дмитрием Кулебой.

Скепсис в НАТО и ЕС

Глава МИДа КНР Ван И в Мюнхене, февраль 2023 Фото: Johannes Simon/Getty Images

В Киеве пока сдержанно отреагировали на предложения Пекина. Президент Владимир Зеленский приветствовал сам факт предложений, но не прокомментировал их сути. Это сделал советник его офиса Михаил Подоляк в Twitter. Он написал, что план, в котором есть только прекращения огня и нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, - "это не про мир, а про замораживание войны". Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в пятницу предложил остановиться на первом пункте - уважении суверенитета. В России председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал в своем Telegram-канале, что предложения Китая - "план окончания гегемонии коллективного Запада".

В НАТО и Евросоюзе, которые поддерживают Украину, скептически отреагировали на предложения Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал в Таллине, что предложения не вызывают доверия, поскольку "они даже были не в состоянии осудить нелегальное вторжение в Украину". Он также указал на то, что накануне вторжения, в феврале 2022 года, Россия и Китай подписали документ о "безграничном партнерстве". В этом же духе высказалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая вместе со Столтенбергом прибыла в столицу Эстонии для участия в праздновании 105-й годовщины независимости страны.

В Германии призвали КНР провести консультации с Киевом

В Германии представитель правительства приветствовал тот факт, что Китай как постоянный член Совета безопасности ООН выступил с собственными идеями, и что в документе четко отвергается использование ядерного оружия. "Одновременно, по нашему мнению, отсутствуют важные элементы, в первую очередь, вывод российских войск из Украины", - отметил представитель Берлина.

Франк-Вальтер Штайнмайер, 24 февраля 2023 Фото: Annegret Hilse/REUTERS

Федеральный президент и бывший глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) сказал, что любое предложение, "которое приблизит нас к справедливому миру", приветствуется. Но если Пекин действительно хочет работать конструктивно, то ему "следует говорить не только с Москвой, но и с Киевом", считает политик.

Глава комитета по делам ЕС в бундестаге, член правящей партии "зеленых" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в интервью изданию Die Welt также назвал положительным сам факт инициативы Пекина, но отметил: "У меня есть большие сомнения, что Китай выступает как честный посредник". Во время голосования по войне в Украине в Генассамблее ООН Китай воздержался. В немецкой прессе появились сообщения о том, что Пекин может поставить России беспилотники. "Это указывает не на нейтралитет, а на двойную игру за счет украинских жертв войны", - сказал Хофрайтер.

Эксперт: Предложения КНР "бессодержательны"

Эксперт по безопасности Йоахим Краузе (Joachim Krause) назвал предложенный КНР документ "бессодержательным". "Это не мирный план, а перечисление общих принципов международного права и дипломатии, которых сам Китай не придерживается, и нарушения которых со стороны России, очевидно, не являются проблемой для Китая", - заявил эксперт Кильского университета в интервью порталу t-online. Он считает, что "в оценках причин войны" Китай часто становился на сторону России.

Среди тех, кто в Германии наиболее позитивно отозвался об предложениях Китая - уполномоченный по вопросам мира Совета Евангелической лютеранской церкви Фридрих Крамер (Friedrich Kramer). Он назвал их "важной основой для возможных переговоров". "Федеральному правительству следует серьезно рассмотреть эту инициативу и поддержать ее дипломатически, если появятся шансы на прекращение огня, и, возможно, переговоры вместо жестокоговесеннего наступления", - заявил священник в пятницу в Бонне. Многие представители протестантской церкви в Германии выступают за мирные переговоры и скептически настроены в вопросе поставок все новых видов оружия Украине.

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