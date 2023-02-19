Мюнхенская конференция: "Мы собираемся выиграть, бэби"

Иногда простая фраза передает суть многочасовых дискуссий. На Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, она прозвучала вечером. "Мы просто собираемся выиграть, бэби", - сказала бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это было частью ее ответа на слова ведущей о том, что поддержка войны в Украине в США снижается. Пелоси не согласилась. Политик сказала, что поддержка остается высокой, что речь идет "о демократии и свободе" не только "украинского народа, но и всего мира". Пелоси обсуждала войну в Украине вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Сказанная вскользь фраза передает посыл второго и главного дня конференции с точки зрения США. Это был американский день. Не только потому, что форум - прежде всего немецко-американское мероприятие, но и потому, что Вашингтон - главный поставщик оружия Украине.

Американцев потряс вывоз в РФ украинских детей

Вице-президент США Камала Харрис Фото: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Самым резонансным событием стало выступление вице-президента США Камалы Харрис. Оно было эмоциональным и сильно отличалось по стилистике от сухих речей других западных лидеров. Харрис помимо прочего много говорила о жестокости российской армии в Украине, о пытках, изнасилованиях, жестоких убийствах и - о принудительном вывозе украинских детей в Россию. В Мюнхене эта тема звучала в выступлениях снова и снова, было видно, что многих американцев и не только их это потрясло. Харрис подчеркнула необходимость привлечь виновных в войне к ответственности.

Представителей Украины в первую очередь интересовало, может ли Киев рассчитывать на ускорение и расширение поставок оружия и сохранится ли поддержка после президентских выборов в США в 2024 году. Американские политики повторяли западную формулу о поддержке "столько, сколько потребуется". Некоторые в прошлом высокопоставленные вашингтонские чиновники в кулуарах намекали, что новые вооружения "уже в пути" или вот-вот будут отправлены.

Но в тех же кулуарах обозреватели утверждали, что, мол, в администрации президента Байдена нет единой позиции о том, как далеко она готова пойти в поддержке Киева, чтобы не перейти "красные линии" Кремля. Скептики напоминали, что Мюнхенская конференция - форум единомышленников, но есть и другая Америка. Та же Пелоси - бывший спикер от демократов, а сменивший ее на этом посту республиканец Кевин Маккарти, сторонник экс-президента Дональда Трампа, в Мюнхен не приехал.

В Мюнхене было очевидно, что западная коалиция партнеров Украины во главе с США желает Киеву победы, но какой она будет - этот вопрос остается открытым. Похоже, Вашингтон до сих пор надеется, что, как сказал госсекретарь Энтони Блинкен, президент России Владимир Путин "осознает, что допустил ошибку" и выведет войска. Пока признаков этого нет, Россия готовится к затяжной войне, говорили на конференции.

Как в Мюнхене обсуждали будущее России

Правительственную делегацию РФ в Мюнхен не пригласили, но дискуссия с российскими участниками о России состоялась и вызвала ажиотаж. Она прошла в модном формате public square, когда аудитория сидит не на стульях, а на разного уровня скамейках. Тема была заявлена примерно так: "Россия в воображении: представления о демократическом будущем". Несмотря на позднее время, 22:00, в небольшом зале собралось около 100 человек, свободных мест не было. Участниками дискуссии стали Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова и Ирина Щербакова.

Говорить о будущем начали с анализа прошлого. Историк и один из основателей "Мемориала" Щербакова говорила, что причина нынешнего состояния - то, что не была проведена достаточная работа по осмыслению истории СССР, а при Путине в России произошла "манипуляция советским прошлым, а не возвращение" к нему. Михаил Ходорковский уверен, что в России не может быть "доброго царя", а потому в будущем ей нужен принцип "разделения и баланса властей".

Разногласия проявились, когда речь зашла о россиянах за границей. Жанна Немцова считает, что они должны общаться с теми, кто остался. Ей возразил Гарри Каспаров. По его мнению, словами изменить ситуацию в России вряд удастся, важнее - поддержка Украины для ее победы в войне. "Свобода начнется с украинского флага в Севастополе", - сказал Каспаров. Щербакова наоборот - поддержала дочь Бориса Немцова: "С людьми нужно пытаться разговаривать". В итоге все сошлись во мнении, что новая Россия возможна только после победы Украины.

Западную аудиторию интересовало, правильно ли опасаться краха России. Ирина Щербакова сказала, что это "страхи, которые распространяет" сама власть в РФ, и призвала Запад их преодолеть. Михаил Ходорковский считает, что опасаться следует не слова "эскалация", а слова "деэскалация". Он считает, что оно будет означать: "Грабителю опять дали уйти с награбленным". По его мнению, если сейчас Европу защищает Украина, то в следующий раз ей, возможно, придется защищаться самой.

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