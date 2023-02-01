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Председатель Мюнхенской конференции Кристоф ХойсгенФото: Annegret Hilse/Reuters-Pool/dpa/picture alliance
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Россию не позвали на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Сергей Ромашенко
34 мин. назад

Организаторы форума не хотят давать российским представителям трибуну для пропаганды. Вместо них на конференцию приглашены оппозиционеры Гарри Каспаров и Михаил Ходорковский.

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Представители правительства России в этом году не приглашены на Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, заявил председатель конференции Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью телеканалу MDR в среду, 1 февраля. Он объяснил это нежеланием предоставлять трибуну авторитетного международного форума по безопасности для пропаганды президента РФ Владимира Путина.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины", - пояснил Хойсген. По его словам, вместо правительственных чиновников от России приглашены представители гражданского общества и оппозиции, в том числе бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и опальный олигарх Михаил Ходорковский.

Важность помощи Украине

Хойсген, который ранее занимал должность советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) по внешней политике, выступил в защиту поддержки, которую Германия оказывает Украине.

"Путин ясно заявил, что он в конечном счете стремится к воссозданию Советского Союза. Если российский президент добьется успеха в Украине, то он в конце концов вторгнется и в страны Балтии. Поскольку данные страны являются членами НАТО, это напрямую затронет Германию, будут задействованы союзнические обязательства. Это нужно предотвратить, поэтому Украине нужно оказывать помощь", - указал Кристоф Хойсген.

Международная Мюнхенская конференция по безопасности открывается 17 февраля. 

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