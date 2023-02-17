Конференция в Мюнхене: флагов Украины много, танков еще мало

Первый день Мюнхенской конференции прошел под знаком войны в Украине. Жестов солидарности с Киевом было много, а президент Зеленский ответил немецким пацифистам. Репортаж DW.

Первое, что бросается в глаза, - украинские флаги. На площади Карлсплац в историческом центре Мюнхена развевается еще и флаг Киева, города-партнера баварской столицы. В нескольких сотнях метров, в гостинице Bayerischer Hof ("Баварский двор") одно из окон - в цветах украинского флага: синем и желтом. На их фоне - надпись на английском: "Украина - это вы". Таких жестов солидарности на Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась в баварской столице в пятницу, 17 февраля, было много.

Ведущий западный военно-политический форум проходит за считанные дни до годовщины российского вторжения в Украину. Оттуда приехало рекордное количество участников, самый высокопоставленный - спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. "Счет за войну в Украине должен получить Путин", - сказал Стефанчук в беседе DW, призывая усилить санкции. В главном зале он сидел в третьем ряду рядом с бывшим спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Что Зеленский ответил немецким пацифистам

Президент Украины Владимир Зеленский выступил первым - такой чести не удостаивался никто из его предшественников. Один из них, Петр Порошенко, сидел в зале. Внимание к выступлению Зеленского и последовавших за ним лидеров Германии и Франции было огромное - зал был переполнен, некоторым гостям из США пришлось сидеть на полу.

Организаторы озаглавили выступление Владимира Зеленского "Давид на Днепре", и президент Украины в своей речи по видеосвязи подхватил аналогию с библейским сюжетом. Голиаф, то есть Россия, должен проиграть, - сказал Зеленский. Он торопил партнеров с поставками оружия и дал понять, что Киев не пойдет на уступки: "Свобода не является предметом компромисса". Зеленский подчеркнул, что "нет - твердое как скала".

Это прозвучало как ответ тем политикам, в основном левым, и активистам пацифистского движения в Германии, которые незадолго до конференции опубликовали так называемый "Манифест за мир", призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) "остановить эскалацию поставок орудия" и способствовать перемирию путем дипломатии. Онлайн-петицию подписали около полумиллиона человек, некоторые из них планируют выйти 18 февраля на акцию протеста в центре Мюнхена.

Под конец выступления Зеленского многие встали и начали аплодировать стоя, но недолго: президент продолжал говорить.

Шольц обещает убеждать партнеров поставлять танки

Олаф Шольц выступал после Зеленского. Он пообещал продолжать поддерживать Украину, но в согласовании с партнерами по НАТО и пытаясь сохранить баланс между максимально возможной помощью и желанием не стать участником конфликта. Когда уже после речи главы германского правительства ведущая спросила канцлера, почему ему приходится убеждать другие страны поставлять обещанные немецкие танки Leopard 2 Украине, в зале раздался смех. Шольц заявил, что будет пытаться убедить союзников присоединиться к поставкам. Германия - пока одна из немногих стран, которые пообещали и уже готовятся передать такие танки.

Эмманюэль Макрон: Запад стоит плечом к плечу с Украиной Фото: Odd Andersen/AFP via Getty Images

Конференция в Мюнхене ценится как площадка для переговоров, идут они и на этот раз. В первый день важных для Киева решений по конкретным видам оружия новостей не было. Но были заверения, что поставки продолжатся. Об этом сказал Deutsche Welle президент Франции Эмманюэль Макрон: "Запад стоит плечом к плечу с Украиной и будет стоять до конца войны".

Похожие слова звучали и во время дискуссии по Украине, организованной DW. Сенатор Митч Макконелл из Республиканской партии США подчеркнул, что "Россия должна проиграть" в Украине. "Нам необходимо ускорить процесс принятия решений, преодолеть бюрократию", - сказал Макконелл о поставках оружия. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал вступление Украины в НАТО: "Мы не хотим, чтобы Украина была буферной зоной". Он призвал Запад "быть смелым", поскольку речь идет о будущем Европы "на десятилетия».

Новый жесткий тон в адрес России

Нынешняя Мюнхенская конференция особенная не только из-за войны в Украине. Это премьера для ее нового председателя Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen) - отставного дипломата и бывшего советника экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). В отношении России он занимает гораздо более жесткую позицию, чем его предшественник Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). Так, Хойсген поддержал идею поставок Украине боевых самолетов, хотя Берлин пока от этого отказывается. Ранее глава конференции выступал за возвращение Крыма Украине, а на днях говорил о необходимости "депутинизации" России.

Кристоф Хойсген отказался приглашать в Мюнхен правительственную делегацию РФ, в прошлом году она сама решила не приезжать. Открывая конференцию, Хойсген сказал, что не хотел бы предоставлять трибуну для пропаганды главе российского МИДа Сергею Лаврову, который на протяжении многих лет был одним из постоянных участников форума. Эти времена, очевидно, ушли безвозвратно. Вместо правительственной делегации Хойсген пригласил в Мюнхен представителей оппозиции и гражданского общества из числа эмигрантов, в том числе Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова.

День открытия конференции запомнится помимо прочего эмоциональным моментом. Перед выступлением Зеленского были показаны видеоряд о событиях минувшего года в мире и кадры разрушенных украинских городов. Все это сопровождала игра британского пианиста с русскими и корейскими корнями. Когда Хойсген его представлял, у него дрогнул голос. Казалось, он с трудом сдерживал слезы.

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