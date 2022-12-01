Хойсген: Если Украина может вернуть Крым, ее надо поддержать

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген - о поддержке Западом Украины и Молдовы, необходимости ослабить влияние РФ в Восточной Европе и о борьбе с российской пропагандой. Интервью DW.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angele Merkel) по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) считает, что Германия должна поддержать Украину в ее попытках вернуть аннексированный Крым. Он также убежден, что Западу нужно усилить свое присутствие в регионах, где велико влияние России, и противостоять действию ее пропаганды. Интервью DW.

DW: В своей вступительной речи на встрече мюнхенских лидеров (суженный формат Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) в Бухаресте президент Румынии Клаус Йоханнис отметил, что Черноморский регион уже давно является главной мишенью агрессивных действий России. Что, на ваш взгляд, следует предпринять НАТО в регионе с военной точки зрения, чтобы сдержать Россию?

Кристоф Хойсген: Румынский президент прав. В последние годы НАТО недостаточно концентрировалась на районе Черного моря. Все наше внимание было приковано к Балтийскому морю, которое также было объектом российской агрессии. Но война России против Украины сделала центром нашего внимания Черное море.

Да, мы должны быть гораздо более активными в этом регионе, но я думаю, то, что мы проводим встречу министров иностранных дел НАТО в Бухаресте, - это определенный сигнал. Также и Мюнхенская конференция по безопасности впервые проводит здесь встречу мюнхенских лидеров. Я думаю, что партнеры сейчас действительно услышали желание президента Румынии привлечь больше внимания к региону.

- Должна ли Украина попытаться вернуть аннексированный Крым?

- Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение в данном случае должна принимать Украина. Германия очень старалась решить проблемы, которые возникли у нас с Россией во время ее первого вторжения (в Украину. - Ред.) в 2014 и 2015 годах, дипломатическим путем. Мы пытались с помощью минских соглашений прийти к дипломатическому решению.

Кристоф Хойсген Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план - Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч людей. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать.

- Что НАТО может предложить юго-западному соседу Украины, Молдове?

- То, что происходит с Молдовой, очень прискорбно. Она также является жертвой российской агрессии, потому что очень много украинцев искали убежища в Молдове, и она им очень помогла. При этом Молдова - одна из самых бедных стран в Европе. Россия везде играет в свои игры и повышает цены на газ, усложняя жизнь молдаванам. Она пытается шантажировать, пытается вернуть Молдову в свою сферу влияния, и поэтому мы должны всеми силами поддерживать Молдову, на данном этапе - с помощью экономических инструментов. Им нужна бюджетная поддержка, и мы должны ее предоставить.

- Можно ли ослабить или полностью остановить гибридную войну в Европе? В частности, российскую пропаганду и газовый шантаж?

- За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как Россия использует гибридную войну для продвижения своих интересов. Мы видели это, и мы обсуждали это с американскими партнерами. Они говорят, что избрание Дональда Трампа (президентом США в 2016 году. - Ред.) также стало, по крайней мере, частично, результатом российского вмешательства.

Мы видим это повсюду, и мы должны быть более бдительными. Иногда мы были слишком наивны. Мы все поддерживаем свободу СМИ, но если ее используют для того, чтобы с помощью пропаганды, не оставляющей места для объективности, продвигать интересы диктатора, кого-то, кто совершает военные преступления, преступления против человечности. Мы должны остановить это.

- Возможно ли это?

- Я думаю, что можно сделать многое. Во-первых, нельзя допускать распространения пропаганды, с этим нужно бороться. Затем необходимо усилить сопротивляемость ей, и начинать нужно с образования. В современном мире детей в школе нужно учить, как обращаться с социальными сетями, как отличать фейковые новости от хорошо сбалансированных и тщательно проверенных новостей, так что нам нужно много заниматься образованием.

- Что нужно делать для того, чтобы уменьшить влияние России, на Балканах и в странах Восточной Европы? Влияние, которое она оказывает с помощью пропаганды и православной церкви?

- Иногда просто больно видеть, что люди восхваляют Россию и даже проводят демонстрации в ее поддержку в странах, где самым важным инвестором, самым важным торговым партнером является ЕС. Я думаю, что необходимо намного нагляднее демонстрировать все, что делает Европа. Нам нужно усилить активность в тех странах, где популярна Россия и где не осуждают ее действия в Украине. Но нужно быть более активными и за пределами Европы. Одна из больших проблем, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что многие страны так называемого глобального Юга смотрят на конфликт между Украиной и Россией с позиции равноудаленности.

И я думаю, что мы должны четко заявить: то, что Россия делает в Украине, - это не продолжение конфликта между Востоком и Западом, а вопиющее нарушение международного права. Согласно Уставу ООН, Россия попрала сами устои цивилизации, и нужно ясно дать это понять. Но это можно сделать лишь в том случае, если мы как Европейский Союз, как отдельные государства будем гораздо активнее действовать в странах от Западных Балкан до Азии, Африки, Латинской Америки.

- Как дипломат с многолетним опытом, как вы считаете, когда лучше всего начать переговоры и остановить войну?

- Мы испробовали с Россией все способы, чтобы разрешить украинский кризис дипломатическим путем. Путин решил начать военные действия. И я понимаю украинцев, которые говорят: "Мы не можем подписать соглашение с Россией, потому что Россия не придерживается ни одного соглашения, которое она подписала в прошлом". Именно Россия (вместе с Великобританией, США и Украиной. - Ред.) подписала Будапештский меморандум в 1994 году, сказав: "Если Украина откажется от ядерного оружия, размещенного на ее территории, мы, Россия, гарантируем территориальную целостность, суверенитет Украины".

В то время нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров был представителем РФ в ООН, и он настоял на том, чтобы Будапештский меморандум стал документом Совета Безопасности. Мы не можем просить украинцев подписать соглашение с Лавровым, потому что мы знаем, что он лжец. Поэтому нужно, чтобы украинцы взяли на себя инициативу, чтобы они решали, когда пришло время заключить соглашение. И когда они просят гарантий безопасности, я думаю, мы должны предоставить им эти гарантии.

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