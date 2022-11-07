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Справа крупным планом разрушенный и обгоревший многоэтажный дом. Слева вдали церковь и другие многоэтажные и частные дома, на многих повреждения.
Мариуполь, 5 мая 2022 годаФото: Peter Kovalev/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Под Мариуполем с июня появилось более 1500 новых могил

Анна Мельникова
33 мин. назад

О множестве новых захоронений в Мариуполе рассказали журналисты британской медиакомпании BBC, изучив спутниковые снимки города.

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Под оккупированным Россией украинским городом Мариуполем с начала лета появилось более 1500 новых могил. К такому выводу пришли журналисты британской медиакомпании BBC, изучив спутниковые снимки местности. Репортаж Хилари Андерссон опубликован в понедельник, 7 ноября.

Кадры, предоставленные BBC администрацией города, также были дополнительно проанализированы Центром информационной устойчивости (CIR).  По его оценкам, всего с начала войны на территории Мариуполя возникло примерно 4600 могил. Сколько именно людей там погребены, неизвестно. Кадры со спутников американской компании космических технологий Maxar показывают, что число захоронений в пригородных поселках Старый Крым, Мангуш и Виноградное увеличивается с весны. Последний раз эти данные исследовали в июне, и с тех пор, как считают эксперты CIR, прибавилось около 1500 новых могил.

Журналист Александр Кинг выложил в микроблоге Twitter один из таких кадров.

Мариуполь, расположенный на юге Донецкой области, подвергался тяжелым обстрелам с самого начала войны. Российские войска долгое время осаждали завод "Азовсталь", в помещениях которого укрывались жители города. Довоенное население Мариуполя составляло около 500 тысяч жителей. Украинские власти полагают, что в боях погибли не менее 25 тысяч человек, а от 5000 до 7000 умерли под завалами разрушенных зданий.

"Реальные условия выживания, возрастной состав населения в городе, коллапс медицинской системы - основные факторы сверхвысокого уровня смертности, которые трудно назвать "естественными". Мы достаточно долго разбирались и предоставляли массивы данных Хилари Андерссон, чтобы мир знал правду о Мариуполе", - сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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