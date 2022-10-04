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Times: Путин может провести ядерные испытания в Черном море

Даниил Сотников
44 мин. назад

Ядерные испытания в Черном море либо в Арктике должны продемонстрировать готовность Путина применить ядерное оружие, сообщили военные источники газеты The Times.

https://www.dw.com/ru/the-times-putin-nameren-provesti-adernye-ispytania-v-cernom-more/a-63329001

Президент России Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить ядерное оружие, проведя его испытание, сообщила британская газета The Times со ссылкой на источники в разведке НАТО в понедельник, 3 октября.

Международные эксперты, на которых ссылается издание, считают, что Путин может испытать ядерное оружие в Черном море. Высокопоставленный военный источник Times указывает, что если бы Путин решил применить такое оружие на поле боя, то он столкнулся бы со значительным риском. Ракеты "могут дать осечку и случайно попасть в российский город, расположенный недалеко от границы с Украиной, такой как Белгород", объяснил собеседник издания.

По данным других источников газеты, НАТО разослала своим союзникам разведывательный отчет о том, что Россия может провести испытание беспилотного подводного аппарата "Посейдон", способного нести ядерное оружие. Атомная подлодка К-329 "Белгород" направляется в Арктику, говорится в отчете. По сведениям итальянской газеты La Repubblica, "Посейдон" собираются испытать в районе Карского моря.

"Много упражнений по ядерной риторике, мы принимать участия в этом не хотим", - прокомментировал публикацию The Times пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Поезд из ядерного управления Минобороны

Опасения, что Путин намекает на готовность применить ядерное оружие, усилились после появления видео с поездом, который связан с 12-м Главным управлением Минобороны России, отвечающим за атомный арсенал, его хранение, техническое обслуживание и транспортировку, пишет The Times. Ранее польский военный эксперт Конрад Музыка обнаружил на видео, которое опубликовал пророссийский Telegram-канал "Рыбарь", железнодорожный состав с оборудованием 12-го управления.

Как пишет "Рыбарь", поезд на видео перевозит российские бронемашины КамАЗ-43269 "Выстрел" с боевыми модулями "Спица". По словам Музыки, эта техника принадлежит именно 12-му управлению.

"Означает ли это, что на этом видео показана подготовка к ядерному пуску? Не совсем. Есть и другие более вероятные объяснения", - пишет аналитик. По его словам, публикация видео может быть сигналом Западу, что Москва идет на эскалацию. Кроме того, ракетные войска стратегического назначения России обычно интенсивно тренируются осенью и это могут быть очередные учения, считает он.

Судя по видео, состав с техникой едет в районе Сергиева Посада. Блогерам удалось геолоцировать его местонахождение. Как следует из открытых источников, там действительно находится база 12-го главного управления Минобороны.

Угрозы Путина ядерным оружием

После российского вторжения в Украину Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно давали понять, что Россия может применить ядерное оружие. 21 сентября Путин в обращении в связи с началом мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать "все имеющиеся в нашем распоряжении средства", подчеркнув, что "это не блеф".

Мировые лидеры и аналитики сходятся во мнении, что угрозы Кремля стоит воспринимать всерьез - особенно на фоне успехов Украины на поле боя. 

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