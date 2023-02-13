"Пренебрежение к украинцам". СМИ ФРГ о Вагенкнехт и Шварцер

Почему именно левые и феминистки в Германии так активно выступают сейчас за мирные переговоры с Россией? Инициаторов "Манифеста за мир" упрекают в высокомерии к жертвам агрессии.

Наиболее известная представительница немецких левых политических сил, депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), и легендарная немецкая феминистка, основавшая еще в 1977 году и по-прежнему издающая журнал Emma Алиса Шварцер (Alice Schwarzer), выступили с призывом прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры с Россией.

Основные тезисы "Манифеста за мир"

Они исходят из того, что "Украина при поддержке Запада может выигрывать отдельные битвы, но она не сможет выиграть войну против крупнейшей атомной державы мира". Они опасаются, что "Путин самое позднее после нападения на Крым" армии Украины "нанесет максимальный ответный удар", и задаются вопросом: "Не начнем ли мы тогда неудержимо сползать в мировую и атомную войну?".

Среди подписавших "Манифест за мир" - дирижер Юстус Франц Фото: picture alliance

Поэтому они требуют немедленных переговоров, подчеркивая: "Вести переговоры не означает капитулировать. Вести переговоры означает идти на компромиссы, с обеих сторон". Их призыв, озаглавленный "Манифест за мир", подписали 69 деятелей культуры, ученых, бывших и действующих политиков ФРГ. 10 февраля он был опубликован на платформе Change.org и к концу 13 февраля набрал свыше 365 000 подписей.

Левая Taz: Алиса Шварцер разрушает дело своей жизни

Немецкие СМИ очень широко комментируют этот призыв. Весьма показательной в этой связи является реакция левой газеты Taz.

Алиса Шварцер основала феминистский фурнал Emma в 1977 году Фото: Roland Scheidemann/dpa/picture-alliance

"Они называют это "Манифестом за мир", эти две женщины, но на самом деле все наоборот: исходя из любой разумной левой и эмансипационной логики его следовало бы озаглавить "Манифест покорности", - пишет Taz и указывает, что Сара Вагенкнехт и Алиса Шварцер по сути дела предлагают "подчиниться политике Владимира Путина", а именно "продолжающемуся вот уже скоро год разрушению Украины российскими военными".

"Этот призыв возмутительно неправильный, поскольку он, что неприлично с моральной точки зрения, выставляет неправыми тех, кто подвергся нападению, а заодно и их западных друзей, например страны НАТО", - продолжает газета в комментарии под заголовком "Разрушенное дело жизни". Имеется в виду Алиса Шварцер. Она, создав "чрезвычайное по своей силе дело жизни", теперь "выставила себя антифеминисткой: в "Манифесте" говорится об изнасилованиях женщин, но не о тех, кто в этом виновен".

Консервативная Die Welt: Какой цинизм!

К схожим выводам в комментарии "Цинизм Шварцер и Вагенкнехт" приходит консервативная Die Welt.

"Вообще-то "Манифест за мир" следовало бы озаглавить "Инструкция по капитуляции". Он адресован только украинцам, которые хотят "победить" Россию, но не Путину и его армии, захватившим и опустошившим некоторые части Украины. Возможной альтернативой было бы предложение русским вернуться на границы начала 2022 года. Но нельзя же требовать от Путина подобной потери лица. Поэтому "обе стороны" должны быть готовы к компромиссам. Трудно представить себе больший цинизм", - отмечает Die Welt.

Актриса Ханна Шигулла тоже поставила свою подпись под "Манифестом за мир" Фото: Yurena Paniagua/NurPhoto/picture alliance

"То, что именно две женщины из прогрессивного лагеря встали на сторону токсичной маскулинности, которая убивает, грабит и насилует, а не поддерживают жертв агрессии, должно заставить задуматься всех тех, кто все еще придается надеждам, будто женщины сделают политику более человечной", - продолжает газета.

По мнению комментатора Die Welt, "война в Украине выявила многое, что существовало и раньше, но на что охотно закрывали глаза: официальные и неофициальные связи социал-демократов с Кремлем, русофильские наклонности многих бывших граждан ГДР, невежество экспертов, чьи аналитические доклады и прогнозы оказались полностью ошибочными, высокомерие "добрых людей", пишущих манифесты, и ограниченность политики, которая провозглашает "изменение", а на самом деле подразумевает "умиротворение агрессора". Завершается комментарий словами: "Пацифизм - очень благородная позиция. Но только в мирные времена".

Берлинская Tagesspiegel: Великодержавное мышление

Комментарий в берлинской региональной газете Tagesspiegel, озаглавленный "Пренебрежение к украинцам", начинается так: "В странные мы живем времена. Диктатура нападает на демократию, а значительной части немецких левых почему-то трудно прежде всего думать о той стране, которая подверглась атаке".

К призыву к переговорам с Россией присединился и бард Райнхард Май Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

На фразу из призыва Сары Вагенкнехт и Алисы Шварцер "Настало время выслушать нас!" издание реагирует так: "Нас! Нет, не украинцев. Именно политические левые, исторический гарант справедливой и необходимой критики высокомерного диктата таких выступающих с имперских позиций государств, как США и Великобритания, теперь сами прониклись холодным великодержавным мышлением".

"А ведь одно из элементарных демократических правил гласит, что нельзя выдвигать требования, игнорируя тех, чьи интересы от этого пострадают. Это один из ключевых уроков 20-го века", - продолжает газета и в качестве примеров приводит Мюнхенский сговор 1938 года между Великобританией, Францией и Гитлером о судьбе Чехословакии, раздел Кореи в 1945 году и китайско-американские договоренности 1972 года, не учитывавшие независимости Тайваня.

Всем этим решениям, пишет Tagesspiegel, "было свойственно неоколониалистское мышление: "Мы знаем, что для вас будет лучше". В требованиях Вагенкнехт и Шварцер тоже чувствуется самодовольное покровительство". Газета приводит цитату из интервью, взятого в декабре прошлого года у лауреата Нобелевской премии мира, украинской правозащитницы Александры Матвийчук: "Только от того, что подвергшаяся нападению страна перестанет бороться, мир не наступит. Это будет не мир, а оккупация".

Приведя это высказывание, Tagesspiegel заканчивает комментарий так: "Нам, на кого не напали и кого не убивают, следует уважать такой подход. Именно антифашистам и антиколониалистам, к которым можно причислить большинство подписавших петицию Вагенкнехт-Шварцер, стоило бы помнить: настало время выслушать их! Тех, на кого напали".

Первая Нобелевка мира украинцам To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Бульварная Bild: Переговоры о будущем рабстве?

"О чем Украина, на которую напали, должна вести переговоры?", - задается риторическим вопросом главный колумнист бульварной газеты Bild Франц Йозеф Вагнер (Franz Josef Wagner) и продолжает: "Как именно должна вести переговоры страна, которую Путин хочет уничтожить, стереть с лица земли? Может о том, какими рабами им следует стать?".

На призыв Сары Вагенкнехт и Алисы Шварцер провести 25 февраля, на следующий деть после нападения России на Украину, массовую демонстрацию у Бранденбургских ворот в Берлине комментатор Bild реагирует так: "У украинцев не будет времени смотреть на это помешательство. Они сейчас борются за свое выживание".

Посткоммунистическая nd: Надо требовать мира!

В заключение - цитата из посткоммунистической газеты nd (в прошлом Neues Deutschland, центральный орган правившей в ГДР компартии под названием СЕПГ). Это одно из немногих немецких СМИ, которые позитивно откликнулись на петицию Алисы Шварцер и Сары Вагенкнехт. К последней в антикапиталистических кругах ФРГ весьма неоднозначное отношение. Так, некоторые обвиняют ее в "звездности" и в попытках расколоть Левую партию из-за амбиций создать собственную политическую силу.

В комментарии "То, что кажется невозможным" nd расценивает "Манифест за мир" двух этих общественно-политических фигур так: "Обе в разных обстоятельствах придерживались спорных и достойных критики позиций. К их совместному призыву тоже можно относиться критически, указывать на некоторые неудачные пассажи. И тем не менее мы услышали еще один голос против этой жестокой войны. А их пока слишком мало".

По мнению nd, "очень многие политики говорят о вооружении, о победе и поражении. Куда реже задаются вопросом о возможностях выйти из этого убийственного конфликта. Это будет, естественно, бесконечно сложно. Добиться мира кажется невозможным, тем не менее надо пытаться это сделать. Поэтому следует вновь и вновь громко выдвигать такое требование".

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