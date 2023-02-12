В ФРГ запущена петиция о мирных переговорах Киева и Москвы

Более четверти миллиона подписей собрала за два дня опубликованная немецкими левыми политиками и активистами онлайн-петиция о прекращении поставок оружия Украине и завершению войны путем мирных переговоров. Документ, составленный депутатом бундестага от Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и журналисткой и феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer), был опубликован на платформе Change.org утром в пятницу, 10 февраля, ко второй половине дня воскресенья, 12 февраля, его подписали почти 280 тысяч человек.

Среди подписантов - немецкие политики и деятели культуры, такие как экс-глава Совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессман (Margot Käßmann), актрисы Ханна Шигулла (Hanna Schygulla), Ютта Шпайдель (Jutta Speidel), журналист Франц Альт (Franz Alt), актер Хенри Хюбхен (Henry Hübchen), политик Гюнтер Ферхойген (Günter Verheugen), дирижер Юстус Франц (Justus Frantz), певец Райнхард Мей (Reinhard Mey) и другие.

Авторы петиции под названием "Манифест за мир" обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) с призывом "остановить эскалацию поставок оружия" и немедленно приложить усилия к прекращению огня и началу мирных переговоров. В ней утверждается, что хотя Украина и способна при поддержке Запада одержать победу в отдельных битвах, но "выиграть войну против крупнейшей державы мира она не сможет".

Замглавы бундестага: "Красную черту переходит не Запад, а Путин"

В то же время в адрес "манифеста" в Германии раздается и резкая критика. Так, зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) назвала его в интервью газетам Funke Mediengruppe "не только наивным, но и бесчестным". По ее словам, инициаторы петиции выступают за то, чтобы Путин и его люди продолжали нападать на невинных украинцев, сажать их в тюрьмы, насиловать и похищать. "Не Запад переходит красную черту, используя оружие для обороны. Красную черту перешел Путин: девять лет назад аннексировав Крым", - заявила политик от партии "зеленых".

В свою очередь посол Украины в Германии Алексей Макеев скептически отозвался о возможности мирных переговоров, на которых настаивают авторы петиции. По его словам, состоятся ли переговоры между двумя странами, зависит от России и ее президента Владимира Путина. "Нет никаких признаков того, что Россия как-то заинтересована в достижении мира", - заявил Макеев в интервью радиостанции Deutschlandfunk, подчеркнув, что политическое руководство в Москве хочет, чтобы "Украина перестала существовать как страна".

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