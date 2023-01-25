"Мощный сигнал Путину": СМИ ФРГ о поставках танков Украине

Принятое после долгих колебаний решение федерального канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) не только разрешить европейским союзникам поставить Украине произведенные в ФРГ танки, но и передать Киеву "на первом этапе" 14 боевых танков модификации Leopard 2А6 , широко обсуждается в немецкой прессе. "Канцлер добился большого успеха. Он создал впечатляющий танковый альянс. Это мощный сигнал президенту России Владимиру Путину и необходимая помощь Украине в ее борьбе за выживание против агрессора", - отмечает в своем комментарии газета Handelsblatt. Автор считает абсолютно правильным координировать действия с союзниками и заручиться поддержкой США, напомнив, что именно глава правительства, в конечном итоге, несет ответственность за принятые решения, а не критикующие его политики из рядов оппозиции или правящей коалиции.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявляет о поставках танков Украине Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

Die Welt: Безопасность Европы немыслима без американской защиты

Авторский комментарий газеты Die Welt возвращает читателя ко временам холодной войны, когда для европейцев существовало одно важнейшее правило: "Америка должна быть и оставаться европейской державой". По словам Жака Шустера (Jacques Schuster), этот принцип соблюдался неукоснительно даже во времена разрядки: не зря же под заключительным актом хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе свои подписи поставили не только европейские страны и СССР, но и США. "Канцлер Германии Олаф Шольц придерживается этого основного правила с самого начала агрессивной войны против Украины. Именно благодаря его решимости и настойчивости американцы - именно как европейская держава - сейчас поставляют Украине боевые танки в унисон с немцами, голландцами, поляками, прибалтами и финнами", - указывает автор. Он напоминает, что "европейская безопасность немыслима без американской защиты". "Упорно повторяя эту мысль, канцлер Шольц вновь вовлек американцев в европейские дела и тем самым укрепил ее безопасность", - считает Шустер.

Автор не исключает, что после этого шагапрезидент России Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта и напоминает еще одно правило времен холодной войны: "Говорить миролюбивые речи, но иметь при себе дубинку". "В конце холодной войны у НАТО было 100 дивизий - сегодня у нее всего восемь передовых боевых групп", - акцентирует внимание издание.

Fokus: "Пока это угроза, но не реальность"

О дипломатии времен холодной войны вспоминает и автор комментария в журнале Focus. По мнению Ульриха Райца (Ulrich Reitz), решение о поставках высокотехнологичных западных танков Украине соответствует военно-политической логике "если - то", успешно зарекомендовавшей себя в так называемом "двойном решении НАТО" 1979 года, когда альянс вел переговоры с СССР о ликвидации ракет средней дальности, угрожая разместить такие ракеты в Европе, если Москва не откажется от размещения своих. Восемь лет спустя это привело к "крупнейшему разоружению в истории холодной войны".

Решение об отправке в Украину "американских Abrams, немецких Leopard, британских Challenger и, возможно, французских боевых танков Leclerc" в точности наследует этой логике. "Это решение Запада является объявлением войны русским. Но до тех пор пока первый танк западной разработки не окажется в Украине, это просто угроза. Огромная угроза, но еще не реальность, а лишь объявление о новой реальности", - указывает автор, по мнению которого, именно это решение "открывает простор для дипломатии". "Это предложение Запада России провести переговоры: мы предоставим Украине все необходимое, если потребуется, если вы не выведете своих военных из этой страны", - отмечает журналист Focus.

Он полагает, что такой сигнал хорошо понятен президенту России, поскольку "в точности соответствует его собственной логике". "Автократ понимает только один язык - язык насилия. Теперь он видит, что ошибся в оценке Запада - страны, которые он считал морально прогнившими, изнеженными в военном отношении и помешанными на мире, решительно и сплоченно противостоят ему", - говорится в комментарии.

Президент России Владимир Путин Фото: Aleksey Babushkin/Sputnik Kremlin/AP/dpa/picture alliance

TAZ: На Западе не знают, где красные линии Путина

Автор комментария в газете TAZ предостерегает отэйфории по поводу поставки танков. "Нет, поставка нескольких танков Leopard-2 не обеспечит Украине победу над Россией. Утверждение этого основано либо на неосведомленности о бедственном военном положении, либо на шарлатанстве", - утверждает Паскаль Бойкер (Pascal Beucker), по мнению которого, "на самом деле, Украина находится в ситуации, когда ей отчаянно нужна новая военная техника, чтобы не проиграть войну против России".

В то же время автор называет "смехотворно формальным аргументом" утверждение о том, что поставки боевых танков западного образца приведут к пересечению неких красных линий. Хотя бы по той простой причине, что таким образом игнорируются все предыдущие обширные военные поставки Киеву. Путин определяет свои красные линии исключительно по своему усмотрению, напоминает журналист: "Правда заключается в том, что никто на Западе не знает, где проходят красные линии Путина. Россия способна уничтожить мир своим ядерным оружием. То, что борьба за Украину может подтолкнуть Путина к уничтожению человечества, более чем маловероятно, но, тем не менее, не является немыслимым, к сожалению".

Американские танки M1A2 Abrams Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Автор критикует двойственность позиции Левой партии, часть представителей которой решительно отвергает поставки оружия Украине. "Решение о поставке боевых танков немецкого производства в зону боевых действий никогда не бывает легким, особенно если речь идет о территории, где когда-то свирепствовал немецкий вермахт", - указывает Бойкер. Выступая за решение путем переговоров, необходимо решительно встать на сторону жертвы агрессии и требовать "прежде всего, полного ухода России из Украины". Любое "движение за мир, достойное такого названия, должно адресовать свое требование: "Остановите войну!" тому, кто ее начал и неустанно продолжает. Любой, кто не готов это сделать, является участником войны. На стороне Путина", - отмечается в комментарии.

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