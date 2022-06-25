Правозащитники о сексуальном насилии в Украине: Это орудие войны РФ

Жертвы сексуального насилия в Украине часто не готовы подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы, говорит руководитель правозащитной организации "Ла Страда - Украина" Екатерина Черепаха. Вместе с психологами центра она помогает пострадавшим женщинам, которые обращаются за помощью анонимно или лично, потому что не выдерживают, оставаясь один на один со своим травматическим опытом. По словам Черепахи, ее организация сейчас помогает 18 жертвам, которые сообщили, что подверглись сексуальному насилию со стороны российских военных, которые вторглись в Украину.

Это - вершина айсберга, отметила правозащитница во время международной онлайн-дискуссии, проведенной немецким Фондом имени Генриха Бёлля в конце июня. По словам Черепахи, в условиях войны в Украине многие жертвы стали беженцами, оставив оккупированные Россией территории. "Украинки, изнасилованные в оккупации и впоследствии сбежавшие в Польшу, если забеременели, то не могут сделать там аборт. Остается только ехать обратно в Украину", - говорит она.

Преступления, за которые сложно наказать

Жанетте Беме (Janette Böhme) из организации medica mondiale отмечает, что с массовыми случаями сексуального насилия как способа ведения войны и террора против мирного населения впервые столкнулась во время войны четверть века назад, когда такие преступления против мусульманок в Боснии и Герцеговине совершали сербы. "Изнасилование - это военное преступление, нарушение международного гуманитарного права. Для нападающих это способ сломить сопротивление гражданского населения, удерживать контроль над людьми из-за подавления", - говорит правозащитница. Она сетует, что СМИ и политики в таких случаях много говорят о необходимости найти и наказать преступников, но слишком мало внимания уделяют жертвам. "В Боснии и Герцеговине женщины, подвергшиеся изнасилованиям во время войны, до сих пор переживают стигматизацию", - говорит Беме.

Александра Кейтер из американской организации Center for Justice and Accountability отмечает, что изнасилования определены Римским уставом как военные преступления. Но, по ее словам, до сих пор не было прецедента, чтобы кто-нибудь был осужден в Гааге за эти деяния. "Нам нужны доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности, - говорит правозащитница. - Мы не сможем заставить жертв говорить о преступлениях, если им некому помочь справиться с произошедшим".

Жертвам нужна долгосрочная поддержка

Екатерина Черепаха подтверждает это наблюдение. По ее убеждению, свидетельств этих преступлений у правоохранительных органов Украины могло быть значительно больше, если бы было больше психологической и социальной поддержки жертв. "Многие изнасилования происходили на глазах у детей, у чужих людей. Нужно больше делать, чтобы помочь женщинам справляться с этой травмой", - призывает представительница "Ла Страда - Украина". По ее словам, вместе с общественными организациями государство должно построить инфраструктуру поддержки жертв насилия, в том числе психологической. "Это долгосрочная ситуация, которая нуждается в долгосрочной помощи", - отмечает правозащитница.

С ней соглашается Жанетте Беме: "Последствия сокрушительны для жертв. Нужна долгосрочная помощь, особенно после войны. 70 процентов жертв сексуального насилия во время опроса ответили даже 25 лет спустя, что продолжают испытывать эти последствия в своей жизни", - отмечает немецкая правозащитница.

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