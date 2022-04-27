 В Украине получены сотни заявлений об изнасилованиях военными РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 27.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В Украине получены сотни заявлений об изнасилованиях военными РФ

На фоне потока заявлений украинцев о случаях сексуального насилия российских военнослужащих над ними Людмила Денисова обратилась в ЮНИСЕФ с просьбой об удвоении числа психологов.

Омбудсман Украины Людмила Денисова (фото из архива)

Омбудсман Украины Людмила Денисова (фото из архива)

Около 400 заявлений о случаях сексуального насилия российских военнослужащих поступили в офис омбудсмена Украины Людмилы Денисовой от граждан на оккупированных и уже освобожденных территориях за первые две недели апреля. Об этом Денисова рассказала в интервью изданию "Суспiльне Новини" во вторник, 26 апреля.

Она добавила, что пять психологов ее офиса не справляются с работой с таким числом пострадавших. Чтобы разгрузить их и обеспечить качественную помощь жертвам насилия, Денисова обратилась в ЮНИСЕФ с просьбой увеличить количество психологов почти в два раза, отметила омбудсмен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военнослужащие насилуют украинских граждан, в том числе детей. Одного из солдат РФ - псковца Алексея Бычкова - Зеленский обвинил в изнасиловании младенца. По сведениям главы государства, мужчина снял издевательства над ребенком на видео и отправил эту запись своим товарищам.

Смотрите также:

  • Харьков, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Крыша здания в Харькове, поврежденного в результате российского обстрела. Также в фотохронике войны в Украине от 27 апреля: Ирпень и "Герника", похороны в селе Озера, президент принес iPad, "Ты не убиваешь своего брата и не насилуешь сестру!", волки около посольства РФ, матч "Динамо" в Дортмунде, без пяти минут 12. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Харьков, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Украинский солдат помогает пожилой жительнице многоэтажного дома в Харькове. По данным региональных властей, в результате обстрелов в Харьковской области 26 апреля погибли три мирных жителя, еще семь человек получили ранения.

  • Ирпень, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Разрушенный мост в Ирпене, через который проводилась эвакуация беженцев, должен стать частью мемориала в память о войне в Украине. Мексиканский художник Роберто Маркес работает в Ирпене над картиной, идеей для которой послужило полотно Пабло Пикассо "Герника". 26 апреля отмечалась очередная годовщина бомбардировки этого испанского города в 1937 году.

  • Киевская область, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Похороны 47-летненго жителя села Озера около города Буча в Киевской области. Николай Мороз был увезен российскими военными в неизвестном направлении в середине марта. Через некоторое время тело было найдено в пятнадцати километрах от села.

  • Киевская область, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    48-летняя жительница села Озера Светлана Приймаченко, жена убитого Николая Мороза, принимает соболезнования от своей соседки - 52-летней Татьяны Бойко.

  • Киевская область, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Украинские специалисты восстанавливают поврежденную линию электропередач около Бородянки в Киевской области. По данным властей страны на середину апреля, в Украине уже разрушено около 30 процентов инфраструктуры. На восстановление понадобится примерно 100 миллиардов долларов США.

  • Чернобыль, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Старая "Волга" под цветущим деревом в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Авария на этой атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Фотография была сделана 26 апреля этого года.

  • Мариуполь, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Фотография российского агентства ТАСС из Мариуполя, почти полностью разрушенного после двух месяцев войны и осады. Так сейчас выглядят здешние улицы. Защитники города продолжают удерживать в Мариуполе территорию завода "Азовсталь". DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Киев, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Илья Матвиенко потерял родителей в Мариуполе и был вывезен на неподконтрольную Украине территорию. Украинским властям удалось вернуть этого мальчика и еще одного ребенка родственникам. Сейчас он находится в детской больнице в Киеве, которую 26 апреля посетил Владимир Зеленский. Как видно, президент пришел не с пустыми руками - принес на день рождения iPad. Об Илье теперь будет заботиться бабушка.

  • Краматорск, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Врачи госпиталя в Краматорске оказывают помощь 40-летнему Владимиру Никифорову, получившему ранения в результате обстрела города Барвенково в Изюмском районе Харьковской области.

  • Краматорск, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Еще один снимок из Краматорска. 62-летняя Тамара Олейник в палате после операции. Женщина была ранена во время обстрела села Шандриголово Лиманского района Донецкой области.

  • Лиман, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Женщина осматривает руины дома в городе Лиман в Краматорском районе Донецкой области Украины. По словам местных жителей, здесь погибла восьмилетняя девочка.

  • Лиман, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    12-летняя Елизавета вместе с другими членами семьи и кошкой - в убежище в городе Лиман Донецкой области Украины, где несколько дней назад обострилась ситуация в связи с попытками российских войск вести наступление в этом регионе.

  • Харьков, 25 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Харьковское метро продолжает оставаться для многих жителей этого города своего рода временным домом и убежищем. Почти каждый день информационные агентства публикуют кадры, сделанные здесь на разных станциях. На некоторых уже видны написанные от руки просьбы не фотографировать, но не на этом снимке. Люди устали, люди хотят мира.

  • Покровск, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Жительница Луганской области в эвакуационном поезде в городе Покровск на востоке Украины. По данным Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, общее количество людей, вынужденных покинуть свои дома в Украине, уже достигло 12,9 миллиона человек.

  • Киев, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Мэр Киева Виталий Кличко разговаривает с журналистами во время демонтажа двух бронзовых фигур памятника "Дружба народов", изображающих украинского и российского рабочих. "Ты не убиваешь своего брата и не насилуешь сестру!" - так позже прокомментировал решение о сносе Владимир Кличко, брат мэра, в Instagram: "You don't kill your brother. You don't rape your sister...".

  • База Рамштайн, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Флаги Украины и США на американской военной базе "Рамштайн" в Германии. 26 апреля здесь прошла международная встреча, в которой по приглашению Пентагона участвовали министры обороны четырех десятков государств. По итогам было приятно решение создать контактную группы для лучшей координации усилий по повышению обороноспособности Украины. Группа будет заседать ежемесячно.

  • Берлин, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Немецкий художник Райнер Ополка создал инсталляцию из нескольких десятков двухметровых нападающих волков несколько лет назад - в знак протеста против разжигания ненависти, распространения ксенофобии и роста насилия. На этой неделе инсталляцию временно установили около российского посольства в Берлине.

  • Дортмунд, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат во время благотворительно товарищеского матча этого клуба на стадионе дортмундской "Боруссии" 26 апреля. Встреча состоялась в рамках турне "Match for Peace! Stop the War!". В результате на помощь украинцам, страдающим от войны, было собрано 400 тысяч евро.

  • Бранденбург, 26 апреля

    Война в Украине - 27.04.2022

    Остановленные на без пяти минут двенадцать часы со стрелками в цветах национального флага Украины в Шварце Пумпе - районе немецкого города Шпремберг.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 58:07

Германия готова поставлять тяжелые вооружения Украине. DW Новости (26.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Путин перекрыл газ Польше и Болгарии - реакция в Германии и ЕС. DW Новости (27.04.2022)  

Как украинцы дали отпор российской армии на киевском направлении (26.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

"Историческая" встреча в Рамштайне стран-партнеров Украины  

"Экономическое самоубийство России". Бизнесу ФРГ советуют уходить из РФ  

Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето  