 Как белорусские волонтеры помогают жертвам изнасилований в войну | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 12.04.2022

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Беларусь

Как белорусские волонтеры помогают жертвам изнасилований в войну

Из Украины поступают сообщения о случаях сексуального насилия со стороны российских военных. Белорусские активистки и волонтерские организации оказывают помощь женщинам, подвергшимся ему. Подробности - у DW.

Женщины на акции протеста против войны в Украине

Проект помощи женщинам, столкнувшимся с сексуальным насилием во время войны, начался с того, что белорусская феминистка и квир-низовая активистка Наста Базар увидела запрос украинских активисток, которые искали наборы для сбора и хранения вещественных доказательств сексуального насилия Rape kit. Наста написала об этом на своей странице в Instagram, публикация вызвала резонанс. Фонд BYSOL предложил открыть отдельный сбор для переживших сексуальное насилие во время войны, которую Россия ведет против Украины. Инициативу поддержал Фонд медицинской солидарности, отдельные активистки и феминистки. За неделю вместо заявленных 10 тысяч евро собрали более 35 тысяч. Средства также будут направлены на реабилитацию женщин.

Помощь в сборе улик и средств на реабилитацию

"Отозвалось объединение белорусской диаспоры Германии Razam. Знакомая белоруска в Италии нашла больницы, которые готовы принимать пострадавших. Мне написали из Австрии, где тоже есть такие клиники. Еще одна знакомая, которая сейчас живет во Вьетнаме, написала, что в этой стране недорогие экстренные контрацептивы, она нашла варианты, как их доставить. Получилась глобальная инициатива с огромным количеством людей", - рассказывает DW Наста Базар.

Также все женщины, подвергшиеся насилию и нуждающиеся в медицинской или психологической помощи, могут напрямую написать в Telegram @bysol_women. Коммуникация будет происходить только с женщинами-сотрудницами фонда. Между тем, Наста Базар отмечает, что возможно прямых запросов от жертв насилия может и не быть. К ней самой напрямую пока никто не обращался - был запрос от женщины, которая искала психолога для пострадавших девушек из Днепра.

Белорусская активистка Наста Базар

Белорусская активистка Наста Базар

"Мы не сможем помочь всем женщинам, по статистике, только 15 процентов изнасилованных обращаются куда-либо. Поэтому мы максимально стараемся поддерживать тех, кто работает с этими женщинами в Украине", - говорит собеседница. По ее словам, удалось наладить контакты с  Минздравом Украины, украинскими активистками и женскими организациями.

Также она обращает внимание на важность сбора доказательств сексуального насилия. По ее мнению, это необходимо делать, даже если с момента преступления прошло какое-то время. Собеседница отмечает, что сейчас в Украине обсуждается возможность принимать в качестве улик образцы, собранные не только судмедэкспертами, но и самими женщинами, активистками или волонтерками. Для них представительницы BYSOL записали видеоинструкции, сделали специальные вкладыши в наборах Rape kit.

Тема насилия табуирована

Наста Базар убеждена, что за время войны в Украине совершены тысячи изнасилований: "Если есть война, значит - насилуют женщин, потому что война - это патриархальный продукт. В патриархальной системе женщина - это объект, который я должен защитить, но точно также я могу изнасиловать. Я уверена, что при гендерном равенстве невозможна ситуация, в которой мы оказались сейчас. Невозможен был бы и в Беларуси такой уровень государственного насилия, если бы у нас не было такого уровня домашнего насилия".

Активистка также считает, что тема насилия табуирована. На днях Наста разместила у себя пост о том, что из Бучи в Киев привезли девочек-подростков, переживших насилие, трое из них даже не говорят. Эту информацию ей подтвердила представительница Минздрава Украины.

На пост активистки откликнулись люди, которые тоже рассказывали о случаях насилия над детьми, в том числе шестилетней девочки, о том, что были обнаружены тела девочек-подростков со следами сексуального насилия. Но подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно, отмечает Наста - об этих случаях ничего не говорится в публичном пространстве.

В тоже время, когда информация о жертвах насилия появляется, общество требует доказательств. "Появилась аудиозапись девушки, которую изнасиловал российский солдат на территории Беларуси. Когда я пятый или шестой раз прочитала, что нет доказательств, правда это или не правда, я подумала, что даже если бы у этой девушки была не аудио-, а видеозапись или фотографии на телефоне, все равно были бы те, кто сказал, что нет доказательств. Просто допустите, что это правда, что женщина осмелилась и записала,  и просто представьте, что она чувствует, когда читает каждый раз "нет доказательств", "это фейк". Мы возвращаемся к табуированности темы и виктимблеймингу", - отмечает активистка.

Сообщения о случаях изнасилования из Украины

22 марта Офис генерального прокурора Украины сообщил о том, что военного РФ официально уведомили о подозрении в изнасиловании женщины в Киевской области. "По данным следствия, в марте 2022 года военнослужащий РФ в одном из сел Броварского района ворвался в частное здание и застрелил хозяина дома. В дальнейшем он вместе с другим военнослужащим страны-агрессора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно насиловал жену убитого мирного жителя, при этом угрожая ей насилием и оружием, в том числе и относительно ее малолетнего ребенка, находившегося вместе с потерпевшей", - говорится в сообщении.

"В Мариуполе российские оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Женщина скончалась от ран. Ее маленький сын - поседел", - сообщила 31 марта на своей странице в Facebook омбудсмен Людмила Денисова. 8 апреля Денисова сообщила, в том числе, о насилии над детьми: "Девочка, 14 лет, изнасилована 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча. Мальчик, 11 лет, изнасилованный на глазах у мамы - ее привязали к стулу, чтобы смотрела. Буча. Женщина 20 лет, изнасилование тремя оккупантами сразу во все возможные места. Ирпень".

О жертвах насилия в Буче говорил в одном из интервью советник президента Украины Алексей Арестович: "Чтоб вы понимали, это изнасилованные женщины, которых потом повесили». Также он рассказал, что на житомирской трассе было обнаружено пять тел голых молодых женщин, которые "сложили вместе, облили соляркой и пытались поджечь". В свою очередь генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала, что российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей.

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