Как в Украине ищут жертв сексуальных преступлений со стороны военных РФ

По данным украинских властей и правозащитников, в ходе войны России в Украине мирные жители нередко подвергаются сексуальному насилию со стороны российских военных. "Сегодня мы очень много слышим о случаях сексуального насилия не только в отношении женщин, проживающих на территориях, оккупированных Российской Федерацией, но и в отношении детей, пожилых людей и даже мужчин. Это заставляет нас переориентировать правительственные ресурсы, чтобы правильно предоставлять помощь таким людям", - заявила вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Для документирования таких обвинений и дальнейшего привлечения к ответственности виновных в Киевской области создали специальную мобильную группу полиции по реагированию на сексуальные преступления против гражданских лиц. Ее члены ездят по освобожденными населенными пунктами, опрашивают местных жителей и собирают всю имеющуюся информацию.

С 9 мая такая же группа начала работу на освобожденной части территории Сумской области. По мере освобождения и других регионов страны от вторгшихся туда российских войск специальные мобильные группы полиции будут созданы и там, говорят правоохранители.

"Охватить масштаб преступлений не удастся"

Основные задачи специальной мобильной группы полиции - выявить пострадавших от сексуального насилия в условиях войны, задокументировать их показания и оказать им комплексную помощь - психологическую, медицинскую, социальную, юридическую и реабилитационную, рассказала в интервью DW замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко. В состав группы входят лица, имеющие опыт работы с пострадавшими от домашнего насилия, специалисты в сфере ювенальной юстиции, работающие с детьми, а также психолог и следователи.

Разрушенный дом в Буче

К тому же, добавила Павличенко, среди членов группы обязательно есть женщины, ведь "им лучше удается наладить коммуникацию с пострадавшими", среди которых преимущественно женщины и дети. Замминистра убеждена, что фиксация нарушений чрезвычайно важна для правосудия, и подчеркивает, что такого рода преступления не имеют срока давности.

"Нам не удастся охватить весь масштаб таких преступлений, но мы нацелены на максимальную фиксацию, расследование и самое важное - передачу их в международные институции, чтобы весь мир знал о том, что совершила Россия против мирного населения на территории Украины", - отметила Павличенко. Она обратила внимание на то, что речь идет о латентной категории преступлений, поскольку люди не всегда готовы об этом открыто говорить.

Замминистра внутренних дел сообщила, что в настоящее время следователями Национальной полиции открыто десять уголовных дел по обвинению военнослужащих РФ в сексуальных преступлениях, совершенных на временно оккупированных территориях Украины. В то же время она указала, что эта цифра не отражает весь объем имеющихся дел, ведь они также расследуются другими правоохранительными органами Украины.

Как работают специальные мобильные группы полиции

По данным уполномоченного Верховной рады по защите прав человека Людмилы Денисовой, только за первые две недели апреля на бесплатную линию психологической поддержки для жертв сексуального насилия поступило 400 звонков.

Людмила Денисова

Перед тем как выезжать в освобожденные населенные пункты и общаться с местным населением, специалисты группы собирают информацию о потенциальных сексуальных преступлениях из СМИ, соцсетей, от правозащитных групп, волонтеров и активистов, анализируют ее и на основе этого планируют маршруты.

Как сообщила DW глава группы Ольга Юськевич, с середины апреля правоохранители побывали уже в 16 населенных пунктах Макаровской объединенной территориальной общины (ОТО), а также Бучанской и Бородянской общин и Броварского района Киевской области. Среди них были такие, где предположения о возможных преступлениях сексуального характера не подтвердились. "Но это не значит, что их там не было. Часть людей уехала, часть еще не вернулась, некоторые просто не готовы еще об этом говорить", - уточняет Юськевич.

Боязнь огласки из-за чувства вины

Именно неготовность пострадавших делиться о пережитом Юськевич называет самым сложным моментом в работе группы. Ее руководитель объясняет, что группа пытается создать максимально комфортные условия для возможных пострадавших, однако часто натыкается на отказ общаться. "Реакция разная. Чаще всего - нежелание говорить. Также спрашивают, что это (документирование. - Ред.) изменит, если это (сексуальное насилие. - Ред.) уже случилось. Если человек не хочет, мы не давим. Впрочем, всегда оставляем брошюру со всеми контактами. Ведь есть большая вероятность того, что со временем человек обратится. Поэтому мы можем возвращаться в населенные пункты", - делится Ольга Юськевич.

Боязнь огласки ситуации психолог и гештальт-терапевт Ольга Зинченко в интервью DW объясняет нарушением базовой потребности пострадавших в безопасности, а также чувством стыда и вины за произошедшее. "Документирование - это в любом случае ретравматизация. Ведь, рассказывая об этой ситуации, пострадавший вновь ее переживает. С другой стороны, необходимо документировать, чтобы привлечь причастных к наказанию", - говорит Зинченко. По ее мнению, лучше дать человеку, который стал жертвой сексуального насилия, время, чтобы он был готов рассказать о пережитом.

Вскоре, по словам Екатерины Павличенко, в Украине будут созданы специализированные центры, в которых пострадавшим от сексуальных преступлений будут оказывать необходимую помощь - от психологической до юридической. Создание таких центров будет проходить, в частности, и в рамках сотрудничества с ООН. В начале мая правительство Украины подписало с ООН меморандум о сотрудничестве по предотвращению и противодействию сексуальному насилию в условиях конфликта.

Как отмечает психолог Ольга Зинченко, своевременно оказанная поддержка минимизирует для пострадавших дальнейшие последствия насилия, среди которых могут быть депрессивные и другие психические расстройства, отвращение к собственному телу, проблемы в интимных отношениях и даже попытки суицида.

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Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу". Автор: Дарина Мелетина

