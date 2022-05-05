 Европарламент призвал защитить украинских женщин от насилия | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2022

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Европа

Европарламент призвал защитить украинских женщин от насилия

Европарламент принял резолюцию, где осудил применение сексуального насилия как оружия в войне РФ против Украины. Он призвал страны ЕС позаботиться об особых потребностях женщин-беженцев.

Акция в поддержку украинских женщин, переживших насилие во время войны

Акция в поддержку украинских женщин, переживших насилие во время войны

Европарламент призвал ЕС защитить украинских женщин-беженцев от насилия и злоупотреблений. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании в Страсбурге в четверг, 5 мая. За нее проголосовали 462 евродепутата, 19 - были против, еще 89 - воздержались, сообщает корреспондент DW.

Резолюция Европарламента   

Резолюция "осуждает применение сексуального и гендерного насилия как оружия на войне и подчеркивает, что это военное преступление". Такие случаи должны быть расследованы и наказаны, добавляется в документе. Евродепутаты призвали государства ЕС создать специальные программы помощи украинкам, ставшим жертвами насилия.

"Массовые изнасилования, сексуальное и гендерное насилие, пытки и геноцид используются как военное оружие. Мы не остановимся, пока все те, кто совершил эти преступления, не будут привлечены к ответственности, но даже и тогда глубоко уязвленные жертвы могут никогда не восстановиться после такой травмы", - заявил автор резолюции, польский социал-демократ Роберт Бедронь, которого цитирует пресс-служба Европарламента.

В ЕС должны позаботиться об особых нуждах беженок из Украины

Европарламент подчеркнул необходимость позаботиться об особых потребностях женщин и девушек, спасающихся в ЕС от войны на территории Украины. В частности, государства, принимающие беженок, должны предоставлять им доступ к услугам, касающимся сексуального и репродуктивного здоровья и права. Кроме того, по мнению евродепутатов, в составе гуманитарной помощи в Украину должны поставляться также наборы с контрацептивами и другими средствами сексуального и репродуктивного здоровья.

В резолюции также резко осуждаются "депортации, транспортировка и перемещение украинских женщин и их детей в Россию". Европарламент напомнил, что это нарушение женевских конвенций и потребовал немедленно вернуть в Украину всех ее граждан, "насильственно депортированных в Россию".

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