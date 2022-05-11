Вице-канцлер ФРГ: Германия готова к санкциям РФ против энергосектора  

На 78-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 12 мая (время московское).

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Германия готова к объявленным Россией санкциям против энергетического сектора, считает заместитель канцлера ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек (Robert Habeck). "Мы подготовились к ситуации", - сказал он в ходе выступления в четверг в бундестаге. Накануне, 11 мая, российское правительство ввело санкции против бывшей "дочки" Газпрома - Gazprom Germania, которая в начале апреля была передана в Германии под управление Федерального агентства по сетям. В постановлении правительства, помимо нее, перечисляются еще 30 компаний, внесенных в российский черный список. Среди прочего, под санкции попала польская компания EuRoPol GAZ S.A. - владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Хабек отметил, что рынок обеспечит альтернативные источники энергии, чтобы восполнить нехватку, вызванную сокращением поставок газа из России. Расширение использования возобновляемых источников энергии, по его словам, является сейчас необходимым условием для будущей безопасности Германии.

Хроника событий 12 мая 00.00 - 13.59 >>>

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