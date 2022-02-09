 ″Газпром″ не забронировал мощности для поставок газа через Польшу | Экономические новости из Германии | DW | 14.02.2022

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Экономика

"Газпром" не забронировал мощности для поставок газа через Польшу

На аукционах были предложены мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме 89,1 млн кубометров газа, а также дополнительные мощности для транзита через Украину, но они остались невостребованными.

Белорусские рабочие газопровода Ямал - Европа (фото из архива)

Российский концерн "Газпром" на аукционе в понедельник, 14 февраля, не стал бронировать на март мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" и дополнительные транзитные мощности через Украину. Об этом свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" предлагал к бронированию в сумме 15 млн кубометров газа в сутки на двух газоизмерительных станциях, однако они остались невостребованными. При этом у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров - это 109 млн кубометров в сутки. Но в январе концерн использовал эти мощности лишь наполовину (54 млн кубометров в сутки), а за первые две недели февраля качает в среднем 77 млн кубометров, пишет агентство "Интерфакс.

На польском участке газопровода "Ямал - Европа" были предложены объемы в 89,1 млн кубометров газа в сутки, они также остались невостребованными. На январь "Газпром" забронировал мощности в 19,3 млн кубометров в сутки, но так и не воспользовался ими. Концерн также не делал месячного бронирования на февраль, выкупая мощности по необходимости на суточных аукционах.

Поставки газа в Европу

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тыс. км проходит из России через Беларусь и Польшу до Германии. Пропускная способность трубопровода составляет 33 млрд кубометров в год. Польская компания EuRoPol Gaz владеет участком газопровода длиной 683 км, а управляет участком компания Gaz-System.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:49

Премьер-министр Латвии о Газпроме, "Северном потоке-2" и военной угрозе со стороны РФ (11.02.2022)

Контекст

Прокачка газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа" приостановлена

Прямые поставки газа из России в Германию в субботу вновь прекратились, начался реверс в обратном направлении, отмечает германский транзитный оператор Gascade.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Остановит ли Путина дипломатия и зачем "Газпрому" пустые газохранилища в ЕС? DW Новости (01.02.22)  

Европе не хватает газа: "Газпром" ведет двойную игру? (28.12.2021)  

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