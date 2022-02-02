 ″Газпром″ забронировал мощности ″Ямала - Европы″ для транзита через Польшу | Экономические новости из Германии | DW | 02.02.2022

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Экономика

"Газпром" забронировал мощности "Ямала - Европы" для транзита через Польшу

Российский газовый гигант впервые за длительное время забронировал транспортные мощности для транзита природного газа в страны Евросоюза через Польшу.

На одном из участков магистрали Ямал - Европа

Российская компания "Газпром" впервые за 43 дня забронировала во вторник, 1 февраля, часть мощности трубопровода "Ямал - Европа" для  транзита голубого топлива  через Польшу. Об этом свидетельствует информация, обнародованная на платформе GSA Platform. Согласно данным сведениям, 2 февраля через "Ямал – Европу" будет прокачано 12,53 млн кубометров газа.

Магистраль "Ямал – Европа" проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. Пропускная способность трубопровода составляет 33 млрд кубометров в год.

Прокачку газа в Евросоюз  в прямом направлении "Газпром" прекратил 21 декабря ввиду непоступления заявок со стороны европейских потребителей.

В декабре мощности бронировались "Газпромом" по той же схеме. Также заказывались мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии суточных аукционов, использовались бронирования на несколько часов.

Заявка "Газпрома" на транзит через Украину по состоянию на 1 февраля составила 107,7 млн кубометров. Это близко к максимальному контрактному объему транзитных мощностей в 109 млн кубометров. Это в два раза больше средней прокачки за январь этого года.

Заявки на прокачку газа днем ранее - на 31 января - составили 64,6 млн кубометров. Таким образом, показатель увеличился почти в 1,7 раза.

Рост цен на газ в Европе

Заметный рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне от 250 до 300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября – стала более 1000 долларов. В декабре котировки поднялись вдвое, достигнув  исторического максимума в 2190 долларов.

Столь высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, первый из которых – британский NBP – был создан в 1996 году, в Европе не было.

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    Автор: Андрей Гурков


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