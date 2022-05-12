 Глава МИД Украины призывает поставлять Киеву западные истребители | Новости из Германии об Украине | DW | 12.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Глава МИД Украины призывает поставлять Киеву западные истребители

Дмитрий Кулеба прибыл в Берлин, чтобы добиваться увеличения поставок Украине вооружений. Глава украинского МИДа вновь раскритиковал нерешительность ФРГ в этом вопросе, но высоко оценил позицию по нефтяному эмбарго.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Берлине

Дмитрий Кулеба в Берлине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Германию призвал поставить Киеву западные истребители и системы противоракетной обороны. "Давайте забудем о советских системах, с этим покончено, - заявил он в интервью Die Welt, опубликованном на сайте издания в четверг, 12 мая. - Если эта война продолжится, то последние запасы советского вооружения в странах, которые готовы отдать его нам, скоро будут израсходованы".

Кулеба вновь подверг критике нерешительность Берлина в вопросе поставок оружия. При этом он выразил удивление тем, что Украина даже не запрашивала у Германии обещанные ей зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Гепард". "Решающим фактором для немецкого правительства, похоже, было дать нам то, что ему самому не нужно, - предположил глава украинского МИД, описав ситуацию с обещанием поставить ЗСУ "Гепард". - Сначала нам говорят, что мы их получим. Потом говорят: вы их получите, когда будут боеприпасы, потому что у нас их нет. Сначала согласиться дать то, о чем мы не просили, а затем выяснить, что система вообще не может работать - это вызывает некоторые вопросы".

Кулеба просит больше гаубиц

Дмитрий Кулеба также раскритиковал то, что ФРГ поставляет лишь семь самоходных гаубиц PzH 2000: "В то же самое время, когда стало об этом известно, я получил сообщение из очень маленькой страны ЕС, которая также хотела дать нам семь единиц той же системы. Тут масштабы совсем другие, выглядит это не очень хорошо".

ЗСУ "Гепард" и самоходные гаубицы - это пока единственное тяжелое вооружение, которое Германия пообещала предоставить Украине.

По словам Кулебы, поставки вооружений стали одной из причин его приезда в Берлин: он хочет понять, в каком состоянии находится рассмотрение этого вопроса в правительстве Германии.

В то же время министр иностранных дел Украины высоко оценил позицию ФРГ по нефтяному эмбарго против России. Он подчеркнул, что в этом вопросе Германия теперь играет "сильную, даже ведущую роль" в ЕС.

Смотрите также:

  • Одесса, 7 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Спектакль для детей в бомбоубежище в Одессе. Далее в фотохронике войны в Украине от 12 мая - разрушения в Харькове и соседних районах, мощный взрыв на заводе "Азовсталь", беженцы в городе Запорожье, свидетельства продолжающейся войны в киевском музее, свежий хлеб для армии и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ольховка, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Разрушенные частные дома в селе Ольховка Харьковской области.

  • Ольховка, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Жительница села Ольховка Харьковской области Татьяна Почивала около руин своего дома.

  • Харьков, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Жители Харькова в северной части города везут сумки на велосипедах по дороге, усыпанной обломками и кусками земли после обстрелов.

  • Степаки, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Эксгумация тел мирных жителей, погибших в селе Степаки под Харьковом в результате российских бомбардировок.

  • Степаки, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Волонтеры в селе Степаки под Харьковом несут тело погибшего человека после эксгумации.

  • Мариуполь, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Мощный взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где в подземных убежищах продолжают держать оборону украинские защитники этого почти полностью оккупированного города.

  • Мариуполь, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Что осталось от завода... Судьба украинских солдат в Мариуполе находится в центре внимания в Украине и за рубежом. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Запорожье, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Город Запорожье в последние недели стал одним из важнейших центров, куда прибывают люди из охваченных боевыми действиями или временно оккупированных соседних регионов страны.

  • Запорожье, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Каждый день по каналам информационных агентств из Запорожья поступает много фотографий. Вот еще один такой снимок и несколько других… Эвакуированный житель Мариуполя после долгого пути.

  • Запорожье, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Автомобиль волонтеров, помогающих людям из восточных регионов Украины добираться до Запорожья. С начала войны беженцами стали 11 миллионов человек, из них 7,7 миллиона человек - внутри страны.

  • Запорожье, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Дети только что прибывшие в центр для внутренних беженцев в Запорожье из города Пологи Запорожской области.

  • Запорожье, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Люди с собакой в автобусе ждут эвакуации из города Лиман в Донецкой области.

  • Кульчица, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Похороны украинского военнослужащего в родном селе Кульчица Львовской области. Петр Саракуло погиб пятого мая во время боя в Донецкой области.

  • Киев, 10 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Иосиф Аримафейский со следами от застрявшего осколка российской мины. Несколько дней назад в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли первую выставку, посвященную войне России против Украины. На этой и пяти следующих фотографиях - некоторые экспонаты выставки "Украина - распятие".

  • Киев, 10 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    "Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны", - говорится в сообщении музея. Российский военный автомобильный знак и военная экипировка - экспонаты выставки.

  • Киев, 10 марта

    Война в Украине - 12.05.2022

    Российские военные нашивки в одной из музейных витрин в Киеве. Подготовка выставки была начата в конце марта - после освобождения Киевской и Черниговской областей.

  • Киев, 10 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Обувь российских военных в форме звезды. Для сбора экспонатов сотрудники музея побывали в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, Макарове и других местах, находившихся во временной российской оккупации.

  • Киев, 10 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Частью экспозиции, размещенной в залах монумента Родина-мать, также стали части ракет и других боеприпасов. По оценкам разных международных экспертов, каждый день на войну против Украины Россия тратит от 223,5 млн до 500 млн долларов США - в зависимости от методик подсчета.

  • Киев, 10 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Детские рисунки из бомбоубежища в Гостомеле под Киевом, в котором жители провели около одного месяца во время боевых действий и попыток захватить столицу.

  • Старые Богородчаны, 10 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Хлеб для солдат - украинских солдат, защищающих свою страну. Свежие фотографии аппетитного хлеба из села Старые Богородчаны Ивано-Франковской области…

  • Старые Богородчаны, 10 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.

  • Прага, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Сотрудники пожарно-спасательной службы в Праге собирают большие палатки и монтируют санитарные узлы для беженцев из Украины, которые сейчас временно находятся на вокзале. В пригородном районе Прага-Троя разместят 150 человек.

  • Прага, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Люди из Украины на Центральном вокзале в Праге. На данный момент Чехия приняла уже около 300 тысяч беженцев из этой страны.

  • Прага, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Дети из Украины на вокзале в Праге. Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на один год.

  • Яссы, 11 мая

    Война в Украине - 12.05.2022

    Завершающая фотография этой хроники военного времени на сегодня. Катя (имя изменено) из Украины - 18 лет, 39 неделя беременности. Сейчас находится в центре для беженцев в румынском городе Яссы.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 58:07

Германия готова поставлять тяжелые вооружения Украине. DW Новости (26.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Депутат бундестага: канцлер ФРГ вредит не только Украине, но и имиджу Германии (14.04.2022)  

1,4 млрд евро для Украины вместо тяжелого оружия, но канцлер Шольц все равно под ударом. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Вице-канцлер ФРГ: Германия готова к санкциям РФ против энергосектора  

Немецкие социал-демократы выступили за новый курс в отношении России  

Война РФ против Украины: боевые действия переходят в новую фазу  