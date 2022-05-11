Владимир Зеленский назвал условие для окончания войны с Россией  

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Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 мая.
Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед студентами Института политических исследований в Париже (Sciences Po)
На 78-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 мая (время московское).
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Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США утвердил законопроект, направленный на облегчение обслуживания внешнего долга для Украины. Согласно ему, представители США в "каждом международном финансовом институте" будут добиваться того, чтобы эти организации приостановили для Украины платежи по долгам. Если законопроект будет принят последующими инстанциями, срок его действия составит семь лет.
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В столице Болгарии Софии произошли столкновения пророссийских демонстрантов с полицией. Вечером в среду, 11 мая, сотрудники правоохранительных органов помешали активистам пророссийской националистической партии "Возрождение" снять украинский флаг со здания городской ратуши. Участники акции обвинили премьер-министра Кирила Петкова в том, что своей прозападной позицией он якобы втягивает Болгарию "в войну США против России" в Украине.
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США готовы принять участие в восстановлении инфраструктуры Украины после завершения войны, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга.
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После прекращения поставок газа из России Болгария договорилась о закупках сжиженного природного газа (СПГ) из США. Первые поставки американского топлива должны начаться уже в июне по ценам, которые будут несколько ниже, чем у российского государственного концерна "Газпром", заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.
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Крупнейшая европейская компания экспресс-доставки французский логистический оператор GeoPost передаст бизнес компании DPD в России местному партнеру, сообщает пресс-служба российского отделения DPD.
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Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинская сторона предлагает российской передать ей военнопленных взамен на право вывезти своих раненых военнослужащих с "Азовстали" по гуманитарному коридору. Она отметила, что договоренностей по этому плану еще нет, идут переговоры.
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Окончание войны с Россией возможно лишь после возврата всех украинских территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы по видеосвязи с французскими студентами из Института политических исследований в Париже (Sciences Po). "Когда мы вернем все, что нам принадлежит, тогда мы закончим войну", - подчеркнул украинский президет. Позже он также добавил: "Если бы Украина до начала войны была в НАТО, никакой войны бы не было".
Хроника событий 11 мая 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 11 мая 00.00 - 13.59 >>>
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