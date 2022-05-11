В Болгарии пророссийские демонстранты вступили в стычку с полицией

В столице Болгарии Софии произошли столкновения пророссийских демонстрантов с полицией. Вечером в среду, 11 мая, сотрудники правоохранительных органов помешали активистам пророссийской националистической партии "Возрождение" снять украинский флаг со здания городской ратуши.
Желто-голубой флаг вывесили на здании мэрии Софии еще в начале российского военного вторжения в Украину. На прошлой неделе активисты "Возрождения" сорвали флаг, однако городские власти вскоре вновь установили его на здании ратуши.
Перед сегодняшними столкновениями с полицией сотни сторонников партии "Возрождение" вышли на митинг в Софии с требованиями отставки либерально-социалистического правительства страны. Они обвинили премьер-министра Кирила Петкова в том, что своей прозападной позицией он якобы втягивает Болгарию "в войну США против России" в Украине. Протестующие также призвали к новым выборам, чтобы их партия смогла "править в национальных интересах страны". Сейчас фракция партии "Возрождение" - самая малочисленная в парламенте Болгарии, она занимает 13 мест из 240.
В разных городах Болгарии также неоднократно проходили акции в поддержку Украины. 9 мая на такую акцию в Софии вышли несколько тысяч человек.
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Автор: Максим Нелюбин