Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

На 77-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 11 мая (время московское).

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США верят, что конфликт России и Украины решится дипломатическим путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Вместе с тем, она указала, что США е видят открытости России к вовлечению в обсуждение.

Боррель: Садиться за стол переговоров с позиции силы

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Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель раскритиковал противников поставок оружия Украине, утверждающих, что такие поставки лишь затягивают войну. "Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли то, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, растерзанные россиянами на части? Вы этого хотите?" - сказал он в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Войны заканчиваются переговорами. Но садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача сейчас - привести к этой позиции украинцев", - добавил Боррель.

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года может составить 30%. Банк ухудшил прогноз для страны по сравнению с мартом - тогда ожидалось падение на 20%. Для России прогноз сохранился на прежнем уровне - падение ВВП на 10%

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Чехия заменит Россию в Совете ООН по правам человека. Такое решение приняла во вторник, 10 мая, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов. За Чехию проголосовали 157 стран, еще 23 воздержались. Ранее Организация Объединенных Наций приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека из-за грубых и систематических нарушений прав человека российскими военными на территории Украины.

Хроника событий 10 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 мая 00.00 - 13.59 >>>

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