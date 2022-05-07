 Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека | Новости из Германии об Украине | DW | 10.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Чехия заменила Россию в Совете ООН по правам человека

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 мая.

Заседание Совета ООН по правам человека

Заседание Совета ООН по правам человека

На 77-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину войска РФ продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Оперативно проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже около 12,8 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 11 мая (время московское).

++01.40++

США верят, что конфликт России и Украины решится дипломатическим путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. Вместе с тем, она указала, что США е видят открытости России к вовлечению в обсуждение.

Боррель: Садиться за стол переговоров с позиции силы

++01.10++

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель раскритиковал противников поставок оружия Украине, утверждающих, что такие поставки лишь затягивают войну. "Я спрашиваю этих людей: разве не играет роли то, как закончится эта война? Неужели украинцы должны стоять на коленях, растерзанные россиянами на части? Вы этого хотите?" - сказал он в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Войны заканчиваются переговорами. Но садиться за стол переговоров надо с позиции силы, и задача сейчас - привести к этой позиции украинцев", - добавил Боррель.

++00.40++

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что падение ВВП Украины по итогам 2022 года может составить 30%. Банк ухудшил прогноз для страны по сравнению с мартом - тогда ожидалось падение на 20%. Для России прогноз сохранился на прежнем уровне - падение ВВП на 10%

++ 00.10 ++

Чехия заменит Россию в Совете ООН по правам человека. Такое решение приняла во вторник, 10 мая, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов. За Чехию проголосовали 157 стран, еще 23 воздержались. Ранее Организация Объединенных Наций приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека из-за грубых и систематических нарушений прав человека российскими военными на территории Украины.

Хроника событий 10 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

  • Харьковская область, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Подбитый российский танк на обочине дороги около Харькова. Далее в фотохронике войны в Украине от 10 мая - убитые российские солдаты в Ольховке; День Победы в Москве, Киеве, Одессе и Мариуполе; Анналена Бербок в Буче; жители возвращаются в Ирпень; Бранденбургские ворота в цветах флага Украины и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Ольховка, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Тела одиннадцати убитых российских солдат в освобожденном ВСУ селе Ольховка Харьковской области, 9 мая.

  • Москва, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Президент РФ Владимир Путин на марше "Бессмертного полка" после Парада Победы в Москве, 9 мая.

  • Киев, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Мемориальный комплекс в Киеве - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, 9 мая.

  • Киев, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Ветеран Советской армии возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата в Киеве, 9 мая.

  • Мариуполь, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Плакаты "9 V-мая" на улицах разрушенного и практически полностью оккупированного РФ Мариуполя. Как сообщают украинские СМИ, в этот день защитники города, удерживающие завод "Азовсталь", развернули над ним большой флаг Украины. По городу же пронесли 300-метровую георгиевскую ленту.

  • Мариуполь, 7 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Российские военные вторые сутки ведут обстрелы завода "Азовсталь", сообщают представители полка "Азов" и украинские власти 10 мая: "За минувшие сутки на территорию <...> было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия". Спутниковый снимок, 7 мая.

  • Одесса, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Последствия российского обстрела Одессы, 9 мая. В этот День Победы президент РФ Владимир Путин возложил в Москве красные гвоздики на тумбы с названиями городов-героев около Могилы Неизвестного солдата - в том числе, города-героя Одессы.

  • Попасная, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Буквы "А" и "Я" на въезде в город Попасная в Луганской области, от которого сейчас после двух месяцев боев отошли украинские военные.

  • Попасная, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Сам город сейчас выгладит так… Вооруженные силы Украины отошли от Попасной на более укрепленные позиции, которые готовились заблаговременно. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

  • Буча, 10 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Глава МИД Германии Анналена Бербок 10 мая посетила Бучу. "Буча стала символом. Из-за невообразимых преступлений, пыток, изнасилований, убийств. Невообразимое заставляет это место казаться далеким. А потом стоишь здесь и понимаешь: Буча - вполне нормальный, мирный пригород. Это могло случиться с кем угодно", - написала глава МИД Германии после посещения этого города в своем твиттере.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Анналена Бербок 10 мая также побывала в городе Ирпень под Киевом, куда постепенно возвращаются жители. Эта и несколько следующих фотографий были сделаны в Ирпене накануне. Спальня в сгоревшем доме.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    58-летняя жительница Светлана убирается на своей кухне в Ирпене. Во время боев и оккупации здесь было повреждено около половины жилых домов.

  • Ирпень, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Цветущие тюльпаны и металлический забор со следами от шрапнели в Ирпене. Согласно оценкам экспертов, на восстановление уничтоженного или поврежденного жилищного фонда Ирпеня, а также инфраструктуры этого города понадобится, в пересчете, около миллиарда долларов США.

  • Ирпень, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Четырехлетние сестры-близнецы Саломея и Вероника из Ирпеня, эвакуированные после начала войны и сейчас приехавшие в город вместе с родителями, сидят на свалке сгоревших автомобилей.

  • Льов, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Эвакуационный поезд организации "Врачи без границ" для пациентов из восточных регионов Украины во Львов. 64-летняя Елена Ивановна из города Лиман сломала ногу, когда попала под взрывную волну, выбиравшись из убежища в подвале.

  • Вашингтон, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    Президент США Джо Байден 9 мая подписал закон о ленд-лизе для Украины, призванный ускорить поставки оружия из США и принятый по аналогии с ленд-лизом времен Второй мировой войны. Среди приглашенных на церемонию была Виктория Спартц - американский политик украинского происхождения, член Палаты представителей США.

  • Берлин, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    9 мая Бранденбургские ворота в Берлине были подсвечены в цвета украинского флага. После переговоров сюда приехали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Германия и Франция готовы помогать Украине на ее пути в Европейский Союз, заявил канцлер.

  • Варшава, 9 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Инцидент произошел во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. В польском МИДе назвали случившееся достойным сожаления и отметили, что наблюдают за ситуацией.

  • Львов, 8 мая

    Война в Украине - 10.05.2022

    В качестве постскриптума - фотография, сделанная на площади перед Оперным театром во Львове. Теплый весенний день, ребенок, фонтан…

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:28

Как видит войну в Украине очевидец бомбежек Гитлера и Путина (10.05.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Мы не запрещали украинские флаги: бургомистр Берлина (10.05.2022)  

Война в Украине: в тупике ли Путин? Западные эксперты о речи 9 мая. DW Новости (10.05.2022)  

Также по теме

NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures as he addresses media representatives at a press conference following a meeting of NATO foreign ministers at NATO Headquarters in Brussels on April 7, 2022. (Photo by François WALSCHAERTS / AFP)

НАТО ожидает дальнейшего обострения войны в Украине в ближайшие недели 07.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 мая.

This satellite image taken by Planet Labs PBC shows damage at the Azovstal steelworks in Mariupol, Ukraine, Saturday, May 7, 2022. (Planet Labs PBC via AP)

Зеленский: Россия отвергает все предложения по выходу военных с "Азовстали" 10.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 мая.

President Joe Biden signs the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 in the Oval Office of the White House, Monday, May 9, 2022, in Washington. Witnessing the signing are Ukraine-born Rep. Victoria Spartz, R-Ind., right, and Sen. Ben Cardin, D-Md. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 09.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.

Реклама

Самые читаемые

Глава МИД Германии Бербок посетила Бучу  

Закон США о ленд-лизе: что на самом деле он даст Украине  

"Далекая от реальности идеология". СМИ ФРГ о речи Путина на Параде Победы  