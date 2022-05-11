Немецкие соцдемократы выступили за новый курс в отношении России

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен (Saskia Esken) призвала к пересмотру политики в отношении России. "Решение конфликтов с помощью диалога было чрезвычайно успешным на протяжении многих десятилетий, как и преобразования с помощью торговли. Однако мы видим, что Путин больше не действует рационально", - заявила лидер СДПГ в интервью Funke Mediengruppe, опубликованном в среду, 11 мая. В СДПГ также входят канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и его предшественник на этом посту Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder).

По словам Эскен, российский президент "попирает международное право, договоры, доверительное сотрудничество". "Для нас это означает, что мы будем еще более сплоченными в Европе и с нашими международными партнерами, чтобы суметь защитить наши ценности и свободу", - сказала она. Сопредседатель СДПГ подчеркнула, что в будущем в Германии "больше не должно быть односторонней зависимости от импорта российских энергоносителей".

Ранее Эскен призвала экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера добровольно покинуть ряды социал-демократов. "Мы должны перестать воспринимать его как бывшего канцлера", - заявила Эскен. По ее словам, партийное руководство уже просило Шрёдера отказаться от должности в российском концерне "Роснефть", однако результата это не принесло.

Смотрите также:

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины В конце февраля - начале марта с наступлением темноты разные здания, сооружения и архитектурные памятники в Германии подсвечивают в цветах флага Украины - в знак солидарности и поддержки. Здесь мы собрали некоторые такие фотографии. На этом снимке изображен Ульмский собор со 160-метровой колокольней - самая высокая церковь в мире.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Бранденбургские ворота в Берлине - главный символ немецкой столицы.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины "Черные ворота" - Порта Нигра в Трире являются самыми большими и наиболее хорошо сохранившимися городскими античными воротами в мире.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Телевизионная башны Europaturm во Франкфурте-на-Майне.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Футбольный стадион во Франкфурте-на-Майне.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Эльбская филармония - новый архитектурный символ Гамбурга.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Старая ратуша в ганзейском городе Штральзунд - памятник кирпичной готики.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины "Берлинер ансамбль" или "Берлинский ансамбль" - один из самых знаменитых театров Германии, основанный Бертольтом Брехтом.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Пропилеи на Кёнигсплац в Мюнхене. "Ворота площади" - копия входа в храм на Акрополе.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Футбольный стадион RheinEnergieStadion в Кельне.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Световые рекламные табло на железнодорожном вокзале Франкфурта-на-Майне.

Немецкие достопримечательности в цветах флага Украины Станция метро Hafencity-Universität в Гамбурге. Автор: Максим Нелюбин

