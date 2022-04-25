В ФРГ призвали социал-демократов исключить Шрёдера из партии

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), являющийся членом оппозиционного Христианско-демократического союза, потребовал от руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) начать процедуру исключения из ее состава бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в связи с его интервью газете The New York Times (NYT). Соответствующее заявление Вюст сделал в воскресенье, 24 апреля, в эфире Bild TV.

По словам премьера земли, руководство СДПГ ранее говорило, что если Шрёдер будет держаться за свои хорошо оплачиваемые должности в госкомпаниях президента РФ Владимира Путина, то больше не сможет оставаться членом партии. Интервью Шрёдера свидетельствует именно об этом намерении, полагает глава кабинета. "В этой связи СДПГ теперь призвана подкрепить свои слова делами", - подчеркнул Хендрик Вюст.

Новый регламент для бывших канцлеров ФРГ

Кроме того, глава правительства СРВ потребовал выработать новый регламент: "Мы должны четко установить, что (финансовое - Ред.) обеспечение экс-канцлеров, а также бывших федеральных президентов может быть предусмотрено только в том случае, если им не поступают средства от других государств".

Ранее глава кабмина ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже призывал Шрёдера уйти в отставку с постов в российских государственных энергетических компаниях.

Интервью Шрёдера NYT

NYT 23 апреля опубликовала интервью с Герхардом Шрёдером. В нем экс-канцлер, в частности, заявил, что оставит должность председателя совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть" - только если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу. "Этого не случится", - считает Шрёдер. Однако при подобном сценарии "я уйду в отставку", подчеркнул он.

Кроме того, бывший глава германского кабмина заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя - ни политически, ни экономически". "Германская промышленность нуждается в сырье, которое есть у России. Речь идет не только о нефти и газе, но и о редкоземельных (элементах. - Ред.). Это - сырье, которое нельзя просто заменить", - отметил Шрёдер. Мир и процветание Германии и Европы всегда будут зависеть от диалога с РФ, указал он.

"Когда эта война (с Украиной. - Ред.) закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем", - добавил собеседник издания.

Интервью Шрёдера - первое с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине.

Выдвинут в состав совета директоров "Газпрома"

Экс-канцлер Германии с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". Кроме того, он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток", а также занимает аналогичную должность в Nord Stream 2 AG - операторе газопровода "Северный поток - 2". В начале февраля стало известно, что Герхард Шрёдер выдвинут в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром".

Вслед за этим Союз немецких налогоплательщиков (Steuerzahlerbund) и депутаты бундестага призвали политика отказаться от офиса и сотрудников в Берлине, которые пожизненно предоставляются бывшим главам правительства ФРГ за счет налогоплательщиков.

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