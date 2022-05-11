Human Rights Watch: РФ и Украина применяют кассетные боеприпасы

Российские войска применяют в Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы, говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). В результате использования таких снарядов погибли сотни мирных жителей Украины, были повреждены школы, больницы и жилые дома, сообщили представители организации в четверг, 12 мая. По данным правозащитников, и украинская армия по крайней мере один раз использовала такое оружие.

Human Rights Watch задокументировала применение Россией таких боеприпасов в нескольких городах, в том числе в Харькове и Николаеве. В Николаеве, по сообщениям местных СМИ, 13 марта в результате российского обстрела кассетными боеприпасами погибли девять мирных жителей, стоявших в очереди к банкомату. Сколько всего таких снарядов выпустила Россия, трудно оценить, однако в организации предполагают сотни подобных случаев. По информации украинской стороны, к 9 мая было обнаружено и обезврежено почти 100 тысяч мин и фрагментов кассетных боеприпасов.

При этом, согласно докладу HRW, Украина как минимум в одном случае могла также применить кассетное оружие. Как сообщается, это произошло в подконтрольном войскам РФ селе Гусаровка в Харьковской области 6 или 7 марта. "Украина не опровергла достоверных свидетельств применения ею кассетных боеприпасов в текущем конфликте", - говорится в докладе.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают по обширной территории множество разрывных суббоеприпасов, или мелкокалиберных бомб. Количество последних может составлять от нескольких десятков до более чем 600 единиц. Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с самолетов или доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией, вступившей в силу 1 августа 2010 года. Россия и Украина ее не подписали.

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