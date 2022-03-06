 Shell хочет направить выручку от нефти из РФ на поддержку Украины | Новости из Германии о России | DW | 06.03.2022

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Россия

Shell хочет направить выручку от нефти из РФ на поддержку Украины

В компании Shell извинились за то, что не имеют возможности немедленно отказаться от покупки российской нефти, и подчеркнули, что выходят из всех совместных с РФ проектов из-за войны в Украине.

Логотип компании Shell

Логотип компании Shell

На фоне войны России против Украины нефтегазовая компания Shell в субботу, 5 марта, опубликовала на своей странице в соцсети Twitter заявление, объясняющее причины, по которым она совершила покупку груза сырой нефти у РФ.

"Вчера мы приняли трудное решение  - приобрести груз российской сырой нефти. Наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) производят бензин и дизельное топливо, а также продукты, на которые люди рассчитывают повседневно", - указно в документе.

 "Чтобы внести ясность, отметим, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая промышленность в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильные поставки необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не пришли бы достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками", - добавили в компании.

Shell ищет альтернативы российской нефти

В заявлении указывается также, что Shell продолжит делать выбор в пользу альтернатив российской нефти "везде, где это возможно". "Однако это (отказ от российской нефти. - Ред.) не может произойти в одночасье из-за важной роли, которую Россия играет в глобальной цепочке поставок",  - добавили в компании.

"Мы перечислим прибыль от ограниченного объема российской нефти, который мы вынуждены были закупить, в специальный фонд,  - пообещали в концерне. - В ближайшие дни и недели мы будем работать с партнерами по оказанию помощи и гуманитарными организациями, чтобы определить, где лучше всего использовать эти средства так, чтобы смягчить ужасные последствия этой войны для народа Украины".

Ранее компания Shell заявила о выходе из всех совместных с Россией проектов из-за войны  в Украине. Одним из таких проектов является газопровод "Северный поток - 2".

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    Автор: Андрей Гурков


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