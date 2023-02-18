  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Йенс СтолтенбергФото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance
КонфликтыГлобальные темы

Генсек НАТО призвал не бояться поставлять оружие Украине

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

На Западе некоторые опасаются, что поставка современных вооружений Киеву приведет к эскалации войны в Украине. Йенс Столтенберг в этой связи сказал, что победа Путина будет куда опаснее возможной эскалации.

https://p.dw.com/p/4NgWn

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от неоправданной осторожности при поставках вооружений Украине. "Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины сопряжена с рисками эскалации, но самым большим риском является победа российского президента Владимира Путина, опций вообще без всякого риска не существует", - заявил он, выступая с речью на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности в субботу, 18 февраля.

"Если Путин победит в Украине, то он и другие авторитарные правители решат, что они могут применять силу и получать то, чего они хотят. Это сделает мир опаснее, а НАТО уязвимее. Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы", - указал Столтенберг.

Китай - следующий возможный очаг кризиса

В качестве конкретного примера необходимости сдерживания Столтенберг привел Китай. "Мы знаем, что Китай очень внимательно следит за тем, какую цену платит Россия или какой приз он получит за агрессию. То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Азии. Если Путин победит в Украине, то это повлияет на расчеты и решения, которые Пекин принимает в своей части мира", - указал генсек НАТО.

Столтенберг не уточнил, каким конкретно западным странам адресованы его слова о неоправданности опасений по поводу поставок вооружений Украине.

В настоящее время на Западе идут дискуссии о целесообразности передачи Киеву западных истребителей. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пока отвергают такой вариант, но Великобритания и Польша готовы к таким поставкам.

Смотрите также:

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Как польские военные учат украинцев управлять танками Leopard-2 (14.02.2023)

Украинские военные прибыли в Польшу, чтобы освоить управление танками Leopard-2. На передовой они могут появиться уже в ближайшие недели. Танки могут быть использованы украинской армией для наступления.
Политика14 февраля 2023 г.02:11 мин.
external

Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Интервью нового посла Украины в Германии (01.02.2023)

Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Интервью нового посла Украины в Германии (01.02.2023)

Почему для Украины важны западные самолеты-истребители? Будет ли она просить их у Берлина? Почему нужно обязательно вернуть Крым? Какие гарантии безопасности нужны Киеву? Об этом и другом посол Украины в Германии Алексей Макеев - в интервью DW.
Политика2 февраля 2023 г.11:54 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Камала Харрис

Харрис: РФ совершила преступления против человечности

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Евгений Пригожин во время похорон бойцов ЧВК "Вагнер", 24 декабря 2022 года

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Конфликты11 ч. назад
Российское месторождение нефти (фото из архива)

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Экономика и бизнес10 ч. назад
Истребители F-16

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Почему западные истребители необходимы Украине сейчас

Конфликты11 ч. назад
Демонстрация в Приштине в первую годовщину провозглашения независимости Косово, 17 февраля 2009 г.

15 лет Косово: путь к независимости

15 лет Косово: путь к независимости

Политика17 ч. назад
Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Общество17 февраля 2023 г.
Группа "Разбитое сердце пацана" в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

"Разбитое сердце пацана" склеили в Берлине

Культура17 февраля 2023 г.
На главную страницу