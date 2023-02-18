Генсек НАТО призвал не бояться поставлять оружие Украине

На Западе некоторые опасаются, что поставка современных вооружений Киеву приведет к эскалации войны в Украине. Йенс Столтенберг в этой связи сказал, что победа Путина будет куда опаснее возможной эскалации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от неоправданной осторожности при поставках вооружений Украине. "Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины сопряжена с рисками эскалации, но самым большим риском является победа российского президента Владимира Путина, опций вообще без всякого риска не существует", - заявил он, выступая с речью на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности в субботу, 18 февраля.

"Если Путин победит в Украине, то он и другие авторитарные правители решат, что они могут применять силу и получать то, чего они хотят. Это сделает мир опаснее, а НАТО уязвимее. Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы", - указал Столтенберг.

Китай - следующий возможный очаг кризиса

В качестве конкретного примера необходимости сдерживания Столтенберг привел Китай. "Мы знаем, что Китай очень внимательно следит за тем, какую цену платит Россия или какой приз он получит за агрессию. То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Азии. Если Путин победит в Украине, то это повлияет на расчеты и решения, которые Пекин принимает в своей части мира", - указал генсек НАТО.

Столтенберг не уточнил, каким конкретно западным странам адресованы его слова о неоправданности опасений по поводу поставок вооружений Украине.

В настоящее время на Западе идут дискуссии о целесообразности передачи Киеву западных истребителей. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пока отвергают такой вариант, но Великобритания и Польша готовы к таким поставкам.

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