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Владимир Зеленский вступил на Мюнхенской конференции по видеосвязи
Владимир Зеленский вступил на Мюнхенской конференции по видеосвязиФото: Johannes Simon/Getty Images
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Зеленский в Мюнхене: Уверен в поражении России в 2023 году

Даниил Сотников
20 мин. назад

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на открытии Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал союзников поторопиться с оказанием помощи Киеву и сравнил Россию с библейским Голиафом.

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Президент Украины Владимир Зеленский твердо рассчитывает на поражение России в войне против его страны в ближайшие месяцы. "Голиаф уже начал проигрывать. Голиаф определенно падет в этом году", - сказал Зеленский в видеообращении к участникам открывшейся в пятницу, 17 февраля,Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Он сравнил свою страну с библейским Давидом, которому пришлось дать отпор российскому Голиафу.

Зеленский поблагодарил западные государства за оказание военной помощи в борьбе с российской агрессией: "Альтернативы нашей победе нет, и не должно быть альтернативы нашей решимости". В то же время он считает, что поставки оружия пока не были достаточно быстрыми. Сейчас Путинпытается выиграть время для своей агрессии. Он все еще может уничтожить множество жизней, "поэтому нам нужна скорость", пояснил Зеленский. От этого зависит наша жизнь, подчеркнул он.

Война в Украине - главная тема конференции

Встреча политиков и экспертов в Мюнхене продлится до воскресенья, 19 февраля. В центре внимания участников  - российская агрессия против Украины, начавшаяся год назад. По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), обсуждение вторжения России в Украину задаст настрой форуму. Война - "не просто европейский конфликт", она имеет последствия далеко за пределами континента, оказывает влияние на поставки зерна, цены на энергоносители и инфляцию, заявил министр журналистам в кулуарах форума.

Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: Thomas Kienzle/AFP via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в своем выступлении на открытии конференции в Мюнхене подтвердил намерение ФРГ довести расходы на оборону до двух процентов ВВП, но не стал комментировать предложения превысить эту отметку. В то же время глава правительства Германии призвал союзников активней участвовать в поставках танков Украине, пообещав, что Берлин будет способствовать этому решению обеспечивая логистику и пополнение запасов, а также обучая украинских солдат. "Для меня это - пример того, какого лидерства можно ожидать от Германии", - отметил Шольц.

"Украинцы защищают свою свободу с большими жертвами и с абсолютно впечатляющей решимостью. И мы их поддерживаем - настолько активно и долго, насколько это необходимо", - сказал канцлер.

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Представителей российской власти на конференцию не пригласили

В этом году в конференции участвуют более 40 глав государств и правительств, около 90 министров, а также сотни политиков и экспертов со всего мира. Российской правительственной делегации на форуме не будет, как и в 2022 году - тогда форум проходил за несколько дней до начала вторжения в Украину. Вместо официальных лиц РФ на форум пригласили некоторых российских оппозиционеров и активистов, в том числе Михаила Ходорковского, Дмитрия Гудкова, Гари Каспарова и Юлию Навальную.

Комментируя решение не приглашать Россию на нынешний форум, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) отметил, что оно далось организаторам нелегко. "Можно пригласить представителей России, когда есть надежда - или хотя бы ее зачатки - на то, что можно приблизиться к урегулированию конфликта путем переговоров. Однако высказывания Владимира Путина не дают никакого пространства для движения (в этом направлении. - Ред.)", - заявил глава MSC.

Мюнхенская конференциябыла основана в 1962 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран - членов НАТО. С конца 90-х годов в ней принимают участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы. На самом форуме не принимаются решения, но на полях традиционно проходят двусторонние встречи.

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