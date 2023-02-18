Эксперт: "Если РФ победит, будет геополитическая катастрофа"

Делает ли Запад достаточно, чтобы победила Украина? Что будет, если победу в войне одержит Россия? Как ситуацию в Европе видят сегодня в Вашингтоне? Эти вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности DW задала Алине Поляковой, главе CEPA, американского Центра анализа европейской политики.

DW: Мы беседуем спустя год после начала российского вторжения в Украину. Оглядываясь назад, не считаете ли вы, что Запад хоть и помог, но помог недостаточно, потому что до начала вторжения в Украину было поставлено только легкое и оборонительное оружие?

Алина Полякова: Очевидно, что, если бы мы поставили тяжелое вооружение и военную помощь до начала войны в качестве сдерживающего фактора, мы бы сейчас не были в таком положении, когда Украина уже год борется за свое существование, а Россия ведет новое наступление на Донбассе. Я думаю, что российское руководство могло бы передумать, если бы вместо санкций или в качестве дополнения к санкциям мы бы сказали, что отправим в Украину HIMARS или ЗРК Patriot. И вы столкнетесь не просто с украинскими военными, а с украинскими военными, вооруженными западными технологиями. Мы этого не сделали, и именно поэтому политика сдерживания провалилась, и сегодня мы находимся там, где мы есть.

- Есть мнение, что, возможно, в ближайшие недели или месяцы станет понятно, как закончится эта война. Как вы думаете, достаточно ли Запад делает сейчас? Потому что Украина считает, что недостаточно, Украина просит больше танков, истребители F-16, и Запад очень неохотно идет на это. Запад, особенно США, неохотно дает ракеты большей дальности, например, HIMARS. Как вы думаете, изменится ли это?

- Эта война может закончиться не только для Украины, но и для всей Европы и даже США только в том случае, если Украина победит. Запад предоставил Украине значительное количество оружия, значительную финансовую поддержку и помощь в обеспечении безопасности, но даже этого недостаточно. Российская сторона, Кремль не заботится о том, сколько людей погибнет. Их не волнует, сколько танков или оборудования они потратят впустую, а они уже потратили много.

Украинцы, к всеобщему удивлению, продолжают бороться. Помните, год назад мы думали, что это будет трехдневная война? Она длится уже год, потому что украинцы сражались сверх всяких ожиданий.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

И теперь мы говорим, что хотим, чтобы Украина победила. Но мы не дали Украине того, что ей нужно для победы. Решение должно быть принято сейчас. Потому что затяжная война, длящаяся много лет, не пойдет на пользу Украине. Это может привести к победе России в долгосрочной перспективе, потому что россияне думают, что время на их стороне.

"Мы должны дать Украине все"

- Такие эксперты, как бывший посол США в России Макфол, умоляют: давайте отдадим все, что у нас есть. Но администрация Байдена этого не делает. Почему? Из-за угрозы применения Россией ядерного оружия?

- Реальность такова, что администрация пытается понять, что мы можем дать украинцам, чтобы это не спровоцировало Россию и не привело к ядерной конфронтации с Россией. Мы видели, что этот анализ ошибочен. Приведу пример. В начале войны администрация Байдена сказала "нет" системам вооружения Patriot. Теперь мы предоставили Украине системы Patriot. Видели ли мы ядерный удар со стороны России? Нет.

Я думаю, что нужно задать себе вопрос: "Что на самом деле означает провокация в контексте жестокой войны?" Мы видим тысячи убитых гражданских лиц, мы видим, как объекты гражданской инфраструктуры, больницы, школы становятся мишенями. Что вообще означает провокация в этом контексте? Когда на наш ответ влияет то, что мы не хотим ядерной конфронтации, в России слышат слабость. А когда Кремль слышит слабость, он знает, что может идти дальше.

- Что, по вашему мнению, должно произойти в Украине, чтобы администрация Байдена, например, предоставила Украине ракеты дальнего радиуса действия?

- Если честно, я думаю, то, что уже произошло в Украине, доказывает, что мы должны дать Украине все. Мы недооценили Украину и переоценили Россию. Поэтому я думаю, что Украина может победить. Украинцы сделали все, что им нужно было сделать. Сейчас очередь Вашингтона, Берлина, Парижа и других европейских столиц, чтобы была возможность сделать больше.

"Проблема в том, что мы не рассматриваем это как глобальную войну"

- Как вы считаете, не появились ли трещины в отношениях между Берлином и Вашингтоном? Есть ли раскол между Восточной Европой, между странами Балтии, Польшей, возможно, Финляндией и Швецией и такими странами, как Германия и Франция?

- Я думаю, что в целом существует трансатлантическое единство. Однако в Европе мы наблюдаем то, что я бы назвала вакуумом лидерства. В политике Германии за последний год произошли значительные изменения, но взяла ли она на себя роль лидера? Нет. Какая страна в Европе сейчас лидирует в политике по отношению к Украине? Это Польша. Мы видим, как Великобритания проводит политику, которая фактически заставила Соединенные Штаты действовать, потому что мы были пристыжены Борисом Джонсоном, когда он был премьер-министром. Кроме того, Варшава заставила действовать Берлин. Великобритания, северные страны, страны Балтии и более широкий восточный фланг действуют, чтобы заполнить пробел в лидерстве, к сожалению, имеющийся в центре Европы.

- Буквально через несколько дней президент США Байден выступит с речью в Варшаве, но он не приедет в Берлин. Как вы думаете, это сигнал для Германии?

- Я думаю, это сигнал для Польши даже больше, чем для Германии. Варшава стала лидером в ответе на эту войну. Польша является передовым государством для НАТО, и, я думаю, что администрация США признает это. И Польша сделала больше, чем любая другая страна, за исключением, возможно, Эстонии, для реальной поддержки Украины, для руководства Украины.

"Последствия выйдут далеко за пределы Европы"

- Если Россия выиграет эту войну, какие последствия это будет иметь для Украины, для России, для Европы и для всего мира?

- Если Россия победит в Украине, это будет геополитическая катастрофа с невероятными долгосрочными последствиями для руководства США, потому что, как мы все знаем, США очень сосредоточены на Китае как на долгосрочном конкуренте. Пекин следит за каждой деталью происходящего в Украине. Последствия для потенциальных намерений Пекина в отношении Тайваня будут катастрофическими, если Россия победит в Украине. Я бы ожидала почти немедленного нападения на Тайвань. Мы не готовы к этому, не можем вести войну на два фронта. Если Россия победит, последствия выйдут далеко за пределы Украины, далеко за пределы Европы.

Проблема в том, что мы не рассматриваем это как глобальную войну. Мы не считаем это нашей войной на Западе. Мы видим это как войну Украины. И это мышление должно измениться, потому что Москва рассматривает это как глобальную войну. Пекин, если Россия победит, будет воспринимать это как глобальную войну. Мы должны удвоить усилия в Украине. Сейчас не время для усталости.

- Как вы думаете, чем закончится эта война?

- Я не думаю, что у кого-то есть ответ на этот вопрос. Все меняется день ото дня на поле боя. Мы это поймем, вероятно, очень скоро по тому, что происходит во время военных действий на земле в Украине. Траектория войны, вероятно, изменится. Россия уже начала новое наступление. Украине придется начать контрнаступление. Я думаю, что решающий момент наступит, когда мы поймем, сможет ли Украина разрушить сухопутный мост, благодаря которому Россия сейчас контролирует Крым.

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