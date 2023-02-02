В ФРГ прибыли украинские солдаты для обучения на Patriot

Обучению работе с американским зенитным ракетным комплексом пройдут около 70 украинцев. Переброшенные из ФРГ в Польшу Patriot приведены в состояние первоначальной готовности.

В Германию прибыли украинские солдаты для обучения работе с американским зенитным ракетным комплексом Patriot. Группа из 70 украинских военнослужащих еще 31 января прилетела в ФРГ и с четверга, 2 февраля, приступает к обучению, сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в силовых структурах в Берлине.

Правительство ФРГ по согласованию с США передаст Украине целую батарею Patriot для защиты от российских ударов с применением беспилотников, ракет и самолетов. В батарею Patriot обычно входит пункт управления, многофункциональная радиолокационная станция, источники энергоснабжения, средства связи и до восьми пусковых установок на грузовиках.

Германия готовится защищать воздушное пространство Польши

Между тем переброшенные из Германии в Польшу комплексы Patriot приведены в состояние первоначальной готовности. Бундесвер намерен защищать воздушное пространство Польши с помощью трех батарей Patriot. Немецкие солдаты еще с 16 января находятся в Польше, чтобы вместе с польскими коллегами обеспечить развертывание систем ПВО. Целью миссии, запланированной предварительно на полгода, является защита воздушного пространства НАТО и тем самым территории Польши, ее инфраструктуры и населения.

Россия ведет войну против Украины с конца февраля 2022 года. После того, как в ноябре на территории Польши разорвалась ракета, выпущенная ПВО Украины во врем отражения ракетного нападения со стороны России, тогдашний министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) и ее польский коллега Мариуш Блащак договорились о переброске немецких комплексов Patriot в Польшу. В результате инцидента погибли два поляка.

Смотрите также: