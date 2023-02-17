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Российские военные перед отправкой в Украину (фото из архива, 15 октября 2022 года, Грозный)Фото: Yelena Afonina/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Минобороны Великобритании: Потери РФ убитыми - 40-60 тыс.

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Потери Министерства обороны России и частной военной компании "Вагнер" ранеными и убитыми с начала войны - 175-200 тыс. бойцов, сообщила британская разведка в ежедневной сводке.

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С начала войны РФ в Украине силы Министерства обороны России и частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", вероятно, понесли потери ранеными и убитыми в 175-200 тыс. бойцов. Такие данные привело Минобороны Великобритании в ежедневной сводке в пятницу, 17 февраля. По сведениям британской разведки, из общей цифры 40-60 тыс. - летальные потери. По информации британского оборонного ведомства, их уровень значительно вырос с сентября 2022 года, когда в Росcии была проведена "частичная мобилизация".

В соответствии с современными стандартами соотношение убитых и раненых - высокое, отметили в разведке Великобритании. Почти наверняка это объясняется крайне неудовлетворительным медицинским обеспечением большей части личного состава, указывается далее в сообщении.

Потери являются преимущественно следствием артиллерийских ударов, подчеркивают в британском оборонном ведомстве.

"Группа Вагнера" задействовала большое число бойцов. Потери среди них, вероятно, достигают 50%, уточняется в сводке.

Главнокомандующий ВС Норвегии: Почти 180 тысяч российских солдат погибли или получили ранения

Главнокомандующий вооруженными силами (ВС) Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил 22 января в интервью норвежскому телеканалу TV 2, что почти 180 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в ходе войны в Украине.

Украинские потери, вероятно, превышают 100 тыс. убитыми и ранеными, добавил Кристофферсен. Кроме того, в Украине в результате войны погибли около 30 тыс. гражданских лиц, указал он.

Министр обороны Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери России в Украине убитыми составили 5937 человек.

CNN: Пленные "вагнеровцы" рассказали о больших потерях

Телеканал CNN 12 февраля опубликовал интервью с двумя бывшими "вагнеровцами". Оба попали в украинский плен на линии фронта и были завербованы на войну в российской тюрьме, отметил канал.

Пленные рассказали о многочисленных жертвах среди "вагнеровцев". "Нас было 90 человек. Шестьдесят погибли в первом штурме, убиты минометным огнем", - сообщил один из них о штурме под Белогоровкой в Луганской области. Другой наемник участвовал в атаке на Лисичанск в Луганской области, которая продолжалась пять дней: "Мы не могли отступить без приказа, потому что если мы не выполним приказ, нас убьют". По его словам, один человек спрятался и отказался, тогда его заставили выкопать себе могилу и расстреляли.

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Битва за Бахмут и страшные потери "Вагнера"

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