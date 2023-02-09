Пригожин утверждает, что прекратил набор заключенных в ЧВК

Пресс-служба Пригожина написала об окончании вербовки в колониях. Между тем "Агентство" сообщило, что заключенным угрожают новыми сроками, если они отказываются ехать на фронт в качестве наемников.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что его частная военная компания больше не вербует новых наемников в российских колониях. "Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", - сообщила его пресс-служба в Telegram-канале "Кепка Пригожина" в четверг, 9 февраля, в ответ на вопрос издания Live24. Последнее со ссылкой на "большое количество заключенных" написало, что набор наемников в колониях не ведется уже больше месяца, а сам пресс-служба в места лишения свободы больше не приезжает.

"Агентство" сообщает об угрозах заключенным, отказывающимся ехать на фронт

Между тем накануне независимое издание "Агентство" сообщило, что заключенным в российских колониях, отказывающимся вступать в "Группу Вагнера", грозят новыми сроками. "Осужденным стали грозить новыми уголовными делами, если они не согласятся отправиться на фронт. А арестантов в СИЗО обещают освободить от уголовного преследования, если они поедут в Украину", - сообщается в Telegram-канале "Агентство. Новости" со ссылкой на двух юристов и правозащитницу.

По словам юриста Яны Гельмель, в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа силовики принуждают осужденных ехать на фронт. "Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну", - заявила "Агентству" Гельмель, защищающая интересы заключенных. По ее словам, сейчас, в отличие от прошедших лета и осени, до колоний доходит информация об убитых и раненых наемниках в Украине, поэтому вступать в ЧВК "Вагнер" соглашается гораздо меньше заключенных.

В свою очередь правозащитница из Перми Оксана Асауленко сообщила журналистам о таком давлении в колониях Пермского края. Яна Гельмель и еще один собеседник "Агентства", попросивший не называть его имени, отметили, что основная вербовка осуществляется в колониях регионов, находящихся близ украинской границы, из которых можно быстро доехать до фронта автомобильным транспортом.

Новые попытки вербовки - "как ложкой драть по дну пустой кастрюли"

О нежелании заключенных вербоваться в ЧВК "Вагнер" пишет и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ: "Заключенные больше не хотели идти в ЧВК, так как в живых оставалось примерно 10%". В январе анонимный собеседник канала рассказал: "Начались новые рейды по зонам, но это как ложкой драть по дну пустой кастрюли. Всех, кого можно, забрали ранее". По его словам, большие проблемы с пополнением начались и "после серьезных потерь в боях в Соледаре и других украинских населенных пунктах".

Ранее "Медиазона" сообщила о втором круге вербовки в ЧВК "Вагнер" в колониях, начавшемся в конце 2022 года. Многие наемники первой волны уже погибли, а сейчас добровольцев значительно меньше из-за распространяющейся информации о высоких рисках, пишет издание.

По его данным, Евгений Пригожин, который в конце лета и осенью 2022 года лично приезжал в колонии и вербовал там заключенных, больше не посещает места лишения свободы, а отправляет туда своих подчиненных.

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