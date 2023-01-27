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ЧВК Вагнера меняет - и изменит - российскую жизнь

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
44 мин. назад

США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. В самой же России ее существование стало обыденным явлением. И это страшно, считает Константин Эггерт.

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Центр ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге
Центр ЧВК Вагнера в Санкт-ПетербургеФото: Igor Russak/REUTERS

"Под Петербургом похоронили бойца "Вагнера". В судах его помнят по пьяной езде и мошенничеству". "Жены завербованных ЧВК "Вагнер" томичей жаловались на отсутствие связи". "Кровью заслужили помилование": Как вчерашние заключенные в ЧВК "Вагнер" становятся героями спецоперации”.

Уголовники-герои и план Кремля

Это результат беглого поиска в интернете. Каждый день Google выдает все новые материалы о российских наемниках, воюющих и погибающих в Украине. То, о чем еще год назад рассказывали только журналисты-расследователи, сегодня - обыденное явление. Некогда респектабельный "Коммерсант" пишет о перепалке Гиркина и Пригожина в том же тоне, в котором раньше освещал московские вечеринки.

Константин Эггерт
Константин Эггерт

Для властей США ЧВК Вагнера - транснациональная преступная организация . Для россиян деятельность ЧВК становится частью повседневной реальности. Как стала ей война против Украины. Географ-экономист, специалист по российским регионам Наталья Зубаревич, считает, что согласие многих россиян идти на войну, добровольно и за деньги, объяснить легко: "Люди бедны. 12% населения живут ниже уровня очень скромного российского прожиточного минимума. И еще 13% - чуть выше этого уровня. Те деньги, которые им обещали, выглядят фантастическими. Люди обвешаны кредитами, живут от зарплаты до зарплаты. Далее. Человеческий капитал на периферии, к сожалению, в России, при ее чудовищном неравенстве в доходах и образе жизни, гораздо хуже. И там отношение к смерти иное: Бог дал, Бог взял".

В этих условия, говорит Зубаревич, "щедрые выплаты за погибших и раненых успокаивают семьи. Огромные льготы для их детей при поступлении в вузы - тоже бонус. И людям говорят, что их дети погибли за родину . Все это вместе пока работает как анестезия для значительной части населения".

Привычную бедность, привычную уголовщину и, как следствие, привычный аморализм жизни существенной части россиян, особенно в провинции, Кремль использует для решения проблем на фронте. Не сомневаюсь, что в путинском окружении цинично рассчитывают таким образом не только армию поддержать, но и "почистить" страну от криминального элемента. И вот тут-то Путин и его приближенные сильно ошибаются. Точнее уже ошиблись. И цена этой ошибки может оказаться слишком высокой, в том числе и для нынешнего режима.

Буча в России?

Все эти видео крестящегося Пригожина, возлагающего розы на могилы погибших "солдат удачи" из Прокопьевска, Ухты, Магнитогорска, залихватские репортажи военкоров-пропагандистов, воспевающих "ребят", прошедших путь от грабителя до героя, репортажи про "белые "Лады" и осанны, которые поют в своих проповедях вагнеровцам патриотические "телебатюшки" методично разрушают то, что пытались сохранить и императоры, и генсеки, и Горбачев с Ельциным, и даже ранний Путин - монополию государства на вооруженное насилие, представление о том, что человек с оружием - это либо военный, либо полицейский или сотрудник ФСБ, либо охотник.

Образ мужчины в сланцах с автоматом наперевес появился еще в 2014 году в виде "ополченцев Донбасса". Но сегодня героизация убийства за деньги как патриотического деяния приобрела такой масштаб, что глубокие социальные последствия становится неизбежными. Во-первых, приток в Россию оружия с украинских фронтов и его распространение по всей стране, будет несравнимо масштабнее, чем после войн в Афганистане и Чечне.

Во-вторых, в глазах людей теперь любой, кто вооружен, имеет на это право - ведь само государство дает индульгенцию даже насильникам и убийцам, лишь бы воевали. В-третьих, государство обнаружило свою слабость. Ведь если оно обращается не к своей армии, а к любому гражданину, даже с криминальным прошлым, за помощью, то на чьей стороне сила - гражданина или государства? А если так, то почему правом решать проблемы при помощи "ствола" не может обладать просто Иван Семенович Петров из Челябинска или Чертанова, который и в тюрьме не сидел?

Есть и еще один важный - и страшный - момент. В Буче, Ирпене, Мариуполе весь мир узнал, на какие преступления способна часть российского общества. Ведь те, кто убивал, насиловал и грабил - часть той самой привычно бедной, криминальной России с искореженной моралью, о которой говорила Наталья Зубаревич. Если представится возможность, многие из этих людей будут поступать так же со своими соседями в России.

Для этого должны появиться условия - либо полное безвластие в результате краха нынешней власти, либо, наоборот, ужесточение режима на фоне резкого экономического спада. И в том, и в другом случае "ветераны" Бучи, Бахмута и Соледара быстро окажутся в нужном месте - в разграбляемом магазине, в оружейной комнате горящего полицейского участка или у соседского гаража. "Я на фронте кровь проливал! А ну, гони ключи!", - прорычат они соседу, садясь в его KIA. Разумеется, в том случае, если сосед не предъявит в ответ свой скорострельный аргумент.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт - в Facebook, в Telegram

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на сайте DW.
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