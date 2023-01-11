Западный банк и его льготы для воюющих в Украине россиян

"Просто. Четко. Компетентно" - слоган российского отделения известного западного банка, в котором граждане РФ могут получить кредитные каникулы, пока воюют в Украине. Миллионы его клиентов по слогану могли угадать, что речь идет о АО "Райффайзенбанк", "дочке" австрийского банковского конгломерата Raiffeisen Bank International (RBI) в России.

На такое поведение представителя западного бизнеса в первых числах января обратили внимание украинские активисты, распространив оферту банка на русском языке, которая предлагает, в частности, льготный период на выплату ипотечного кредита для "участников СВО" - мобилизованных, контрактников и добровольцев, - если эти кредиты были взяты до начала военной службы.

Предложение "Райффайзенбанка" доступно в интернете, российское отделение RBI прокомментировало его и обвинения в свой адрес заявлением в сети "Твиттер", подчеркнув, что просто выполняет российские законы, которые предписывают работающим в РФ банкам предоставлять подобные кредитные каникулы российским военным.

Украинское ведомство рекомендует ввести санкции против правления Raiffeisen

Не только украинцы, но и австрийцы в соцсетях, как пишут газеты в Австрии, обрушились с критикой на руководство RBI из-за поддержки российских военных. В свою очередь, Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЦК) внесло руководителей банка RBI в список лиц, против которых Киеву рекомендуется ввести санкции. Конкретно речь идет о главе RBI Йоханне Штробле и члене правления банка Андреасе Гшвентере.

Демонстрации в Германии против западных компаний, работающих в России Фото: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Детали штрафных мер и возможные сроки их принятия не уточняются. Считается лишь, что НАЦК может предложить рассмотреть введение подобных санкций на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, предположила австрийская газета der Standard.

Ситуацию, возможно, усложнит тот факт, что, помимо России, RBI имеет широкое представительство и в Украине, где, по данным самого австрийского банка, работает свыше 6500 сотрудников, обслуживавших до начала крупномасштабного российского вторжения почти три миллиона клиентов.

Российская проблема RBI и других компаний

Неизвестно, удастся ли таким образом усилить международное давление на австрийский банк, который оказался в числе многих западных компаний, оказавшихся перед выбором, оставаться ли им работать в РФ в новых условиях. После 24 февраля 2022 года RBI заявлял, что приостановит любую новую деятельность в России. И действительно, согласно собственным отчетам, кредитная активность банка в РФ снизилась. В отчете RBI за первые три квартала 2022 года говорится, что объем кредитного портфеля именно в РФ сократился более чем на 20 процентов.

"Райффайзенбанк" при этом входит не только в первую дюжину самых крупных банков в России, но и именно здесь весь конгломерат RBI зарабатывает львиную долю своих доходов - больше половины прибыли, согласно предварительным данным за 2022 год. На балансе банка в РФ - около 18 миллиардов евро, а в российском отделении работают более 9000 сотрудников. В мирные времена российская "дочка" RBI считалась предметом гордости, а сегодня стала проблемой.

Она одной из первых западных компаний, работающих в России, потеряла своего попавшего под мобилизацию сотрудника - в октябре пришло сообщение о том, что на войне с Украиной погиб 33-летний айтишник "Райффайзенбанка" Тимур Измаилов. Банк безуспешно пытался предотвратить его мобилизацию.

Руководство RBI просчитывает возможности ухода из России - шаг, на который решились до 40 процентов всех работавших в РФ западных компаний в 2022 году. "Мы продолжаем интенсивную работу по оценке стратегических вариантов для Raiffeisenbank в России вплоть до управляемого выхода из РФ", - заявил в августе прошлого года глава RBI Штробль. Но никаких решений на сегодняшний день не принято, уточняют в банке.

"Невозможно просто так закрыть банк"

RBI в России работает с частными клиентами, поэтому, как и другой западный банк, итальянский Unicredit, обязан предоставлять кредитные каникулы военнослужащим в России, объясняет в разговоре с DW Александра Прокопенко, экономический аналитик, бывший советник одного из зампредов ЦБ РФ. "Российская дочка - российское юрлицо, имеющее банковскую лицензию Центрального банка, они должны подчиняться российским законам. К сожалению, такие законы", - добавила Прокопенко.

И указала, что закрыть финансовый институт в России сложнее, чем другой бизнес: "Невозможно просто так закрыть банк. И еще такая немаловажная деталь: RBI - один из банков, который до сих пор может проводить международные операции, никто же его не отключал от SWIFT". "Райффайзенбанк", российская дочка RBI, как и "ЮниКредит Банк", который объявил о намерении покинуть российский рынок, относятся к числу системно значимых банков, список которых утрвержается Центробанком России.

Глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль Фото: Herbert Neubauer/APA/picturedesk.com/picture alliance

Для таких компаний в 2022 году действовали ограничения на продажу своих активов в России. Пока публичной информации о продлении ограничений нет, но в любом случае, отмечает Александра Прокопенко, российское руководство после начала вторжения в Украину "предприняло максимум действий для того, чтобы выход из России для зарубеных компаний был затруднен максимально". Все сделки, по ее выражению, одобряются на уровне правительственной комиссии "в ручном режиме".

Нежелание крупных убытков для своих акционеров, с одной стороны, а с другой - невозможность продать активы в РФ делают западные компании в некотором смысле заложниками ситуации, считает Прокопенко. "Если я правильно помню, никто кроме Société Générale (французский финансовый конгломерат, входит в топ-4 во Франции. - Ред.), который быстро продал свой актив "Росбанку" Потанина (российский миллиардер, президент и совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. - Ред.), у нас никто из западных финансовых институтов не вышел из России", - заключила Александра Прокопенко.

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